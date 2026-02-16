Estos coches son inmunes a la contingencia ambiental de CDMX y Edomex: los autos exentos del hoy no circula

Qué vehículos sí pueden circular cuando se activa la contingencia

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la instancia encargada de coordinar y aplicar las medidas de protección ambiental, incluida la activación de la contingencia atmosférica.

De acuerdo con los lineamientos del programa, los vehículos que pueden seguir circulando aun cuando se activa la contingencia son: Vehículos eléctricos e híbridos, así como aquellos con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

- Vehículos con holograma “0” o “00” vigente, sin importar la entidad donde estén matriculados, siempre que el engomado y la terminación de placa no coincidan con los señalados en la alerta de contingencia.

- Vehículos de uso particular utilizados en situaciones urgentes para atender una emergencia médica.

- Taxis, que pueden circular de 5:00 a 10:00 horas el día que tengan restricción por el programa Hoy No Circula, sin importar el holograma, para apoyar la movilidad de la población.

- Vehículos de servicios urbanos destinados a emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, vigilancia ambiental y abastecimiento de agua. Transporte escolar y de personal que cumpla con la verificación vigente y cuente con el holograma y la autorización correspondiente.

- Vehículos destinados a cortejos fúnebres y servicios funerarios, con holograma de verificación vigente.