Se mantiene la contingencia y el Doble Hoy No Circula; autoridades alertan por mala calidad del aire

Al corte de las 15:00 horas de este miércoles 11 de marzo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental en la Ciudad de México y el Estado de México.

Esto implica que sigue operando el doble Hoy No Circula, incluyendo vehículos con hologramas 0 y 00, así como las recomendaciones de evitar actividades físicas al aire libre durante la tarde.

La restricción vehicular estará vigente de 5:00 a 22:00 horas, por lo que planear los traslados con anticipación puede ayudar a evitar multas y contratiempos.

Hasta el momento no se ha informado cómo operará el Hoy No Circula para el jueves 12 de marzo, pero para hoy 11 de marzo la medida se mantiene de la siguiente manera:

Lee: Hoy no circula del 11 de marzo 2026