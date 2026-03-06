De talleres de cartel para la marcha 8M a exposiciones: Actividades en CDMX por el Día de la Mujer

Académicas
● Campamento 8M, Diálogos Ecofeministas: Los Cuidados, La Cultura Y La Incidencia Socioambiental En El Espacio - PILARES Joya de Nieves, ANP Sierra de Guadalupe y la Armella | Sábado 7 y domingo 8 de marzo.
● Encuentro violeta: Mujeres y arte - FARO Tecómitl - 7 de marzo.
Literatura
● Nosotras entre letras. Libro club de mujeres - FARO Tláhuac | 7 de marzo
Música
● Concierto de Compositoras OFCM - Centro Cultural Ollin Yoliztli | 7 de marzo, 18 horas
● Tere Estrada Presenta: Nube volcán - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris | 7 de marzo, 19 horas
Para conocer el programa completo, se puede acceder al sitio oficial tiempodemujeres.cdmx.gob.mx
“Tiempo de Mujeres 2026 es un proceso vivo. A lo largo del año, esta plataforma irá compartiendo la programación, sedes, fechas y contenidos de cada actividad, invitando a todas las personas a sumarse, participar y habitar una ciudad que se construye desde el feminismo, la cultura y la acción colectiva de las mujeres.”
Filmoteca UNAM exhibe “Rebeladas”
La Filmoteca de la UNAM exhibe en sus salas el documental de las directoras Tabatta Salinas Caballero y Andrea Gautier Sansalvador ‘Rebeladas’, un homenaje al Colectivo Cine Mujer, un grupo de estudiantes del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) quienes filmaron películas de 1975 a 1986.
El colectivo fue pionero en crear películas feministas que denunciaban la discriminación de la mujer, además de abordar varias temáticas como el trabajo sexual, trabajo doméstico o el aborto.
El documental tiene programadas funciones en la Sala Carlos Monsiváis, en el Centro Cultural Universitario (CCU) y en el Cinematográfico del Chopo, con fechas del 6 al 21 de marzo.
Pueden adquirir los boletos desde aquí .