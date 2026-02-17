Tribunal de Justicia Administrativa CDMX busca involucrar a la ciudadanía en lucha contra la corrupción

"Espero que más que estar sancionando funcionarios públicos, estemos atando mecanismos para que la administración pública sea más eficaz y demos más resultados", dijo en un encuentro con medios de comunicación.

El trabajo lo realizarán en conjunto con la Contraloría General capitalina, encabezada por Nashieli Ramírez, con quien firmó un convenio de colaboración que incluye la capacitación de funcionarios de la propia Contraloría, así como campañas de información dirigidas a la población de la Ciudad de México.

"¿Qué implica? Que la gente sepa cómo trabaja el gobierno, cómo debe responder, qué debe hacer, hasta dónde llega y qué tanto le puedo exigir para que en el momento en el que me toque levantar la voz y pedirle a la autoridad que haga algo sepa bien qué pedirle, cómo pedírselo y qué tanto exigirlo", explicó el titular del Tribunal de Justicia Administrativa.

El Tribunal tiene el propósito de dirimir las controversias entre el Gobierno de la Ciudad de México y sus diferentes entes públicos frente a los particulares.

En alrededor de 70% de los casos se falla a favor del particular, dado que en la mayoría de las ocasiones la autoridad tuvo alguna falla en el proceso, indicó el magistrado presidente.

En 2025 el TJA CDMX llevó 358 juicios sobre responsabilidad de servidores en casos graves por cometer actos de corrupción como cohecho, abuso de funciones o desacato.