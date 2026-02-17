Publicidad

CDMX

Tribunal de Justicia Administrativa CDMX busca involucrar a la ciudadanía en lucha contra la corrupción

Andrés Aguilera, magistrado presidente del TJA CDMX, anunció que están por comenzar los recorridos en las alcaldías de la periferia para acercar los servicios del tribunal a la ciudadanía.
mar 17 febrero 2026 03:09 PM
20260217_094247.jpg
Andrés Aguilera, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX. (Foto: Shelma Navarrete)

El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México busca prevenir los actos de corrupción, de la mano de la ciudadanía. A través de recorridos en territorio y campañas informativas se busca que las personas conozcan qué y cómo pueden exigirle a sus autoridades, afirmó el magistrado presidente Andrés Aguilera.

"Cualquier acto de la función pública debe ser previsto en las consecuencias que puedan tenerse en caso de que se lleve a cabo bien o se lleve a cabo mal.

"Espero que más que estar sancionando funcionarios públicos, estemos atando mecanismos para que la administración pública sea más eficaz y demos más resultados", dijo en un encuentro con medios de comunicación.

El trabajo lo realizarán en conjunto con la Contraloría General capitalina, encabezada por Nashieli Ramírez, con quien firmó un convenio de colaboración que incluye la capacitación de funcionarios de la propia Contraloría, así como campañas de información dirigidas a la población de la Ciudad de México.

"¿Qué implica? Que la gente sepa cómo trabaja el gobierno, cómo debe responder, qué debe hacer, hasta dónde llega y qué tanto le puedo exigir para que en el momento en el que me toque levantar la voz y pedirle a la autoridad que haga algo sepa bien qué pedirle, cómo pedírselo y qué tanto exigirlo", explicó el titular del Tribunal de Justicia Administrativa.

El Tribunal tiene el propósito de dirimir las controversias entre el Gobierno de la Ciudad de México y sus diferentes entes públicos frente a los particulares.

En alrededor de 70% de los casos se falla a favor del particular, dado que en la mayoría de las ocasiones la autoridad tuvo alguna falla en el proceso, indicó el magistrado presidente.

En 2025 el TJA CDMX llevó 358 juicios sobre responsabilidad de servidores en casos graves por cometer actos de corrupción como cohecho, abuso de funciones o desacato.

El magistrado, quien tomó protesta en la presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa capitalino, comenzará con las jornadas en territorio el próximo 27 de febrero en la alcaldía Magdalena Contreras.

El propósito del proyecto es tener una mayor cercanía con las y los ciudadanos e informarles que ante un acto de autoridad con el que esten inconformes -desde multas de tránsito, cobro de agua y predial, hasta clausuras de establecimientos mercantiles y asignación de contratos públicos- pueden acudir a las y los magistrados.

"Tenemos la visión de hacerlo con las alcaldías donde la gente vive más alejada del centro, porque son quienes menos recurren a nosotros", indica Aguilera.

Las oficinas del TJA CDMX se ubican en Nebraska 825 en la colonia Napoles de la alcaldía Benito Juárez, pero los recorridos por las alcaldías se enfocarán en la periferia como Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Coyoacán, esta última ya que será el punto neuralgico del próximo Mundial de Fútbol para asegurar que los actos de gobierno se realicen con la legalidad y certeza necesarios.

