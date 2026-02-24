Vacúnate en 10 minutos contra el sarampión en Bellas Artes

A unos pasos del Palacio de Bellas Artes, habitantes de la Ciudad de México y otras entidades tardan entre 5 y 10 minutos para vacunarse contra el sarampión.
"Es algo muy accesible, pasas, te vacunas. Es muy buena la atención, muy rápida", dice Diana, habitante de Naucalpan, Estado de México.
Publicidad
La madre de dos niñas comparte que planea traer a sus hijas a vacunarse, pues en su clínica familiar del ISSSTE no encontraron dosis de la vacuna disponibles.
"Fui con mis hijas para que les pusieran la vacuna y también a mí pero no hay ", comenta.
Ricardo, joven que vive en Xochimilco, cuenta que no encontraba Centros de Salud abiertos en su alcaldía para colocarse la inmunización contra el sarampión, pero al salir a comer en medio de su jornada de trabajo, se encontró con este centro de vacunación.
"Justo por el trabajo, a veces ya era muy tarde cuando regresaba a mi alcaldía, pero aquí (en el Centro Histórico) trabajo, entonces al pasar lo vi y aproveché", dice.
Para el joven, tras la pandemia de covid-19 cobró importancia protegerse con la vacunación.
"Nos demostró el covid que no somos inmunes a las enfermedades y creo que deberíamos ser conscientes de que es para protegernos y proteger a los demás", afirma.
Ariadna y Juan Felipe, estudiantes de Cuautitlán Izcalli, aprovecharon la casualidad de encontrar el puesto de vacunación cuando paseaban por el Centro Histórico de la Ciudad de México.
"Fue muy rápido el que nos atendieran y me dio mucho gusto porque a veces las vacunas pueden llegar a tardar, llega a ser lento y tedioso.
"No me gusta la sensación de la aguja pero sé que es importante, es mi salud a final de cuentas, por eso mismo me la puse", dice Juan Felipe.
Samanta Patricia Cerda Hernández, supervisora de la Jurisdicción Sanitaria en Cuauhtémoc, indica que el centro de vacunación en Bellas Artes da atención de las 10 de la mañana a las 12 de la noche y al día colocan alrededor de 1,500 dosis.
De acuerdo con Nadine Gasman, secretaria de Salud de la Ciudad de México, hasta este martes se han aplicado 1.4 millones de vacunas de la meta de dos millones para la capital.
Publicidad
En la ciudad se tienen 349 casos de sarampión confirmados. Además de los Centros de Salud y las clínicas de IMSS e ISSSTE que dan atención de 9:00 a 14:00 horas, hay 21 puestos de vacunación abiertos de 9:00 a 23:00 horas y 12 centros de vacunación nuevos que ofrecen vacunas de las 9:00 a las 0:00 horas, los cuales se ubican en:
-Álvaro Obregón: Bioparque San Antonio.
-Benito Juárez: Parque de los Venados y en el Monumento a Villa.
-Coyoacán: Centro de Coyoacán y Alameda Sur.
-Cuauhtémoc: Bellas Artes.
-Gustavo A. Madero: Deportivo Carmen Serdán y Politécnico Nacional unidad Zacatenco.
-Iztacalco: Sala de Armas de Magdalena Mixiuhca.
-Iztapalapa: Utopía Santa Cruz Meyehualco y Centro Cultural Iztapalcalli.