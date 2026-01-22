Incendio en fábrica de Xochimilco hoy provoca afectaciones viales y paraliza al tren ligero

Publicidad

CDMX

Incendio en fábrica en Xochimilco provoca afectaciones viales y paraliza al tren ligero

Los elementos de servicios de emergencia laboran en la zona del siniestro en donde hasta el momento no se reportan víctimas mortales.
jue 22 enero 2026 07:59 AM
El incendio provocó la suspensión del Tren Ligero en la alcaldía Xochimilco. (Foto: @vialhermes )

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos realizan labores para sofocar un incendio en una fábrica de plásticos en la alcaldía Xochimilco en la Ciudad de México (CDMX), lo que provocó la suspensión en el servicio del Tren Ligero y afectaciones viales en la zona.

El siniestro ocurrió durante las primeras horas de este jueves 22 de enero en la colonia Potrero de San Bernardino en una fábrica de aproximadamente 2,000 m2 y en donde también hay varios vehículos al interior, informó el jefe Vulcano a través de a través de su cuenta de 𝕏.

El inmueble se localiza sobre calzada Guadalupe I. Ramírez y avenida 20 de Noviembre. En la zona hay una laboratorio de Salud Digna y un Gimnasio, por lo que se recomienda a los vecinos de la zona, no transitar por la zona para no entorpecer el trabajo de los bomberos.

zona-incendio-xochimilco
En la zona del siniestro hay escuelas, museos, estaciones del Tren Ligero, servicios de salud y áreas de esparcimiento, además de viviendas, por lo que se recomienda tomar precauciones. (Foto: Captura de pantalla de Google Maps)

Tren Ligero suspende servicio

El Tren ligero suspendió el servicio en varias estaciones de la Línea 1 que va de Taxqueña a Xochimilco.

Debido al material en la fábrica, el incendio provoca que las columnas de humo se observen desde varias zonas de la CDMX.

En el lugar ya se encuentra la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, para supervisar las labores.

Hasta el momento se desconoce si en el lugar había personas y las autoridades no han informado hasta la publicación de esta nota si hay víctimas.

Se solicita a la población y automovilistas tomar precacuciones si desean transitar o circular por la zona, debido a que las labores de emergencia continúan.

