Doble Hoy No Circula, lunes 16 de febrero: qué autos no salen en CDMX y Edomex por contingencia

¿Qué autos no pueden circular este lunes?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), estos vehículos tienen prohibido circular debido a la contingencia ambiental activa este lunes:

-Autos con holograma 2.

-Vehículos con holograma 1 cuya terminación de placa sea 1, 3, 5, 6, 7 o 9.

-Autos con holograma 0 y 00, engomado amarillo y terminación de placa 5 o 6.

Si tu automóvil se encuentra dentro de alguno de estos supuestos, lo más recomendable es dejarlo en casa y optar por alternativas como transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido, para evitar multas y contratiempos.

Se mantiene la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



Más información:https://t.co/o2eGaDdlt9 pic.twitter.com/152QL1u81x — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 16, 2026

Otros vehículos que no circulan

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

¿Hay Doble Hoy No Circula?

Sí, la contingencia se activó la tarde del domingo, por lo que este lunes 16 de febrero se mantiene la Fase 1 y aplica el Doble Hoy No Circula.