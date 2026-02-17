Incendio en CDMX y en Nezahualcóyotl en plena contingencia ambiental: el humo se dispersa en varias zonas

La quema de pastizal en la zona del Bordo de Xochiaca, en el municipio de Nezahualcóyotl, provoca que el humo se extienda rumbo a la zona oriente de la CDMX, afectando alcaldías como la Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Iztacalco, e incluso hasta la Benito Juárez; lo que acentúa la mala calidad del aire que provoca la fase 1 de la contingencia ambiental.
Incendio en Nezahualcóyotl dispersa humo hacia las alcaldías de la CDMX en plena contingencia
La zona del incendio que comenzó durante la madrugada de este martes se ubica entre el Bordo de Xochiaca y la Autopista Peñón Texcoco.
La intensa quema de pastizal en la zona del #BordodeXochiaca y la autopista Peñón-Texcoco en #Nezahualcóyotl , #EstadodeMéxico , afecta la zona oriente de la #CDMX , donde se percibe fuerte olor a quemado aunado a la #contaminación pic.twitter.com/Aa8ZBfAoBc
— Tendiendo Puentes AC (@TPUAC) February 17, 2026
El siniestro provoca que se acentúen las malas condiciones del aire que provocó la activación de la Fase 1 de la contingencia ambiental.
Otros incendios
A través de su cuenta de 𝕏, los Bomberos de la CDMX informan sobre otras llamadas de emergencia por incendios, uno en la colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco, y otro en la colonia San Lorenzo Tezonco, alcaldía Iztapalapa.
Condición del aire en la CDMX
En el reporte de la calidad del aire de las 08:00 horas, las alcaldías de Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Tláhuac tienen mala calidad del aire.
Las alcaldías Coyoacán, Tlalnepantla, Benito Juárez, Iztapalapa y Xochimilco tienen una calidad del aire aceptable, mientras que las demás alcaldías tienen buena calidad; solo las de Azcapotzalco, Iztacalco y Cuajimalpa, no se tiene datos y/0 el sistema de monitoreo se encuentra en mantenimiento.
Fase 1 de contingencia ambiental
En el reporte de las 20:00 horas del 16 de febrero, la CAMe informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y sus medidas para el martes 17 de febrero del 2026, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes.
“Los modelos de pronóstico meteorológico muestran que el día de mañana, el sistema anticiclónico continuará generando estabilidad atmosférica sobre la ZMVM. Asimismo, dominará cielo despejado, alta radiación solar y la temperatura máxima se espera entre los 25 y 27 Celsius”, detalló en el boletín informativo.
Dado que las condiciones meteorológicas se esperan con pocos cambios, se pronostica que las concentraciones de ozono llegarán al rango de Muy Mala calidad del aire, de acuerdo con el Índice AIRE y SALUD.
A las 10:00 horas se prevé la actualización sobre el tema y si se mantiene o quita la medida restrictiva.