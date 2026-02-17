¿Por qué hay más contingencias ambientales en el Valle de México? Sheinbaum lo explica

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó porqué hay más activaciones de la contingencia ambiental por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), y refirió que el objetivo principal es que la población no tenga mayores afectaciones a la salud.
La jefa del Ejecutivo afirmó que estos meses es la época de activación de más contingencias debido a que se aproxima el término de la temporada invernal para arrancar la primavera, además de que las autoridades decidieron bajar los niveles en los que se decreta la contingencia.
“Antes existían el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECAS), que llegó a estar en 300 que es la concentración de contaminantes para decretar contingencia, luego bajó a 200 y así ha ido bajando para orientar a la población para evitar que hagan ejercicio al aire libre, entre otras afectaciones para evitar más daños a la salud”, explicó este martes en la Mañanera del Pueblo.
Inversión térmica
La presidenta añadió que la inversión térmica es un factor que incide en la mala calidad del aire: en la noche hace frío; normalmente el aire más caliente está en el piso, y conforme se eleva, es más frío, por ejemplo, en zonas montañosas se percibe más el frío.
“Lo que pasa en la Zona Metropolitana del Valle de México es que en la parte baja hay aire frío y en la parte alta hay aire caliente cuando comienza a salir el sol, de aquí a que se calienta el aire frío en la parte baja y comienza a dispersarse, pasan varias horas, por lo que la contaminación se mantiene estancada”, explicó la mandataria.
Sheinbaum explicó que en la parte baja se quedan dispersos os contaminantes, y que por ello se llama inversión térmica, porque abajo está más frío que arriba, cuando debería ser al revés.
Roza tumba y quema, producción agrícola
La presidenta también dijo que hay algunas zonas en el Valle de México en donde se utiliza aún la producción agrícola de roza, tumba y quema (RTQ), una técnica ancestral que utilizan algunos agricultores.
Esta práctica consiste en la selección del terreno (parcela); el corte de los arbustos, hierbas y bejucos delgados; el derrumbe de los árboles grandes y gruesos; y la quema de los residuos vegetales (cuando estén secos y lo más próximo a las primeras lluvias), explica la tesis “Cambios Recientes en el Sistema de Roza - Tumba - Quema en el Sur de la Península de Yucatán”.
También influye la quema de pastizales debido a que escasea el agua y los trabajadores del campo utilizan esta técnica para que sus animales como los borregos, puedan comer del pasto que luego crece.
Las malas condiciones del aire prevalecen en el Valle de México, lo que originó la activación de la Fase 1 de contingencia ambiental con medidas restrictivas de circulación y medidas a la población como evitar hacer ejercicio, entre otras, para evitar daños a la salud, sobre todo en el sistema respiratorio.
En el reporte de las 20:00 horas del 16 de febrero, la CAMe informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y sus medidas para el martes 17 de febrero del 2026, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes.
“Los modelos de pronóstico meteorológico muestran que el día de mañana, el sistema anticiclónico continuará generando estabilidad atmosférica sobre la ZMVM. Asimismo, dominará cielo despejado, alta radiación solar y la temperatura máxima se espera entre los 25 y 27 Celsius”, detalló en el boletín informativo.
Dado que las condiciones meteorológicas se esperan con pocos cambios, se pronostica que las concentraciones de ozono llegarán al rango de Muy Mala calidad del aire, de acuerdo con el Índice AIRE y SALUD.