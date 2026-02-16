Publicidad

CDMX

Abre registro para la beca a universitarios para el transporte en la CDMX

Los estudiantes de escuelas públicas en la CDMX pueden tramitar la beca para el transporte que es un deposito bimestral con el objetivo de evitar la deserción escolar.
lun 16 febrero 2026 02:50 PM
El objetivo del programa capitalino es que los estudiantes universitarios no deserten al no tener dinero para sus pasajes para ir a sus escuelas. (Foto: Expansión / AI Studio)

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) anunció el registro para la Beca de Transporte y Más para Universitarias y Universitarios 2026 de escuelas públicas en la CDMX que se deposita de forma bimestral. Te enlistamos los documentos requeridos para acceder al apoyo económico y el paso a paso del registro.

La dependencia capitalina confirmó un aumento en el pago bimestral a los beneficiarios del programa; sin embargo, hay límite en el cupo para ser beneficiarios.

Requisitos para pedir la Beca de Transporte para Universitarios 2026 en CDMX

  • Vivir en la CDMX, preferentemente en colonias, barrios y pueblos con muy bajo, bajo o medio Índice de Desarrollo Social (IDS).
  • Estar inscrito en el ciclo escolar vigente (2025-2026), en alguna escuela pública en la CDMX o en algún plantel de una universidad nacional pública ubicada en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), modalidad mixta o escolarizada.
  • No ser beneficiaria (o) de otro apoyo económico o programa social de la misma naturaleza.
  • Documento oficial vigente que acredite que estás inscrito en el actual ciclo escolar, estudios de licenciatura, expedido por alguna institución educativa pública de la CDMX o algún plantel de una Universidad Nacional ubicado en la Zona Metropolitana del Valle de México, modalidad escolarizada o mixta.
  • Comprobante de domicilio en la CDMX.
  • Identificación oficial vigente con fotografía (INE o pasaporte).

El registro se realiza con los siguientes pasos:

  • Ingresar los datos que solicita la plataforma.
  • Datos de la Clave Única de Registro de Población (CURP), así como también una cuenta personal de correo electrónico que se encuentre activa.
  • Adjunta la documentación que te indica la plataforma en formato PDF o jpg. Cada archivo debe ser de 2 MB (2000 kb) y deberán estar completamente legibles.

Al terminar el registro, recuerda guardar bien tu número de folio.

Una vez que se revise y valide la documentación, recibirás un correo electrónico con la notificación de que fuiste seleccionada o seleccionado.

El apoyo económico bimestral se empieza a recibir a partir del periodo en el que la o el aspirante es seleccionado.

El gobierno de la CDMX aclara cuáles son los motivos para dar de baja el apoyo, y son los siguientes:

  1. No cumplir en tiempo y forma con los requisitos o la documentación solicitada.
  2. Abandonar o concluir los estudios.
  3. Presentar información o documentos falsos o con alteraciones.
  4. Renunciar o abandonar el procedimiento en cualquier etapa.

¿Cuánto dan de apoyo?

Los beneficiarios recibirán un apoyo económico de 1,500 pesos bimestrales

Es importante mencionar que el registro no garantiza la aceptación, y en caso de ser aceptada o aceptado, si el folio rebasa el cupo establecido, la o el aspirante se integrará a una lista de espera para ser incorporado al siguiente bimestre.

