Guía para moverte en la Línea 2 del Metro CDMX: estaciones cerradas y cambios en el servicio

Qué estaciones de la Línea 2 están cerradas o tienen afectaciones
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que los trabajos en curso ya generan cierres en puntos específicos de la Línea 2.
Desde el martes 17 de marzo, la estación San Antonio Abad permanece cerrada hasta nuevo aviso, sin servicio para ascenso ni descenso de pasajeros.
A este cierre se suman otras estaciones con operación limitada:
San Antonio Abad: cierre total
Chabacano: operación parcial
Viaducto: operación parcial
Qué horarios aplican en las estaciones con operación parcial
A diferencia de otras estaciones de la línea, Chabacano y Viaducto no ofrecen servicio completo durante toda la jornada.
El esquema actual contempla cierres en horarios específicos:
Lunes a viernes: a partir de las 22:00 horas
Sábados: desde las 20:00 horas
Domingos: sin servicio durante toda la jornada
Estas restricciones obligan a ajustar los tiempos de traslado, especialmente en horarios nocturnos y fines de semana.
Cómo está funcionando la Línea 2 durante las obras
A pesar de los cierres, el servicio no se encuentra suspendido en su totalidad. La operación fue reorganizada para mantener la movilidad en dos tramos.
Actualmente, los trenes circulan en circuitos independientes:
De Tasqueña a Xola
De Cuatro Caminos a Pino Suárez