CDMX

Las denuncias por construcciones irregulares en la CDMX alcanzan récord en 2025

Los reportes de obras irregulares llegaron a su punto más alto en los últimos cinco años. Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán y Álvaro Obregón concentran el 58.6% de las denuncias.
vie 16 enero 2026 05:30 AM
Construcciones irregulares en CDMX aumentan: cuatro alcaldías concentran más de la mitad de las denuncias
Construcción irregular en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, alcaldía Coyoacán, denunciada por vecinos en diciembre de 2025. (Foto: Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro)

Las denuncias por construcciones irregulares alcanzaron su nivel más alto en los últimos cinco años, con 1,530 casos registrados ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) durante 2025.

Este número representa un aumento del 14.3% en comparación con 2021, el año con el segundo mayor volumen de denuncias, y un incremento del 56.4% frente a 2022, cuando se reportó la cifra más baja.

Las alcaldías de Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán y Álvaro Obregón concentraron el 58.6% de las denuncias en la capital durante 2025.

En tres colonias de la alcaldía Álvaro Obregón –San Ángel, San Ángel Inn y Tlacopac– se registraron 80 denuncias por construcciones irregulares y violaciones al uso de suelo, sin que los ciudadanos hayan recibido una respuesta efectiva por parte del gobierno local ni del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), señala Josefina MacGregor, directora de Suma Urbana.

“Tenemos entre estas tres colonias, que representan el Programa Parcial, 80 denuncias presentadas en 2025. Son unas cuantas manzanas de la ciudad y las construcciones siguen impresionante. Invea no nos ha dado una sola contestación en un año, distinta a que no vio o no encontró el número o no le permitieron la entrada; con la alcaldía (Álvaro Obregón) estamos igual, no nos ha contestado nada, no hemos tenido una sola resolución por parte de la alcaldía", dice en entrevista.

Estamos en una tierra de nadie donde la impunidad es absoluta, las autoridades que tienen la responsabilidad de verificar y proceder no lo hacen"
Josefina MacGregor, directora de Suma Urbana.

MacGregor destaca que, a pesar de las investigaciones realizadas por la PAOT, que documentan irregularidades como la construcción de pisos adicionales más allá de lo permitido o el derribo de árboles sin la debida autorización, no hay ninguna acción para frenar las obras.

Esto incluye la falta de intervención de la alcaldía Álvaro Obregón y de diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, como el Invea, la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana o la Secretaría del Medio Ambiente.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, afirmó en noviembre pasado que realizaron suspensiones y clausuras de construcciones irregulares principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc (128), Coyoacán (47), Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón (38) y Benito Juárez (36).

El funcionario hizo un llamado a los alcaldes y las alcaldesas de las 16 demarcaciones para que verifiquen y recorran las calles, con el fin de detectar e intervenir en aquellas obras que se realizan sin los permisos correspondientes.

“Insisto a las alcaldías a que hagan su trabajo, que revisen calle por calle, cómo está la situación de las obras en sus comunidades, porque es parte de un reclamo que tuvo su clímax en esta ciudad hace unos años por estas construcciones irregulares y no queremos que se vuelva a dar este fenómeno", afirmó.

El funcionario aseguró en conferencia que por eso están atendiendo el tema de manera muy rigurosa y no permitiendo que se den ni obras toleradas ni obras que tienen un permiso pero que su obra es distinta al permiso que tienen.

Sin embargo, para MacGregor la omisión y falta de respuesta sobre las denuncias de obras irregulares en San Ángel, San Ángel Inn y Tlacopac –declaradas Zona de Monumentos Históricos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)– viene tanto de la alcaldía Álvaro Obregón como del gobierno capitalino.

Invea tiene el deber y la responsabilidad de llevar a cabo las verificaciones y de clausurar. El Invea depende del Gobierno de la Ciudad de México. Es una responsabilidad compartida entre el Gobierno de la ciudad y las alcaldías".
Josefina MacGregor, directora de Suma Urbana.

Casos en la mira

En Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, ciudadanos ya denunciaron ante diversas autoridades 15 construcciones irregulares, indica María Teresa Ruiz, directora operativa de la organización civil La Voz de Polanco.

