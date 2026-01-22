Incendio en fábrica de Xochimilco hoy provoca afectaciones viales y paraliza al tren ligero

En el lugar ya se encuentra la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, para supervisar las labores.

Hasta el momento se desconoce si en el lugar había personas y las autoridades no han informado hasta la publicación de esta nota si hay víctimas.

Se solicita a la población y automovilistas tomar precacuciones si desean transitar o circular por la zona, debido a que las labores de emergencia continúan.