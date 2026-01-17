CDMX prohíbe la venta de mascotas en lugares públicos, pero abre un nuevo mercado: las redes sociale

Aunque Facebook prohibió desde 2018 la venta de mascotas y ganado en sus publicaciones, una búsqueda en Marketplace lleva a anuncios que al hacer click dirigen a grupos de Whatsapp y páginas de internet donde se pueden comprar perros, gatos, aves y reptiles como mascotas.

La restricción es burlada también en grupos de la plataforma como ‘Perros de todas las razas CDMX y Estado de México’ con 6,914 miembros, donde se publican a diario post con fotografías y videos de cachorros a la venta.

Animales a la venta en el grupo ‘Perros de todas las razas CDMX y Estado de México’ en Facebook. (Fotos: Capturas de pantalla)

“Shiranian: 3,500$mx. Se entregan desparasitados, primera vacuna y cartilla. Se entregan con 2 meses cumplidos. Mamá Shih Tzu con microchip, papá Pomerania, hijo de papás con pedigrí. Puedes apartar con 1,000 y el resto un día antes de la entrega o el día de la entrega”, contesta una vendedora que anuncia cachorros a la venta en este grupo de Facebook y su contacto vía Whatsapp.

Cachorros de una mezcla de Shih Tzu y pomerania se venden en Facebook y Whatsapp. (Fotos: Capturas de pantalla)

En Mercado Libre se muestran al menos 462 anuncios de venta de cachorros de perros en la Ciudad de México en los que se ofrecen razas como beagle, pomerania, golden retriever, bulldog francés, bulldog inglés y husky siberiano; además de otros 129 anuncios más se ubican en el Estado de México y a nivel nacional son 1,376 anuncios de venta de perros que ofrecen envío a todo el país, pagos a meses y “garantía” por 15 días del animal.

Cachorros de perros de raza en Mercado Libre con entrega en la Ciudad de México. (Fotos: Capturas de pantalla)

La Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México prohíbe la venta de animales en mercados públicos, vía pública, vehículos, tiendas departamentales y de autoservicio, así como cualquier otro establecimiento con un giro comercial autorizado distinto al de la comercialización de animales vivos.