CDMX

Se mantiene la contingencia y el Doble Hoy No Circula; autoridades alertan por mala calidad del aire

La CAMe reportó que este miércoles 11 de marzo de 2026 continúa la fase 1 de contingencia ambiental, por lo que opera el Doble Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex.
mié 11 marzo 2026 03:22 PM
Al corte de las 15:00 horas de este miércoles 11 de marzo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental en la Ciudad de México y el Estado de México.

Esto implica que sigue operando el doble Hoy No Circula, incluyendo vehículos con hologramas 0 y 00, así como las recomendaciones de evitar actividades físicas al aire libre durante la tarde.

La restricción vehicular estará vigente de 5:00 a 22:00 horas, por lo que planear los traslados con anticipación puede ayudar a evitar multas y contratiempos.

Hasta el momento no se ha informado cómo operará el Hoy No Circula para el jueves 12 de marzo, pero para hoy 11 de marzo la medida se mantiene de la siguiente manera:

¿Qué autos no circulan este miércoles 11 de marzo?

Vehículos con holograma de verificación 2.

Vehículos con holograma 1 cuyo último dígito de placa sea 1, 3, 4, 5, 7 o 9.

Vehículos con hologramas 0 y 00, engomado rojo y terminación de placa 3 o 4.

Unidades sin holograma de verificación, como autos antiguos, de demostración o traslado, vehículos nuevos, con permisos de circulación, pase turístico, placas foráneas o placas formadas solo por letras. Estos casos se rigen por la misma restricción que los autos con holograma 2.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Circular cuando tu vehículo tiene restricción por el programa Hoy No Circula puede derivar en una sanción económica y otras medidas administrativas.

Para 2026, las multas se calculan con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y van de 20 a 30 UMAs, lo que se traduce en los siguientes montos:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos.

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos.

Además de la sanción económica, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica pagar costos adicionales por arrastre de grúa y estancia del automóvil.

¿Habrá Doble Hoy No Circula el jueves?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informará este miércoles a las 22:00 horas —o antes si las condiciones lo permiten— si se mantiene o se levanta la Fase 1 de contingencia ambiental, así como las medidas extraordinarias, incluido el Doble Hoy No Circula para el jueves 12 de marzo.

La decisión dependerá de las condiciones de la calidad del aire en el Valle de México, por lo que las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los próximos comunicados oficiales. De ello dependerá si las restricciones continúan o si la circulación vuelve a la normalidad.

¿Por qué sigue la contingencia?

La CAMe confirmó que este miércoles 11 de marzo continúa la Fase 1 de contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México. La calidad del aire se mantiene mala, con concentraciones de ozono que alcanzaron 146 ppb en estaciones como la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.

Según la CAMe, la situación se debe a un sistema anticiclónico sobre el centro del país que genera estabilidad atmosférica, junto con cielo despejado y sol intenso, condiciones que favorecen la formación de ozono. Además, los vientos débiles y variables impiden la dispersión de contaminantes, elevando el riesgo para la salud.

Por ello, se mantienen medidas como el Doble Hoy No Circula, mientras la CAMe monitorea la evolución de la contaminación y actualizará la información en un nuevo boletín durante la tarde.

