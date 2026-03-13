Las autoridades ambientales de la CDMX y del Estado de México prevén que las ondas de calor incrementen las concentraciones de ozono, alcanzando niveles superiores a la Fase 1 de Contingencia Ambiental en los estados que conforman la Megalópolis. Por ello, trabajan en acciones y recomendaciones dirigidas a la población para prevenir daños mayores a la salud.
Calor extremo elevaría el ozono: prevén hasta 15 días con niveles de contingencia
Temperaturas superiores al promedio
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se prevén temperaturas máximas de hasta 3 grados Celsius por arriba del promedio climatológico en la Megalópolis (conformada por la Ciudad de México, Estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala) a partir de marzo hasta mayo de 2026.
El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explicó que el aumento paulatino de la temperatura media en el planeta está incrementando el riesgo de ondas de calor con mayor frecuencia, intensidad y duración; debido a esto, la región central de México mantiene una clara tendencia de que cada 10 años, se incrementa la frecuencia de ondas de calor, principalmente en el sur de Hidalgo, suroeste del Estado de México y sur de Puebla.
En un comunicado, el SMN detalló que se pronostican de tres a cinco ondas de calor en la Megalópolis, con una intensidad de hasta 4 grados Celsius por arriba de la temperatura promedio; y se estima que la onda de calor más extensa tenga una duración de hasta 15 días consecutivos.
“Las altas temperaturas en este periodo serán generadas por el calentamiento sostenido que presenta la Megalópolis en el largo plazo, así como al establecimiento de sistemas anticiclónicos persistentes sobre el país, propiciando cielos despejados con alta incidencia de radiación solar y vientos débiles que inhiben la dispersión de contaminantes en el aire”.
Hasta 15 días de altas concentraciones de ozono
Ante este escenario, la Comisión Ambiental de la Megalópolis recuerda que la temporada de ozono se caracteriza por la presencia de sistemas de alta presión que ocasionan días despejados, con escasa humedad, radiación solar intensa y poco viento, lo que a su vez promueve una mayor formación y acumulación de ozono.
Señala que de acuerdo con los pronósticos de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, se estima que habrá entre 5 y 15 días con concentraciones de ozono superiores al valor de activación de la Fase I de contingencia ambiental para la ZMVM.
Acciones que puede hacer la población
- Mantenerse informado de la calidad del aire en su ubicación.
- Evitar las actividades cívicas, culturales, de recreo y el ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas, si hay mala calidad del aire en la localidad.
- No fumar, especialmente en espacios cerrados.
La CAMe invita a todas las personas a seguir las recomendaciones para prevenir y reducir las emisiones contaminantes:
- Facilitar y continuar el trabajo a distancia, así mismo, realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.
- Brindar mantenimiento oportuno a los vehículos automotores.
- Recargar gasolina antes de las 10:00 horas y después de las 18:00 horas, sin cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.
- Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.
- Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico, y
- Reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa.