Vacúnate en 10 minutos contra el sarampión en Bellas Artes

La madre de dos niñas comparte que planea traer a sus hijas a vacunarse, pues en su clínica familiar del ISSSTE no encontraron dosis de la vacuna disponibles.

"Fui con mis hijas para que les pusieran la vacuna y también a mí pero no hay ", comenta.

Ricardo, joven que vive en Xochimilco, cuenta que no encontraba Centros de Salud abiertos en su alcaldía para colocarse la inmunización contra el sarampión, pero al salir a comer en medio de su jornada de trabajo, se encontró con este centro de vacunación.

"Justo por el trabajo, a veces ya era muy tarde cuando regresaba a mi alcaldía, pero aquí (en el Centro Histórico) trabajo, entonces al pasar lo vi y aproveché", dice.

Autoridades realizan jornadas de vacunación ante los contagios en CDMX. (Foto: Shelma Navarrete)

Para el joven, tras la pandemia de covid-19 cobró importancia protegerse con la vacunación.

"Nos demostró el covid que no somos inmunes a las enfermedades y creo que deberíamos ser conscientes de que es para protegernos y proteger a los demás", afirma.

Ariadna y Juan Felipe, estudiantes de Cuautitlán Izcalli, aprovecharon la casualidad de encontrar el puesto de vacunación cuando paseaban por el Centro Histórico de la Ciudad de México.

"Fue muy rápido el que nos atendieran y me dio mucho gusto porque a veces las vacunas pueden llegar a tardar, llega a ser lento y tedioso.

"No me gusta la sensación de la aguja pero sé que es importante, es mi salud a final de cuentas, por eso mismo me la puse", dice Juan Felipe.

Samanta Patricia Cerda Hernández, supervisora de la Jurisdicción Sanitaria en Cuauhtémoc, indica que el centro de vacunación en Bellas Artes da atención de las 10 de la mañana a las 12 de la noche y al día colocan alrededor de 1,500 dosis.

De acuerdo con Nadine Gasman, secretaria de Salud de la Ciudad de México, hasta este martes se han aplicado 1.4 millones de vacunas de la meta de dos millones para la capital.