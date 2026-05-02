Hoy No Circula Sabatino: Autos que no pueden salir en CDMX o Edomex el 2 de mayo

¿Qué autos que no circulan el 2 de mayo?

Por ser el primer sábado del mes, la restricción del Hoy No Circula aplicará de la siguiente manera:

- Vehículos con holograma 1 con terminación de placa non (1, 3, 5, 7 y 9).

-Vehículos con holograma 2, sin importar el número final de la placa.

-Placas foráneas, sin importar holograma ni terminación.

Estos autos tendrán restricción de las 05:00 a 22:00 horas.

Autos que sí salen sin restricciones

Este fin de semana, los siguientes autos podrán salir sin limitación de circulación:

-Vehículos con holograma 1, con terminación de placas par (0, 2, 4, 6 y 8).

-Vehículos con holograma 00 y 0, que suelen ser más nuevos y con menores emisiones.

-Autos eléctricos e híbridos, exentos para incentivar tecnologías limpias.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa se aplica en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) , que contempla las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, la Secretaría de Medio Ambiente del Edomex también lo aplica en el Valle de Toluca (ZMVT) y en Santiago Tianguistenco.

Multas por incumplir el Hoy No Circula

En la Ciudad de México, si no respetas la medida, la sanción va de 20 a 30 UMA, mientras que en el Edomex, la multa es de 20 UMA. En 2026, el valor vigente de la UMA es de 117.31 pesos, por lo que las multas quedan de la siguiente manera:

Mínima (20 UMAs): 2,346.20 pesos

Máxima (30 UMAs): 3,519.30 pesos

En la CDMX, puedes revisar si cuentas con multas desde la Secretaría de Administración y Finanzas con tu número de placa, en el siguiente enlace: https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/sma/consulta_sedema

En el Edomex, se revisa desde el siguiente enlace: https://sseguridad.edomex.gob.mx/infracciones-transito