“El costo del suelo aquí es muy alto y los constructores quieren sacar el máximo de rentabilidad a los predios. No solo ha sido en nuevas construcciones, sino en construcciones que ya estaban y que crecen”, señala.

Un ejemplo de ello es el caso de Arquímedes 32, donde se construyen 17 pisos, a pesar de que el uso de suelo solo permite un máximo de 12. Aunque ciudadanos denunciaron el desarrollo de 54 departamentos de lujo, que incluye un spa, centro de negocios, gimnasio y bar, desde 2021 la construcción continua.

Para Ruiz, hay un problema de impunidad sobre las construcciones irregulares, pues, incluso cuando la alcaldía Miguel Hidalgo realiza la suspensión de las obras, los trabajos persisten.

“Hacen una suspensión de actividades pero siguen trabajando y lo peor de todo es que ahora nos dicen que en ningún lado se establece un horario de trabajo para las construcciones, quieren construir las 24 horas del día”, apunta la representante de La Voz de Polanco.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, indicó que en 2025 se realizaron en la alcaldía 210 clausuras y suspensiones de obras, además de imponer 11 denuncias por la violación de sellos y realizar tres remisiones ante el Ministerio Público.

“No solamente hemos suspendido las construcciones, hemos denunciado penalmente a quienes violan los sellos de clausura, les ponemos tapiales. Desgraciadamente cargamos con muchas herencias malditas de violaciones a los usos de suelo", dijo en una conferencia de prensa el 12 de enero.

Uno de los casos que se combate ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México es el de la construcción en Arquímedes 32.

Tabe destacó que los permisos para proyectos de gran escala son otorgados por el Gobierno capitalino y no por la alcaldía. Además, hizo un llamado a la Fiscalía General de Justicia para que se sancione a aquellos desarrolladores que, a pesar de las suspensiones y clausuras impuestas por la alcaldía, continúan con sus obras de manera ilegal.

Hemos pedido a la Fiscalía que intervenga y que proceda penalmente contra los desarrolladores que violan los sellos de clausura, porque tiene que haber una señal clara de combate a la impunidad".
Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo.

El derecho de los ciudadanos

Las construcciones irregulares no solo violan la normativa urbana, también atentan en contra del derecho a la ciudad de sus habitantes, señala Martha Laura Peña Ordoñez, arquitecta y maestra en Diseño Urbano.

“La afectación directa es al inhibir el derecho a la ciudad. Una construcción irregular, al no ser solo una sino un conjunto, va afectando la forma en la que cada uno de nosotros vive la ciudad.

“La ciudad es limitada y tiene recursos limitados, no solo los naturales como el agua sino también la infraestructura. Si una construcción es irregular entonces esta podría estar violando no solo el uso de suelo sino tal vez la cantidad de personas que pueden vivir o trabajar ahí”, explica la especialista.

Este tipo de obras refleja una externalidad de problemas como la falta de instrumentos de planeación, entre ellos el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, los cuales acumulan cinco años de retraso. Se espera que su discusión y aprobación en el Congreso de la Ciudad de México ocurra en 2026.

“Son instrumentos que están rezagados, los que están vigentes traen ambigüedades que no permiten tener reglas claras sobre dónde y cómo construir. El problema viene desde que no tenemos instrumentos actualizados de planeación”, sostiene Peña Ordoñez.

Para atender este problema, la especialista considera necesario contar con una sola base que concentre la información y documentación sobre las construcciones en la ciudad, una mayor coordinación entre las instituciones, fortalecer el marco normativo, hacer más severas las sanciones y aprovechar la próxima discusión de los instrumentos de planeación para crear un canal de observación y denuncia ciudadana.

“En otros países existen observatorios urbanos o contralorías sociales que tienen mecanismos claros en la ley. Ahora que se va a discutir el Plan de Desarrollo y el Programa de Ordenamiento de la ciudad valdría la pena incluir de forma muy clara una vía para que la ciudadanía organizada pueda denunciar un caso de una construcción irregular”, dice la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (Conared).

