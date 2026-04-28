¿Habrá Doble Hoy No Circula este 29 de abril? Así opera el programa en CDMX y Edomex el miércoles

Si planeas usar tu auto este miércoles 29 de abril de 2026, conviene que primero verifiques si puede circular. El programa Hoy No Circula opera con normalidad tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, y no respetarlo puede terminar en una multa considerable.

La restricción vehicular aplica de las 5:00 a las 22:00 horas, por lo que organizar tus traslados con anticipación puede ayudarte a evitar contratiempos, sanciones económicas o incluso que tu vehículo sea llevado al corralón.

En los últimos días se registraron contingencias ambientales en el Valle de México, lo que generó dudas entre los automovilistas sobre si habría restricciones adicionales. Sin embargo, la contingencia ya fue suspendida, por lo que este miércoles se mantiene el calendario normal del programa.

En una zona metropolitana con millones de vehículos en circulación, revisar el calendario antes de salir puede marcar la diferencia entre un traslado sin problemas y un gasto inesperado.