La CDMX alista operativo con más de 2,500 elementos de seguridad por partido América vs Pumas

Las autoridades también informaron sobre la habilitación de estacionamientos remotos en sitios como Auditorio Nacional, Plaza Carso, Santa Fe, Six Flags, Xochimilco y San Jerónimo, desde donde se podrá acceder al estadio mediante transporte público o rutas especiales.
Se recordó a los asistentes que está prohibido ingresar con objetos como armas, pirotecnia, bebidas alcohólicas, sustancias ilegales, así como objetos que puedan representar un riesgo o incitar a la violencia. Estas medidas buscan garantizar un ambiente seguro y familiar durante el encuentro deportivo.
El operativo refleja la coordinación interinstitucional entre autoridades de seguridad y movilidad para atender eventos de alta concentración, con énfasis en la prevención de incidentes y la eficiencia en los traslados de miles de aficionados.
Este encuentro deportivo se realiza en la antesala del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que lo convierte en un evento relevante dentro de la preparación operativa de la ciudad para competencias de alta afluencia internacional.
El partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Banorte está programado para el 11 de junio. Ese encuentro marcará el inicio oficial de la Copa del Mundo organizada por México, Estados Unidos y Canadá, y será especialmente relevante porque el estadio capitalino se convertirá en el primero en la historia en albergar tres partidos inaugurales (1970, 1986 y 2026).