Calor extremo elevaría el ozono: prevén hasta 15 días con niveles de contingencia

Temperaturas superiores al promedio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se prevén temperaturas máximas de hasta 3 grados Celsius por arriba del promedio climatológico en la Megalópolis (conformada por la Ciudad de México, Estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala) a partir de marzo hasta mayo de 2026.

El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explicó que el aumento paulatino de la temperatura media en el planeta está incrementando el riesgo de ondas de calor con mayor frecuencia, intensidad y duración; debido a esto, la región central de México mantiene una clara tendencia de que cada 10 años, se incrementa la frecuencia de ondas de calor, principalmente en el sur de Hidalgo, suroeste del Estado de México y sur de Puebla.

En un comunicado, el SMN detalló que se pronostican de tres a cinco ondas de calor en la Megalópolis, con una intensidad de hasta 4 grados Celsius por arriba de la temperatura promedio; y se estima que la onda de calor más extensa tenga una duración de hasta 15 días consecutivos.

“Las altas temperaturas en este periodo serán generadas por el calentamiento sostenido que presenta la Megalópolis en el largo plazo, así como al establecimiento de sistemas anticiclónicos persistentes sobre el país, propiciando cielos despejados con alta incidencia de radiación solar y vientos débiles que inhiben la dispersión de contaminantes en el aire”.