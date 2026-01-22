Incendio en fábrica de Xochimilco hoy provoca afectaciones viales y paraliza al tren ligero

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos realizan labores para sofocar un incendio en una fábrica de plásticos en la alcaldía Xochimilco en la Ciudad de México (CDMX), lo que provocó la suspensión en el servicio del Tren Ligero y afectaciones viales en la zona.
Incendio en fábrica en Xochimilco provoca afectaciones viales y paraliza al tren ligero
El siniestro ocurrió durante las primeras horas de este jueves 22 de enero en la colonia Potrero de San Bernardino en una fábrica de aproximadamente 2,000 m2 y en donde también hay varios vehículos al interior, informó el jefe Vulcano a través de a través de su cuenta de 𝕏.
El inmueble se localiza sobre calzada Guadalupe I. Ramírez y avenida 20 de Noviembre. En la zona hay una laboratorio de Salud Digna y un Gimnasio, por lo que se recomienda a los vecinos de la zona, no transitar por la zona para no entorpecer el trabajo de los bomberos.
Estamos en la colonia Potrero de San Bernardino, en Xochimilco, atendiendo un incendio en una fábrica de plásticos de 2000 m2, con varios vehículos al interior. En el lugar tenemos 20 bomber@s y 8 para atender la emergencia. #AlMomento el incendio está confirmado. Continúo… pic.twitter.com/4gE1XlxJXt— Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) January 22, 2026
Tren Ligero suspende servicio
El Tren ligero suspendió el servicio en varias estaciones de la Línea 1 que va de Taxqueña a Xochimilco.
Debido al material en la fábrica, el incendio provoca que las columnas de humo se observen desde varias zonas de la CDMX.
Columna de humo: Se registra un fuerte incendio en una fábrica de plásticos ubicada en la alcaldía #Xochimilco .
Ciudad de México #CDMX Vista Sur desde Torre Latino.
Para ver en vivo: https://t.co/63j4KZGFtm pic.twitter.com/PGzHT3kiVf
— Webcams de México (@webcamsdemexico) January 22, 2026
En el lugar ya se encuentra la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, para supervisar las labores.
Hasta el momento se desconoce si en el lugar había personas y las autoridades no han informado hasta la publicación de esta nota si hay víctimas.
Se solicita a la población y automovilistas tomar precacuciones si desean transitar o circular por la zona, debido a que las labores de emergencia continúan.