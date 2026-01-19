CDMX confirma cuándo abre la ciclovía de Tlalpan: así va el avance de las obras

Las obras de la ciclovía La Gran Tenochtitlán sobre avenida Tlalpan, que atraviesa distintas alcaldías de la CDMX, están próximas a concluir; por lo que la fecha de inauguración se acerca, de acuerdo a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.
¿Cuándo se inaugura la ciclovía de Tlalpan?
La ciclovía se construye sobre los carriles laterales de la calzada de Tlalpan. Tendrá una extensión total de 34 kilómetros –17 kilómetros en cada sentido– para conectar desde el Estadio Azteca, en la alcaldía Coyoacán, con el Centro Histórico de la Ciudad de México, enlazando puntos clave del centro y sur de la ciudad.
En cuanto al presupuesto tiene contemplado destinarse 77.6 millones de pesos.
La vialidad dedicada a los ciclistas atraviesa las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán y Tlalpan, convirtiéndose en una de las más extensas del país. El objetivo principal, de acuerdo a las autoridades capitalinas, es ofrecer una alternativa de movilidad continua, segura y accesible para quienes se desplazan diariamente en bicicleta.
Con la ciclovía Gran Tenochtitlán apenas en construcción, Calzada de Tlalpan ya registra en promedio 2,103 viajes en bicicleta y otros vehículos no motorizados, de acuerdo con un estudio realizado por la Fundación Heinrich Böll.
¿Cuándo abre la ciclovía Gran Tenochtitlán?
El titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Raúl Basulto, informó que la ciclovía lleva 95% de avance en las obras, por lo que se prevé que la primera etapa se inaugure a finales de enero de 2026.
“¿Qué es la última fase que nos hace falta colocar con este porcentaje de avance? Señalética horizontal y vertical. Justamente en el cruce de Churubusco falta colocar la señalética vertical que indicará que cuando vienes sobre Tlalpan, te incorporas al carril de baja y puedes incorporarte a la gaza de Churubusco”, explicó el funcionario capitalino en un evento el 6 de enero de 2026.
Cuestionado sobre el tema tras la entrega de 50 camiones de basura de limpia, Raúl Basulto Luviano, aclaró que el porcentaje restante corresponde principalmente a la colocación de señalética horizontal y vertical, en particular en cruces como el de Churubusco, donde aún deben indicarse los mecanismos de incorporación a la ciclovía.
Otro de los pendientes es la falta de confinamiento en el bajo puente de Tlalpan, a lo que el secretario afirmó que estos casos podrían evaluarse una vez que funcione la ciclovía, es decir que son susceptibles a cambios, si así se requiere.
Puntos de inclusión
La obra atrajo diversas críticas desde que se anunció, sobre todo por parte de vecinos y trabajadoras sexuelaes en la zona, por lo que el septiembre de 2025, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, informó que la ciclovía podría contar con 58 puntos a lo largo de su trayecto para que la población pueda acceder a opciones de movilidad y que las trabajadoras sexuales desempeñen sus actividades.
El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, dijo que la posibilidad de implementar 58 puntos de inclusión en la ciclovía se expuso durante las citadas mesas de trabajo.