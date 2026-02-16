¿De cuánto es la multa por circular en contingencia ambiental en 2026?

Hoy No Circula lunes 16 de febrero

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), estos vehículos tienen prohibido circular debido a la contingencia ambiental activa este lunes:

-Autos con holograma 2.

-Vehículos con holograma 1 cuya terminación de placa sea 1, 3, 5, 6, 7 o 9.

-Autos con holograma 0 y 00, engomado amarillo y terminación de placa 5 o 6.

Si tu automóvil se encuentra dentro de alguno de estos supuestos, lo más recomendable es dejarlo en casa y optar por alternativas como transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido, para evitar multas y contratiempos.

¿Qué pasa con los foráneos?

Si atendemos la generalidad de placas foráneas, es decir, de todos los estados que no son la CDMX, estas placas no pueden circular pues no tienen verificación. Las disposiciones de la CAMe son las siguientes:

No pueden circular las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos,de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Todos los vehículos automotores de servicio particular con placas de circulación del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma de verificación “00”, “0” o Exento, serán considerados como holograma de verificación 2.

Vehículos con oficio de ampliación de periodo de para cumplir con el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, se consideran como holograma “2” por lo que deben acatar las restricciones, salvo que se encuentre en el último día de vigencia de su oficio.

¿Puedo circular con placas de Morelos?

Para las entidades con verificación obligatoria como Morelos o Querétaro, aplica el mismo caso que para las placas de la CDMX; solo pueden circular los autos con hologramas 0 y 00 pero que la terminación de la placa no sea 1 y 2; es decir, también pueden circular las que terminen en letra.

De acuerdo con la Came, la contingencia Fase 1 aplica para la Zona Metropolitana y el Valle de México, que se conforma por todo el territorio de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México y un municipio en Hidalgo. El listado de todas las entidades contempladas en este espacio geográfico es el siguiente: