CDMX

¿De cuánto es la multa por circular en contingencia ambiental en 2026?

En caso de violar las restricciones del Hoy No Circula por contingencia ambiental, los conductores podrían hacerse acreedores a una multa que puede superar los 3,000 pesos.
lun 16 febrero 2026 10:44 AM
¿De cuánto es la multa por circular en contingencia ambiental en 2025?
Estas son las multas por circular cuando hay contingencia ambiental. (Mario Jasso/Cuartoscuro)

Durante esta época las condiciones meteorológicas provocan que las emisiones se conviertan en ozono más fácilmente y que se acumulen, por lo que se activa la contingencia ambiental en CDMX y Megalópolis. Con ello se aplican restricciones para la circulación de los vehículos en la región y que, de no ser respetadas, son motivo de sanción.

Sucede lo mismo en el caso del programa regular de Hoy No Circula, el cual aplica día a día en diferentes casos. A continuación te decimos cuáles son las multas en caso de circular un día en el que tu vehículo tiene restricciones.

¿De cuánto son las multas por circular en contingencia?

Para incentivar el respeto de los lineamientos establecidos en el Programa Hoy No Circula y el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y su Reglamento en Materia de Verificación Vehicular establecen sanciones económicas para aquellas personas que infrinjan dichos ordenamientos.

La multa por circular en día restringido es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor en 2026 es de 117.31 pesos.

Es decir, la multa va de los 2,346 a los 3,519 pesos por incumplir las restricciones de movilidad.

¿Quién puede multarte?

Las Unidades de Vigilancia Ambiental están facultadas para realizar una inspección que permita confirmar si el vehículo es sancionable; en ese caso, se elabora una boleta de sanción y a los vehículos foráneos ostensiblemente contaminantes se les retira la placa metálica como medida cautelar.

Hoy No Circula lunes 16 de febrero

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), estos vehículos tienen prohibido circular debido a la contingencia ambiental activa este lunes:

-Autos con holograma 2.

-Vehículos con holograma 1 cuya terminación de placa sea 1, 3, 5, 6, 7 o 9.

-Autos con holograma 0 y 00, engomado amarillo y terminación de placa 5 o 6.

Si tu automóvil se encuentra dentro de alguno de estos supuestos, lo más recomendable es dejarlo en casa y optar por alternativas como transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido, para evitar multas y contratiempos.

¿Qué pasa con los foráneos?

Si atendemos la generalidad de placas foráneas, es decir, de todos los estados que no son la CDMX, estas placas no pueden circular pues no tienen verificación. Las disposiciones de la CAMe son las siguientes:

  • No pueden circular las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos,de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.
  • Todos los vehículos automotores de servicio particular con placas de circulación del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma de verificación “00”, “0” o Exento, serán considerados como holograma de verificación 2.
  • Vehículos con oficio de ampliación de periodo de para cumplir con el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, se consideran como holograma “2” por lo que deben acatar las restricciones, salvo que se encuentre en el último día de vigencia de su oficio.

¿Puedo circular con placas de Morelos?

Para las entidades con verificación obligatoria como Morelos o Querétaro, aplica el mismo caso que para las placas de la CDMX; solo pueden circular los autos con hologramas 0 y 00 pero que la terminación de la placa no sea 1 y 2; es decir, también pueden circular las que terminen en letra.

De acuerdo con la Came, la contingencia Fase 1 aplica para la Zona Metropolitana y el Valle de México, que se conforma por todo el territorio de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México y un municipio en Hidalgo. El listado de todas las entidades contempladas en este espacio geográfico es el siguiente:

  • Azcapotzalco
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa de Morelos
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco, Iztapalapa
  • La Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Álvaro Obregón
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Xochimilco
  • Benito Juárez
  • Cuauhtémoc
  • Miguel Hidalgo
  • Venustiano Carranza
  • Tizayuca (Hidalgo)
  • Acolman
  • Amecameca
  • Apaxco
  • Atenco
  • Atizapán de Zaragoza
  • Atlautla
  • Axapusco
  • Ayapango
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cocotitlán
  • Coyotepec
  • Cuautitlán
  • Chalco
  • Chiautla
  • Chicoloapan
  • Chiconcuac
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Ecatzingo
  • Huehuetoca
  • Hueypoxtla
  • Huixquilucan
  • Isidro Fabela
  • Ixtapaluca
  • Jaltenco
  • Jilotzingo
  • Juchitepec
  • Melchor Ocampo
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nextlalpan
  • Nicolás Romero
  • Nopaltepec
  • Otumba
  • Ozumba
  • Papalotla
  • La Paz
  • San Martín de las Pirámides
  • Tecámac
  • Temamatla
  • Temascalapa
  • Tenango del Aire
  • Teoloyucan
  • Teotihuacán
  • Tepetlaoxtoc
  • Tepetlixpa
  • Tepotzotlán
  • Tequixquiac
  • Texcoco
  • Tezoyuca
  • Tlalmanalco
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultepec
  • Tultitlán
  • Villa del Carbón
  • Zumpango
  • Cuautitlán Izcalli
  • Valle de Chalco Solidaridad
  • Tonanitla
Bajo la misma norma se rigen los estados que forman parte de la Megalópolis que circulan en la ZMVM. Estos son

  • Hidalgo
  • Puebla
  • Morelos
  • Querétaro
  • Tlaxcala

En el caso de otros vehículos con placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la restricción de la contingencia ambiental cuando portan holograma “2”.

