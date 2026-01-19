CDMX confirma cuándo abre la ciclovía de Tlalpan: así va el avance de las obras

La ciclovía se construye sobre los carriles laterales de la calzada de Tlalpan. Tendrá una extensión total de 34 kilómetros –17 kilómetros en cada sentido– para conectar desde el Estadio Azteca, en la alcaldía Coyoacán, con el Centro Histórico de la Ciudad de México, enlazando puntos clave del centro y sur de la ciudad.

En cuanto al presupuesto tiene contemplado destinarse 77.6 millones de pesos.

La vialidad dedicada a los ciclistas atraviesa las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán y Tlalpan, convirtiéndose en una de las más extensas del país. El objetivo principal, de acuerdo a las autoridades capitalinas, es ofrecer una alternativa de movilidad continua, segura y accesible para quienes se desplazan diariamente en bicicleta.

Con la ciclovía Gran Tenochtitlán apenas en construcción, Calzada de Tlalpan ya registra en promedio 2,103 viajes en bicicleta y otros vehículos no motorizados, de acuerdo con un estudio realizado por la Fundación Heinrich Böll.