CDMX solo ha tenido cuatro días con aire limpio en 2026 y ya aumentan enfermedades por contaminación

Además de desatar contingencias ambientales, estas sustancias se asocian con el incremento de algunas enfermedades.

La Secretaría de Salud federal identifica que en las semanas con más contaminación del aire se reporta un aumento de asma, conjuntivitis, otitis media aguda, infecciones respiratorias agudas y hasta enfermedades isquémicas del corazón y cerebrovasculares.

Contaminación del aire y salud

Aquellos padecimientos son vigilados a través de 200 Unidades Centinela de Salud, ubicadas a unos 3 kilómetros de las Estaciones de Monitoreo de Calidad del Aire locales.

Durante la semana del 15 al 21 de febrero, cuando se registraron seis días continuos con contingencia ambiental, la Secretaría de Salud detectó un incremento de los casos de asma, conjuntivitis y otitis media en la ciudad, a la par que los contaminantes PM 2.5 y PM 10 aumentaron.

La dependencia advierte que las enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades cerebrovasculares también se asocian con la exposición a la contaminación del aire y aumentaron en el sureste de la Ciudad de México mientras se registraba una concentración máxima de ozono.

Una semana antes, del 8 al 14 de febrero, también se produjeron aumentos de estas enfermedades respecto a la semana previa.

Enfermedades relacionadas con contingencia ambiental

Las fechas coinciden con los días donde se activaron contingencias ambientales. En casi dos meses y medio, ya suman cinco: cuatro se declararon en la Zona Metropolitana del Valle de México debido a los altos niveles de ozono y una (la primera de 2026) se activó para la zona sureste del Valle de México por la concentración de partículas PM 2.5.