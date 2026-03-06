De talleres de cartel para la marcha 8M a exposiciones: Actividades en CDMX por el Día de la Mujer

Tiempo de Mujeres, el festival de actividades culturales de la CDMX

Desde el 27 de febrero, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México presentó la octava edición de “Tiempo de Mujeres Festival por la Igualdad", una iniciativa que fomenta, apoya y celebra las expresiones artísticas creadas por mujeres en su diversidad.

Este 2026, la jornada estará integrada por más de 100 actividades que se llevarán a cabo en más de 60 sedes entre el 27 de febrero al 19 de abril, y participarán 1,500 artistas.

🟣 Te invitamos a ser parte de un festival por la igualdad donde el talento, la voz y la creatividad femenina toman las calles.



El arte, el deporte y la academia están esperando por ti, checa la programación, horarios y sedes aquí 👉🏽 https://t.co/UJRSj7yDMG



O escanea el código… pic.twitter.com/SndkruQF62 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) March 6, 2026

“El camino que nos toca todavía a las feministas en la cultura es seguir problematizando, preguntando, poniendo el dedo en la llaga y construyendo. Tenemos muchos eventos en ese sentido y, a partir de este mes de marzo, Tiempo de Mujeres se queda para todo el año”, dijo Ana Francis López Bayghen Patiño, titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Actividades para el 7 y 8 de marzo

Entre la programación señalada por la Secretaría, destacan los siguientes eventos para el fin de semana, que coincide con la conmemoración del 8M:

Artes escénicas

● Nosotras no podemos nadar - Foro A Poco No | 5 al 15 de marzo

● El Coyul - Teatro Sergio Magaña | 5 al 15 de marzo

● Te daría mi cuerpo Premio Anual de Poesía Joven - Teatro Benito Juárez | 5 al 7 de marzo

● Astilleras - Centro Cultural José Martí | 3 al 10 de marzo

Artes visuales

● Tercer Encuentro de Feminismos y Fotografía - Museo Archivo de la Fotografía | 5 de marzo al 31 de mayo

● Actos Vividos, Actos Logrados Benita Galeana Lacunza - Museo Nacional de la Revolución | 7 de marzo al 28 de junio

● Exposición "Mujeres en la escena" - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris | Desde el 7 de marzo

Artes plásticas

● Exposición itinerante Ellas Somos - 16 sedes | A partir del 4 de marzo