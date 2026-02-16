Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Se mantiene la contingencia ambiental hoy, 16 de febrero, en CDMX y Edomex: qué carros no salen

La mala calidad del aire persiste en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que la CAMe mantiene la fase 1.
lun 16 febrero 2026 10:23 AM
se-mantiene-contingencia-ambiental-hoy-16-de-febrero-2026
(Expansión|Gemini)

La contaminación no cede en el Valle de México. Tras cuatro días consecutivos con mala calidad del aire, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, la revisión de los modelos de pronóstico meteorológico y de calidad del aire anticipa para este día condiciones que dificultan la dispersión de contaminantes.

Lee: ¿De cuánto es la multa por circular en contingencia?

Publicidad

A lo largo del día, la temperatura aumentará con rapidez hasta alcanzar entre 27 y 28 grados Celsius, lo que generará un ambiente caluroso. Bajo este escenario, se prevé la formación y acumulación de ozono, con un pronóstico de calidad del aire que oscilará entre Mala y Muy Mala.

Cómo queda el Hoy no Circula este lunes

Hoy lunes 16 de febrero deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

1. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.
2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9.
3. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.
4. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.
5. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.
6. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Publicidad

7. Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Recomendaciones para la población

Se recuerda a la población mantenerse informados sobre la calidad del aire, y atender las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

- Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

- Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Publicidad

- Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.

- Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.

¿De cuánto son las multas por circular en contingencia?

Para incentivar el respeto de los lineamientos establecidos en el Programa Hoy No Circula y el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y su Reglamento en Materia de Verificación Vehicular establecen sanciones económicas para aquellas personas que infrinjan dichos ordenamientos.

La multa por circular en día restringido es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor en 2026 es de 117.31 pesos.

Es decir, la multa va de los 2,342.6 a los 3,519.3 pesos por incumplir a las restricciones de movilidad.

¿Quién puede multarte?

Las Unidades de Vigilancia Ambiental están facultadas para realizar una inspección que permita confirmar si el vehículo es sancionable; en ese caso, se elabora una boleta de sanción y a los vehículos foráneos ostensiblemente contaminantes se les retira la placa metálica como medida cautelar.

Tags

Contingencia ambiental

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad