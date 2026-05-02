Amenaza de bomba en avión de Viva Aerobus en el AICM activa operativo; no hallan explosivos

Tras el reporte, personal de seguridad aeroportuaria (AVSEC) y elementos de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria activaron los protocolos correspondientes. En coordinación con la Comandancia General del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), se desplegó al equipo especializado de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE) para realizar una inspección exhaustiva.

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Esta tarde se presentó un reporte de posible amenaza de bomba informado por la aerolínea Viva Aerobus, relacionado con la aeronave matrícula XA-VBM y los vuelos: VB1029 procedente de Cancún y VB 1104, con destino a Mérida, estacionada en la posición 13 de la… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) May 2, 2026

Las autoridades llevaron a cabo la revisión tanto de la aeronave como del equipaje conforme a los procedimientos establecidos, sin que se encontraran indicios de la presencia de algún artefacto explosivo. Tras la inspección, se descartó la amenaza, aunque el incidente generó una movilización preventiva y posibles afectaciones operativas en la terminal aérea.