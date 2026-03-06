Marcha 8M en CDMX: Posible ruta y horarios

Al momento de esta edición, el Gobierno de la Ciudad de México no ha compartido información oficial sobre la ruta de la marcha, sin embargo, algunas colectivas y organizaciones ya definieron sus puntos de encuentro y salida rumbo al Zócalo capitalino.

Amnistía Internacional México

Punto de encuentro: Glorieta de las Mujeres que Luchan (Paseo de la Reforma 96), a las 11:15 horas

Mujeres Organizadas México

Punto de encuentro: Glorieta de las Mujeres que Luchan (Paseo de la Reforma 96), a las 11:30 horas

Hora de salida: 12:00 horas

Rosas Rojas

Punto de encuentro: Glorieta de las Mujeres que Luchan (Paseo de la Reforma 96), a las 11:00 horas

Polistoricas

Punto de encuentro: Metro Revolución, a las 11:00 horas

SIWA - Artesanas de Paz y Justicia

Punto de encuentro: Glorieta de las Mujeres que Luchan (Paseo de la Reforma 96), a las 10:30 horas

De manera general, la marcha iniciará a las 12:00 horas, con destino al Zócalo, pero los contingentes y aglomerarán espacios públicos desde las 10:30 horas, principalmente en Revolución y en Paseo de la Reforma.

De acuerdo con el Secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Pablo Vázquez Camacho, habrá un protocolo de seguridad para la marcha, donde participarán 4000 policías que darán seguimiento a la manifestación a distancia.

"Procuraremos en todo momento, que su presencia durante la movilización no estorbe, para ponerlo en términos prácticos. Que en ningún momento censure y solamente se limite a acompañar y poder, si hubiera alguna situación de riesgo para las manifestantes, poder actuar", informó el secretario.

En situaciones de riesgo, como si se detectara a personas que porten objetos para agredir o material explosivo o flamable, se procederá al encauzamiento de dichas personas, a zonas donde no pongan en riesgo al resto de los manifestantes.

Durante el operativo, también contará con apoyo de agentes de la Subsecretaría de Control de Tránsito para hacer los cierres de las calles para el paso de la movilización; servidores de la Secretaría de Gobernación federal y de la Secretaría de las Mujeres de la CDMX.

Ruta y alternativas viales

Conforme a marchas anteriores, la ruta avanzará de Paseo de la Reforma hasta Av. Juárez y seguirá por 5 de Mayo hasta llegar a la Plaza de la Constitución o Zócalo.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (Ovial) ha recomendado optar por rutas alternas como:

Av, de Los Insurgentes

Av. Chapultepec

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

José María Izazaga

Dr. Río de la Loza

Fray Servando Teresa de Mier

Se recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones e información oficial sobre alternativas viales y los servicios de transporte colectivo.