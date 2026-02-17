Incendio en CDMX y en Nezahualcóyotl en plena contingencia ambiental: el humo se dispersa en varias zonas

El siniestro provoca que se acentúen las malas condiciones del aire que provocó la activación de la Fase 1 de la contingencia ambiental.

Otros incendios

A través de su cuenta de 𝕏, los Bomberos de la CDMX informan sobre otras llamadas de emergencia por incendios, uno en la colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco, y otro en la colonia San Lorenzo Tezonco, alcaldía Iztapalapa.

Condición del aire en la CDMX

En el reporte de la calidad del aire de las 08:00 horas, las alcaldías de Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Tláhuac tienen mala calidad del aire.

Las alcaldías Coyoacán, Tlalnepantla, Benito Juárez, Iztapalapa y Xochimilco tienen una calidad del aire aceptable, mientras que las demás alcaldías tienen buena calidad; solo las de Azcapotzalco, Iztacalco y Cuajimalpa, no se tiene datos y/0 el sistema de monitoreo se encuentra en mantenimiento.

