Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Sigue la contingencia ambiental hoy, 17 de febrero 2026, en CDMX y Edomex: ¿qué carros no circulan?

La fase 1 de la contingencia se mantiene por la mala calidad del aire, de acuerdo con la CAMe.
mar 17 febrero 2026 10:21 AM
contingencia-ambiental-hoy-17-de-febrero-2026
La mala calidad del aire persiste en la Ciudad de México y en gran parte del Edomex. (Moisés Pablo Nava)

La mala calidad del aire persiste en el Valle de México, por lo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, informa que persiste la influencia anticiclónica sobre el centro del país, lo cual mantendrá condiciones cálidas y con baja humedad, así como con temperatura máxima entre 28 y 29 Celsius.

Lee: Fases de contingencia explicadas: qué implica cada nivel y qué tan grave es cada color

Publicidad

Cómo queda el hoy no circula para este martes 17 de febrero

Hoy martes 17 de febrero deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

1. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.
2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 7, 8 y 0
3. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 u 8.
4. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.
5. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.
6. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Lee también: Estos coches son inmunes a la contingencia ambiental de la CDMX y Edomex

Publicidad

7. Los taxis con holograma de verificación “00, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Recomendaciones para la población

Se recuerda a la población mantenerse informados sobre la calidad del aire, y atender las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

- Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

- Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Publicidad

- Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.

- Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.

¿De cuánto son las multas por circular en contingencia?

Para incentivar el respeto de los lineamientos establecidos en el Programa Hoy No Circula y el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y su Reglamento en Materia de Verificación Vehicular establecen sanciones económicas para aquellas personas que infrinjan dichos ordenamientos.

La multa por circular en día restringido es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor en 2026 es de 117.31 pesos.

Es decir, la multa va de los 2,342.6 a los 3,519.3 pesos por incumplir a las restricciones de movilidad.

¿Quién puede multarte?

Las Unidades de Vigilancia Ambiental están facultadas para realizar una inspección que permita confirmar si el vehículo es sancionable; en ese caso, se elabora una boleta de sanción y a los vehículos foráneos ostensiblemente contaminantes se les retira la placa metálica como medida cautelar.

Tags

Contingencia ambiental

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad