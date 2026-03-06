Publicidad

CDMX

De talleres de cartel para la marcha 8M a exposiciones: Actividades en CDMX por el Día de la Mujer

El Gobierno de la CDMX, la UNAM y otras instituciones tienen planeadas diversas actividades en el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer en la capital.
vie 06 marzo 2026 05:22 PM
8m-cdmx-actividades.png
El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. En la CDMX, hay diferentes actividades culturales programadas. (Foto: @IEEM_MX / 𝕏 - Gemini)

Marzo es el mes donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y el Gobierno de la Ciudad de México y otras instituciones se preparan con varias actividades para denunciar las problemáticas de género, recuperar figuras femeninas históricas así como crear comunidades seguras entre las mujeres.

Estas son las actividades confirmadas para el fin de semana, y otras se extenderán por el mes.

Tiempo de Mujeres, el festival de actividades culturales de la CDMX

Desde el 27 de febrero, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México presentó la octava edición de “Tiempo de Mujeres Festival por la Igualdad", una iniciativa que fomenta, apoya y celebra las expresiones artísticas creadas por mujeres en su diversidad.

Este 2026, la jornada estará integrada por más de 100 actividades que se llevarán a cabo en más de 60 sedes entre el 27 de febrero al 19 de abril, y participarán 1,500 artistas.

“El camino que nos toca todavía a las feministas en la cultura es seguir problematizando, preguntando, poniendo el dedo en la llaga y construyendo. Tenemos muchos eventos en ese sentido y, a partir de este mes de marzo, Tiempo de Mujeres se queda para todo el año”, dijo Ana Francis López Bayghen Patiño, titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Actividades para el 7 y 8 de marzo

Entre la programación señalada por la Secretaría, destacan los siguientes eventos para el fin de semana, que coincide con la conmemoración del 8M:

Artes escénicas

● Nosotras no podemos nadar - Foro A Poco No | 5 al 15 de marzo

● El Coyul - Teatro Sergio Magaña | 5 al 15 de marzo

● Te daría mi cuerpo Premio Anual de Poesía Joven - Teatro Benito Juárez | 5 al 7 de marzo

● Astilleras - Centro Cultural José Martí | 3 al 10 de marzo

Artes visuales

● Tercer Encuentro de Feminismos y Fotografía - Museo Archivo de la Fotografía | 5 de marzo al 31 de mayo

● Actos Vividos, Actos Logrados Benita Galeana Lacunza - Museo Nacional de la Revolución | 7 de marzo al 28 de junio

● Exposición "Mujeres en la escena" - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris | Desde el 7 de marzo

Artes plásticas

● Exposición itinerante Ellas Somos - 16 sedes | A partir del 4 de marzo

Académicas

● Campamento 8M, Diálogos Ecofeministas: Los Cuidados, La Cultura Y La Incidencia Socioambiental En El Espacio - PILARES Joya de Nieves, ANP Sierra de Guadalupe y la Armella | Sábado 7 y domingo 8 de marzo.

● Encuentro violeta: Mujeres y arte - FARO Tecómitl - 7 de marzo.

Literatura

● Nosotras entre letras. Libro club de mujeres - FARO Tláhuac | 7 de marzo

Música

● Concierto de Compositoras OFCM - Centro Cultural Ollin Yoliztli | 7 de marzo, 18 horas

● Tere Estrada Presenta: Nube volcán - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris | 7 de marzo, 19 horas

Para conocer el programa completo, se puede acceder al sitio oficial tiempodemujeres.cdmx.gob.mx

“Tiempo de Mujeres 2026 es un proceso vivo. A lo largo del año, esta plataforma irá compartiendo la programación, sedes, fechas y contenidos de cada actividad, invitando a todas las personas a sumarse, participar y habitar una ciudad que se construye desde el feminismo, la cultura y la acción colectiva de las mujeres.”

Filmoteca UNAM exhibe “Rebeladas”

La Filmoteca de la UNAM exhibe en sus salas el documental de las directoras Tabatta Salinas Caballero y Andrea Gautier Sansalvador ‘Rebeladas’, un homenaje al Colectivo Cine Mujer, un grupo de estudiantes del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) quienes filmaron películas de 1975 a 1986.

El colectivo fue pionero en crear películas feministas que denunciaban la discriminación de la mujer, además de abordar varias temáticas como el trabajo sexual, trabajo doméstico o el aborto.

El documental tiene programadas funciones en la Sala Carlos Monsiváis, en el Centro Cultural Universitario (CCU) y en el Cinematográfico del Chopo, con fechas del 6 al 21 de marzo.

Pueden adquirir los boletos desde aquí .

Taller de carteles para marcha 8M

A Ele Be, Andrea Buendía, Jazmín Pérez y Selene Bárcenas, rotulistas y diseñadoras realizarán un taller de elaboración de carteles en la Galería José María Velasco (GJMV), recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), con el fin de ser utilizados en la Marcha del 8M.

El taller se realizará el sábado 7 de marzo, de las 11 a las 14 horas, con entrada libre. Será un espacio abierto para todas las mujeres que deseen participar, incluida la comunidad LGBTQ+

“No importa la edad, todas somos bienvenidas. Proporcionaremos ideas inspiradoras y un ambiente seguro y respetuoso para que podamos expresarnos libremente”.

“El objetivo es desarrollar habilidades creativas y brindar a las participantes herramientas teóricas, conceptuales y prácticas para componer un cartel hecho a mano con técnicas de rotulación, acorde con la lucha de cada una”.

El taller es gratuito y los lugares son limitados. Se recomienda registrar su participación a través de este enlace .

