Guía para moverte en la Línea 2 del Metro CDMX: estaciones cerradas y cambios en el servicio

La operación de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México atraviesa una nueva etapa de ajustes que ya impacta los traslados diarios de miles de usuarios.

A partir de esta semana, los trabajos de rehabilitación comenzaron a reflejarse en cierres totales y parciales de estaciones, así como en cambios en la circulación de trenes a lo largo de la línea que conecta Tasqueña con Cuatro Caminos.

Frente a este escenario, resulta clave identificar qué estaciones no están operando con normalidad, cuáles tienen restricciones de horario y cómo se reorganizó el servicio para mantener la movilidad.