CDMX

Brugada va por creación de sistema educativo para niños y niñas de 0 a 3 años en CDMX

La jefa de Gobierno propone modificar la Constitución de la CDMX para garantizar que cada niño y niña tengan un espacio en los Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil en sus primeros años de vida.
mié 11 marzo 2026 04:00 PM
brugada primera infancia.jpeg
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, anunció que presentará una iniciativa para reformar la Constitución de la ciudad con el fin de crear un sistema educativo para niños y niñas de 0 a 3 años. (Foto: Gobierno CDMX)

Clara Brugada, jefa de Gobierno, busca reformar la Constitución de la Ciudad de México para crear un sistema de educación y cuidado para niños y niñas de 0 a 3 años, además de inscribir el derecho a que reciban un apoyo económico durante su primera infancia.

“Proponemos en la Constitución establecer el derecho de niñas y niños de entre 0 y 3 años de edad a contar con un apoyo económico.

“Segundo y más importante, establecer en la Constitución un mandato al Gobierno de construir un Sistema de Educación Inicial integral, que contemple infraestructura, la formación de educadores y educadoras, y el presupuesto necesario para su desarrollo”, dijo en conferencia de prensa.

La mandataria señaló que niños y niñas han quedado históricamente olvidados en los programas sociales, por lo cual su cuidado durante los primeros 1,000 días de vida –esenciales para su desarrollo– queda bajo responsabilidad principalmente de las mujeres.

Ante la escasez de Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil, las familias tienen dificultades para encontrar espacios disponibles para el cuidado de bebés, así como niños y niñas pequeños, además es frecuente que deban pagar por este servicio.

“Cuando nazca una niña o un niño, debe tener garantizado un Centro de Desarrollo Infantil”, afirmó Brugada.

La meta para esta administración es contar con 300 nuevos Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil para 2030, sin embargo, la jefa de Gobierno aseguró que al dejar inscrita la obligación del Gobierno de la ciudad para dar educación y cuidado a niños y niñas en su primera infancia busca asegurar su continuidad y ampliación.

“Esto garantiza que los próximos gobiernos tendrán que invertir en la construcción de este Sistema de Educación Inicial hasta que cualquier niño que nazca ya tenga un lugar que lo esté esperando para ser cuidado con dignidad”, explicó la mandataria.

En la Ciudad de México se creó en 2024 el programa social Desde la Cuna, el cual consiste en un apoyo económico de 1,200 pesos cada dos meses para niños y niñas de 0 hasta 3 años y 10 meses de edad.

Con la reforma a la Constitución capitalina, Brugada también busca garantizar que la inversión en programas sociales no pueda ser menor al año anterior en la ciudad.

“No podemos permitir ningún retroceso en derechos sociales, la única forma de lograr esto es blindar el gasto público social, por ello proponemos establecer en la Constitución que el gasto social no podrá ser inferior en términos reales al año anterior”, detalló la jefa de Gobierno.

