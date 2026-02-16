La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) anunció el registro para la Beca de Transporte y Más para Universitarias y Universitarios 2026 de escuelas públicas en la CDMX que se deposita de forma bimestral. Te enlistamos los documentos requeridos para acceder al apoyo económico y el paso a paso del registro.
Abre registro para la beca a universitarios para el transporte en la CDMX
La dependencia capitalina confirmó un aumento en el pago bimestral a los beneficiarios del programa; sin embargo, hay límite en el cupo para ser beneficiarios.
Requisitos para pedir la Beca de Transporte para Universitarios 2026 en CDMX
- Vivir en la CDMX, preferentemente en colonias, barrios y pueblos con muy bajo, bajo o medio Índice de Desarrollo Social (IDS).
- Estar inscrito en el ciclo escolar vigente (2025-2026), en alguna escuela pública en la CDMX o en algún plantel de una universidad nacional pública ubicada en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), modalidad mixta o escolarizada.
- No ser beneficiaria (o) de otro apoyo económico o programa social de la misma naturaleza.
- Documento oficial vigente que acredite que estás inscrito en el actual ciclo escolar, estudios de licenciatura, expedido por alguna institución educativa pública de la CDMX o algún plantel de una Universidad Nacional ubicado en la Zona Metropolitana del Valle de México, modalidad escolarizada o mixta.
- Comprobante de domicilio en la CDMX.
- Identificación oficial vigente con fotografía (INE o pasaporte).
El registro se realiza con los siguientes pasos:
- Ingresar al enlace: becaparatransporte-c2.cdmx.gob.mx .
- Ingresar los datos que solicita la plataforma.
- Datos de la Clave Única de Registro de Población (CURP), así como también una cuenta personal de correo electrónico que se encuentre activa.
- Inicia sesión con tu cuenta Llave CDMX, si no la tienes, puedes crearla en este enlace: https://llave.cdmx.gob.mx/ .
- Adjunta la documentación que te indica la plataforma en formato PDF o jpg. Cada archivo debe ser de 2 MB (2000 kb) y deberán estar completamente legibles.
Al terminar el registro, recuerda guardar bien tu número de folio.
Una vez que se revise y valide la documentación, recibirás un correo electrónico con la notificación de que fuiste seleccionada o seleccionado.
El apoyo económico bimestral se empieza a recibir a partir del periodo en el que la o el aspirante es seleccionado.
El gobierno de la CDMX aclara cuáles son los motivos para dar de baja el apoyo, y son los siguientes:
- No cumplir en tiempo y forma con los requisitos o la documentación solicitada.
- Abandonar o concluir los estudios.
- Presentar información o documentos falsos o con alteraciones.
- Renunciar o abandonar el procedimiento en cualquier etapa.
¿Cuánto dan de apoyo?
Los beneficiarios recibirán un apoyo económico de 1,500 pesos bimestrales
Es importante mencionar que el registro no garantiza la aceptación, y en caso de ser aceptada o aceptado, si el folio rebasa el cupo establecido, la o el aspirante se integrará a una lista de espera para ser incorporado al siguiente bimestre.