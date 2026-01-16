Construcciones irregulares en CDMX aumentan: cuatro alcaldías concentran más de la mitad de las denuncias

En tres colonias de la alcaldía Álvaro Obregón –San Ángel, San Ángel Inn y Tlacopac– se registraron 80 denuncias por construcciones irregulares y violaciones al uso de suelo, sin que los ciudadanos hayan recibido una respuesta efectiva por parte del gobierno local ni del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), señala Josefina MacGregor, directora de Suma Urbana.

“Tenemos entre estas tres colonias, que representan el Programa Parcial, 80 denuncias presentadas en 2025. Son unas cuantas manzanas de la ciudad y las construcciones siguen impresionante. Invea no nos ha dado una sola contestación en un año, distinta a que no vio o no encontró el número o no le permitieron la entrada; con la alcaldía (Álvaro Obregón) estamos igual, no nos ha contestado nada, no hemos tenido una sola resolución por parte de la alcaldía", dice en entrevista.

Estamos en una tierra de nadie donde la impunidad es absoluta, las autoridades que tienen la responsabilidad de verificar y proceder no lo hacen" Josefina MacGregor, directora de Suma Urbana.

MacGregor destaca que, a pesar de las investigaciones realizadas por la PAOT, que documentan irregularidades como la construcción de pisos adicionales más allá de lo permitido o el derribo de árboles sin la debida autorización, no hay ninguna acción para frenar las obras.

Esto incluye la falta de intervención de la alcaldía Álvaro Obregón y de diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, como el Invea, la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana o la Secretaría del Medio Ambiente.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, afirmó en noviembre pasado que realizaron suspensiones y clausuras de construcciones irregulares principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc (128), Coyoacán (47), Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón (38) y Benito Juárez (36).

El funcionario hizo un llamado a los alcaldes y las alcaldesas de las 16 demarcaciones para que verifiquen y recorran las calles, con el fin de detectar e intervenir en aquellas obras que se realizan sin los permisos correspondientes.

“Insisto a las alcaldías a que hagan su trabajo, que revisen calle por calle, cómo está la situación de las obras en sus comunidades, porque es parte de un reclamo que tuvo su clímax en esta ciudad hace unos años por estas construcciones irregulares y no queremos que se vuelva a dar este fenómeno", afirmó.

El funcionario aseguró en conferencia que por eso están atendiendo el tema de manera muy rigurosa y no permitiendo que se den ni obras toleradas ni obras que tienen un permiso pero que su obra es distinta al permiso que tienen.

Sin embargo, para MacGregor la omisión y falta de respuesta sobre las denuncias de obras irregulares en San Ángel, San Ángel Inn y Tlacopac –declaradas Zona de Monumentos Históricos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)– viene tanto de la alcaldía Álvaro Obregón como del gobierno capitalino.