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CDMX

Guía para moverte en la Línea 2 del Metro CDMX: estaciones cerradas y cambios en el servicio

Cierres y ajustes en la Línea 2 del Metro modifican recorridos y horarios. Estas son las estaciones afectadas, cómo opera el servicio y qué alternativas puedes usar.
mar 17 marzo 2026 10:21 AM
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Motion shot of the the Mexio City Subway system. (MattGush/Getty Images/iStockphoto)

La operación de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México atraviesa una nueva etapa de ajustes que ya impacta los traslados diarios de miles de usuarios.

A partir de esta semana, los trabajos de rehabilitación comenzaron a reflejarse en cierres totales y parciales de estaciones, así como en cambios en la circulación de trenes a lo largo de la línea que conecta Tasqueña con Cuatro Caminos.

Frente a este escenario, resulta clave identificar qué estaciones no están operando con normalidad, cuáles tienen restricciones de horario y cómo se reorganizó el servicio para mantener la movilidad.

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Qué estaciones de la Línea 2 están cerradas o tienen afectaciones

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que los trabajos en curso ya generan cierres en puntos específicos de la Línea 2.

Desde el martes 17 de marzo, la estación San Antonio Abad permanece cerrada hasta nuevo aviso, sin servicio para ascenso ni descenso de pasajeros.

A este cierre se suman otras estaciones con operación limitada:

San Antonio Abad: cierre total

Chabacano: operación parcial

Viaducto: operación parcial

Qué horarios aplican en las estaciones con operación parcial

A diferencia de otras estaciones de la línea, Chabacano y Viaducto no ofrecen servicio completo durante toda la jornada.

El esquema actual contempla cierres en horarios específicos:

Lunes a viernes: a partir de las 22:00 horas

Sábados: desde las 20:00 horas

Domingos: sin servicio durante toda la jornada

Estas restricciones obligan a ajustar los tiempos de traslado, especialmente en horarios nocturnos y fines de semana.

Cómo está funcionando la Línea 2 durante las obras

A pesar de los cierres, el servicio no se encuentra suspendido en su totalidad. La operación fue reorganizada para mantener la movilidad en dos tramos.

Actualmente, los trenes circulan en circuitos independientes:

De Tasqueña a Xola

De Cuatro Caminos a Pino Suárez

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Este esquema permite que gran parte de la línea continúe en funcionamiento, aunque con interrupciones en el tramo donde se realizan los trabajos.

Zócalo–Tenochtitlan sí está en operación: esta es la actualización oficial

Inicialmente usuarios creían que la estación Zócalo–Tenochtitlan estaba cerrada; sin embargo, el director del Sistema de Transporte Colectivo, Adrián Rubalcava, informó que se encuentra abierta y en operación, con circulación continua de trenes.

Para llegar al Centro Histórico, también se pueden utilizar estaciones cercanas que siguen en funcionamiento:

  • Pino Suárez — Línea 2
  • Allende — Línea 2
  • San Juan de Letrán — Línea 8
  • Bellas Artes — Líneas 2 y 8

Por qué se están realizando estos cierres en la Línea 2

Las afectaciones forman parte de un programa de rehabilitación en la Línea 2, una de las más utilizadas del sistema.

Objetivo de estas obras es mejorar la infraestructura del Metro de la Ciudad de México, con miras a fortalecer su operación rumbo al Mundial de Futbol 2026.

Mientras continúan los trabajos, autoridades piden a los usuarios tomar previsiones y considerar estos cambios al planear sus traslados.

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Metro Ciudad de México

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