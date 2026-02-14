Se suspende contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que, con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), publicados por los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas a partir de las 20:00 horas del día de hoy.

Los análisis de los modelos de pronóstico meteorológico y de calidad del aire indican que para mañana se prevén mejores condiciones para la dispersión de contaminantes. Lo anterior obedece a que el sistema anticiclónico que influyó sobre la ZMVM durante la semana se ha debilitado y dejó de afectar a la región central del país.

