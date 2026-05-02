La CDMX alista operativo con más de 2,500 elementos de seguridad por partido América vs Pumas

A este estado de fuerza se suman 1,000 efectivos de la Policía Auxiliar, encargados principalmente de resguardar accesos y apoyar en la verificación de boletos digitales, cuyo uso se recomienda agilizar descargándolos previamente.

Como parte de la estrategia operativa, se desplegarán también 49 vehículos oficiales, nueve motopatrullas, una ambulancia del ERUM, cuatro grúas y un autobús, además de recursos tecnológicos como dos drones de la Unidad Águila y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, que realizará sobrevuelos de supervisión y disuasión

En materia de movilidad, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) se informó que se habilitará servicios especiales de transporte público a través de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y el Servicio de Transportes Eléctricos (STE).

Estas rutas conectarán puntos estratégicos como Auditorio Nacional, Santa Fe, Six Flags, Xochimilco, Plaza Carso y el Centro Histórico con el CETRAM Huipulco y zonas cercanas al estadio. El servicio operará de 13:00 a 21:00 horas con una tarifa de 22.50 pesos.

Adicionalmente, se mantendrá operación del sistema ECOBICI en estaciones cercanas y se habilitarán siete rutas peatonales seguras para facilitar el acceso al estadio desde puntos como Santa Úrsula, Periférico, Calzada de Tlalpan y Paseo Acoxpa. Estas rutas estarán señalizadas y contarán con presencia policial.