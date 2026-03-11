Brugada va por creación de sistema educativo para niños y niñas de 0 a 3 años en CDMX

“Segundo y más importante, establecer en la Constitución un mandato al Gobierno de construir un Sistema de Educación Inicial integral, que contemple infraestructura, la formación de educadores y educadoras, y el presupuesto necesario para su desarrollo”, dijo en conferencia de prensa.

La mandataria señaló que niños y niñas han quedado históricamente olvidados en los programas sociales, por lo cual su cuidado durante los primeros 1,000 días de vida –esenciales para su desarrollo– queda bajo responsabilidad principalmente de las mujeres.

Ante la escasez de Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil, las familias tienen dificultades para encontrar espacios disponibles para el cuidado de bebés, así como niños y niñas pequeños, además es frecuente que deban pagar por este servicio.

“Cuando nazca una niña o un niño, debe tener garantizado un Centro de Desarrollo Infantil”, afirmó Brugada.

La meta para esta administración es contar con 300 nuevos Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil para 2030, sin embargo, la jefa de Gobierno aseguró que al dejar inscrita la obligación del Gobierno de la ciudad para dar educación y cuidado a niños y niñas en su primera infancia busca asegurar su continuidad y ampliación.

“Esto garantiza que los próximos gobiernos tendrán que invertir en la construcción de este Sistema de Educación Inicial hasta que cualquier niño que nazca ya tenga un lugar que lo esté esperando para ser cuidado con dignidad”, explicó la mandataria.