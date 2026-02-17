¿Por qué hay más contingencias ambientales en el Valle de México? Sheinbaum lo explica

Roza tumba y quema, producción agrícola

La presidenta también dijo que hay algunas zonas en el Valle de México en donde se utiliza aún la producción agrícola de roza, tumba y quema (RTQ), una técnica ancestral que utilizan algunos agricultores.

Esta práctica consiste en la selección del terreno (parcela); el corte de los arbustos, hierbas y bejucos delgados; el derrumbe de los árboles grandes y gruesos; y la quema de los residuos vegetales (cuando estén secos y lo más próximo a las primeras lluvias), explica la tesis “Cambios Recientes en el Sistema de Roza - Tumba - Quema en el Sur de la Península de Yucatán”.

También influye la quema de pastizales debido a que escasea el agua y los trabajadores del campo utilizan esta técnica para que sus animales como los borregos, puedan comer del pasto que luego crece.

Las malas condiciones del aire prevalecen en el Valle de México, lo que originó la activación de la Fase 1 de contingencia ambiental con medidas restrictivas de circulación y medidas a la población como evitar hacer ejercicio, entre otras, para evitar daños a la salud, sobre todo en el sistema respiratorio.

Fase 1 de contingencia ambiental

En el reporte de las 20:00 horas del 16 de febrero, la CAMe informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y sus medidas para el martes 17 de febrero del 2026, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes.

