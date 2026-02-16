Se mantiene la contingencia ambiental hoy, 16 de febrero, en CDMX y Edomex: qué carros no salen

A lo largo del día, la temperatura aumentará con rapidez hasta alcanzar entre 27 y 28 grados Celsius, lo que generará un ambiente caluroso. Bajo este escenario, se prevé la formación y acumulación de ozono, con un pronóstico de calidad del aire que oscilará entre Mala y Muy Mala.

Cómo queda el Hoy no Circula este lunes

Hoy lunes 16 de febrero deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

1. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9.

3. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.

4. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

5. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

6. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.