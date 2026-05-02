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CDMX

La CDMX alista operativo con más de 2,500 elementos de seguridad por partido América vs Pumas

El operativo especial incluirá transporte, cierres viales y vigilancia aérea para el encuentro de este domingo 3 de mayo en el Estadio Banorte.
sáb 02 mayo 2026 07:43 PM
estadio banorte
Operativo de seguridad y movilidad en inmediaciones del Estadio Banorte previo al América vs Pumas, con más de 2,500 elementos desplegados para resguardar a los asistentes.
 (Foto: Edgar Negrete Lira/ Cuartoscuro)

La Ciudad de México implementará un amplio dispositivo de seguridad y movilidad con motivo del partido entre América y Pumas, correspondiente a los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026, a celebrarse este domingo 3 de mayo en el Estadio Banorte.

El operativo contempla el despliegue de más de 1,556 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quienes realizarán labores de prevención, control de tránsito y orientación a asistentes.

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A este estado de fuerza se suman 1,000 efectivos de la Policía Auxiliar, encargados principalmente de resguardar accesos y apoyar en la verificación de boletos digitales, cuyo uso se recomienda agilizar descargándolos previamente.

Como parte de la estrategia operativa, se desplegarán también 49 vehículos oficiales, nueve motopatrullas, una ambulancia del ERUM, cuatro grúas y un autobús, además de recursos tecnológicos como dos drones de la Unidad Águila y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, que realizará sobrevuelos de supervisión y disuasión

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En materia de movilidad, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) se informó que se habilitará servicios especiales de transporte público a través de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y el Servicio de Transportes Eléctricos (STE).

Estas rutas conectarán puntos estratégicos como Auditorio Nacional, Santa Fe, Six Flags, Xochimilco, Plaza Carso y el Centro Histórico con el CETRAM Huipulco y zonas cercanas al estadio. El servicio operará de 13:00 a 21:00 horas con una tarifa de 22.50 pesos.

Adicionalmente, se mantendrá operación del sistema ECOBICI en estaciones cercanas y se habilitarán siete rutas peatonales seguras para facilitar el acceso al estadio desde puntos como Santa Úrsula, Periférico, Calzada de Tlalpan y Paseo Acoxpa. Estas rutas estarán señalizadas y contarán con presencia policial.

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El operativo también incluye un esquema denominado “Última Milla”, que delimitará un perímetro de seguridad en las inmediaciones del estadio. En esta zona, el acceso será exclusivo para peatones con boleto o residentes acreditados, mientras que la circulación vehicular estará restringida a habitantes y personas con acceso autorizado, como palcohabientes.

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En materia vial, la SSC también implementará cortes y desvíos en arterias principales como Calzada de Tlalpan, Anillo Periférico y Acoxpa, por lo que se recomienda a la ciudadanía utilizar alternativas como Viaducto Tlalpan, Boulevard Gran Sur y avenidas Santa Úrsula y Santo Tomás.

Además, para quienes se trasladen en taxi o aplicaciones, se habilitarán bahías de ascenso y descenso en puntos estratégicos como Viaducto Tlalpan y Acoxpa, así como en Periférico y Renato Leduc. Además, se dispondrá de mil unidades de taxi para atender la demanda.

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Las autoridades también informaron sobre la habilitación de estacionamientos remotos en sitios como Auditorio Nacional, Plaza Carso, Santa Fe, Six Flags, Xochimilco y San Jerónimo, desde donde se podrá acceder al estadio mediante transporte público o rutas especiales.

Se recordó a los asistentes que está prohibido ingresar con objetos como armas, pirotecnia, bebidas alcohólicas, sustancias ilegales, así como objetos que puedan representar un riesgo o incitar a la violencia. Estas medidas buscan garantizar un ambiente seguro y familiar durante el encuentro deportivo.

El operativo refleja la coordinación interinstitucional entre autoridades de seguridad y movilidad para atender eventos de alta concentración, con énfasis en la prevención de incidentes y la eficiencia en los traslados de miles de aficionados.

Este encuentro deportivo se realiza en la antesala del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que lo convierte en un evento relevante dentro de la preparación operativa de la ciudad para competencias de alta afluencia internacional.

El partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Banorte está programado para el 11 de junio. Ese encuentro marcará el inicio oficial de la Copa del Mundo organizada por México, Estados Unidos y Canadá, y será especialmente relevante porque el estadio capitalino se convertirá en el primero en la historia en albergar tres partidos inaugurales (1970, 1986 y 2026).

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Futbol Ciudad de México Seguridad

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