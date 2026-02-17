Sigue la contingencia ambiental hoy, 17 de febrero 2026, en CDMX y Edomex: ¿qué carros no circulan?

- Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.
- Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.
¿De cuánto son las multas por circular en contingencia?
Para incentivar el respeto de los lineamientos establecidos en el Programa Hoy No Circula y el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y su Reglamento en Materia de Verificación Vehicular establecen sanciones económicas para aquellas personas que infrinjan dichos ordenamientos.
La multa por circular en día restringido es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor en 2026 es de 117.31 pesos.
Es decir, la multa va de los 2,342.6 a los 3,519.3 pesos por incumplir a las restricciones de movilidad.
¿Quién puede multarte?
Las Unidades de Vigilancia Ambiental están facultadas para realizar una inspección que permita confirmar si el vehículo es sancionable; en ese caso, se elabora una boleta de sanción y a los vehículos foráneos ostensiblemente contaminantes se les retira la placa metálica como medida cautelar.