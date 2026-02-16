Abre registro para la beca a universitarios para el transporte en la CDMX

La dependencia capitalina confirmó un aumento en el pago bimestral a los beneficiarios del programa; sin embargo, hay límite en el cupo para ser beneficiarios.

Requisitos para pedir la Beca de Transporte para Universitarios 2026 en CDMX

Vivir en la CDMX, preferentemente en colonias, barrios y pueblos con muy bajo, bajo o medio Índice de Desarrollo Social (IDS).

Estar inscrito en el ciclo escolar vigente (2025-2026), en alguna escuela pública en la CDMX o en algún plantel de una universidad nacional pública ubicada en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), modalidad mixta o escolarizada.

No ser beneficiaria (o) de otro apoyo económico o programa social de la misma naturaleza.

Documento oficial vigente que acredite que estás inscrito en el actual ciclo escolar, estudios de licenciatura, expedido por alguna institución educativa pública de la CDMX o algún plantel de una Universidad Nacional ubicado en la Zona Metropolitana del Valle de México, modalidad escolarizada o mixta.

Comprobante de domicilio en la CDMX.

Identificación oficial vigente con fotografía (INE o pasaporte).

El registro se realiza con los siguientes pasos:

Ingresar al enlace: becaparatransporte-c2.cdmx.gob.mx .

Ingresar los datos que solicita la plataforma.

Datos de la Clave Única de Registro de Población (CURP), así como también una cuenta personal de correo electrónico que se encuentre activa.

Inicia sesión con tu cuenta Llave CDMX, si no la tienes, puedes crearla en este enlace: https://llave.cdmx.gob.mx/ .

Adjunta la documentación que te indica la plataforma en formato PDF o jpg. Cada archivo debe ser de 2 MB (2000 kb) y deberán estar completamente legibles.

Al terminar el registro, recuerda guardar bien tu número de folio.

Una vez que se revise y valide la documentación, recibirás un correo electrónico con la notificación de que fuiste seleccionada o seleccionado.