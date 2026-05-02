Una alerta por posible amenaza de bomba movilizó este sábado a los cuerpos de seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de que la aerolínea Viva Aerobus reportara un incidente relacionado con la aeronave matrícula XA-VBM. El aviso involucró los vuelos VB1029, procedente de Cancún, y VB1104, con destino a Mérida, cuando la aeronave se encontraba estacionada en la posición 13 de la Terminal 1.
Amenaza de bomba en avión de Viva Aerobus en el AICM activa operativo; no hallan explosivos
Tras el reporte, personal de seguridad aeroportuaria (AVSEC) y elementos de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria activaron los protocolos correspondientes. En coordinación con la Comandancia General del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), se desplegó al equipo especializado de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE) para realizar una inspección exhaustiva.
#AICMinforma— Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) May 2, 2026
Esta tarde se presentó un reporte de posible amenaza de bomba informado por la aerolínea Viva Aerobus, relacionado con la aeronave matrícula XA-VBM y los vuelos: VB1029 procedente de Cancún y VB 1104, con destino a Mérida, estacionada en la posición 13 de la…
Las autoridades llevaron a cabo la revisión tanto de la aeronave como del equipaje conforme a los procedimientos establecidos, sin que se encontraran indicios de la presencia de algún artefacto explosivo. Tras la inspección, se descartó la amenaza, aunque el incidente generó una movilización preventiva y posibles afectaciones operativas en la terminal aérea.