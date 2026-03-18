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CDMX

Hoy No Circula 18 de marzo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este miércoles

El programa aplica de 5:00 a 22:00 horas; conoce qué vehículos deben quedarse estacionados para no recibir sanción.
mié 18 marzo 2026 07:31 AM
Hoy No Circula 18 de marzo de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este miércoles
Hoy No Circula aplica de 5:00 a 22:00 horas; conoce qué vehículos deben quedarse estacionados para no recibir sanción. (LIVINUS/Getty Images)

Si planeas usar tu auto este miércoles 18 de marzo de 2026, es momento de revisar si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula opera con normalidad en la Ciudad de México y el Estado de México, y no cumplirlo puede costarte una multa considerable.

La restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas, por lo que organizar tu movilidad con anticipación será clave para evitar contratiempos.

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¿Qué autos no pueden circular este miércoles?

De acuerdo con el calendario oficial , deben suspender su circulación:

-Vehículos con holograma 1 o 2

-Autos con engomado rojo

-Placas que terminan en 3 o 4

Si tu auto cumple alguna de estas condiciones, lo recomendable es evitar encenderlo, para no exponerte a sanciones económicas.

Hoy No Circula miercoles
Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

¿Quiénes sí pueden circular?

Tienen libre circulación:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Por ahora, no. Este miércoles no se activa el Doble Hoy No Circula, ya que esta medida solo entra en vigor cuando hay contingencias ambientales.

En caso de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis declare una contingencia, las restricciones extraordinarias se aplicarían a partir del día siguiente, no el mismo miércoles.

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¿Dónde aplica la medida?

En la Ciudad de México, todas las 16 alcaldías están sujetas al programa.

En el Estado de México, los municipios son:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio de 2025, la medida también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

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Multas por incumplir

Circular en un día restringido puede costarte entre 20 y 30 UMA, es decir, entre 2,262 y 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que emita la infracción.

Recomendaciones para automovilistas

-Consulta siempre el calendario oficial del Hoy No Circula antes de salir.

-Revisa los reportes de calidad del aire.

-Mantente atento a posibles contingencias ambientales que puedan modificar las restricciones.

Respetar el Hoy No Circula no solo evita multas: también contribuye a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de tomar las llaves, confirma si tu auto puede circular. Tu bolsillo —y el ambiente— te lo agradecerán.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Mantenimiento de autos

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