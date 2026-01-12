Publicidad

CDMX

CDMX va por albergue para 600 perros, veterinarias en las Utopías y nuevo hospital

Clara Brugada anunció clínicas veterinarias en las Utopías y nuevo hospital para mascotas; aseveró que no autorizará un desarrollo inmobiliario en el predio donde se encontraba el Refugio Franciscano.
lun 12 enero 2026 02:29 PM
perros-cdmx
Imagen ilustrativa. Rocco y Peni, duermen una siesta, después de comer y jugar en su casa de la Colonia Roma. (Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba)

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la próxima construcción de un albergue con capacidad para alrededor de 600 perros, el cual estará listo en los próximos cuatro meses.

"Nos vamos a convertir en el gobierno que más acciones y recursos estamos destinando para el bienestar animal", dijo en conferencia de prensa este lunes.

Este proyecto se suma a la instalación de una clínica veterinaria en cada una de las Utopías que se construirán en la Ciudad de México, de las cuales la meta son 100 para esta administración.

Así mismo se levantará un nuevo hospital veterinario, además del compromiso de mejorar las condiciones del actual Hospital Veterinario de la Ciudad de México que se encuentra en Iztapalapa.

Este domingo activistas por los derechos de los animales marcharon en rechazo al decomiso de cientos de perros que se encontraban en el Refugio Franciscano en Cuajimalpa, el cual fue realizado por las autoridades del gobierno capitalino y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

Brugada rechazó las acusaciones en contra de su gobierno sobre un interés respecto al predio donde se encontraba el albergue, el cual es disputado en tribunales por el Refugio Franciscano y la Fundación Haghenbeck.

La mandataria afirmó que se respetará la decisión judicial que se determine sobre el destino del predio, pero no se autorizará ningún proyecto inmobiliario.

"Este gobierno no otorgará ninguna autorización para que este predio se destine a desarrollo inmobiliario y nos preocupa que se difundan cartas y comunicados con información falsa, cuando las condiciones reales en las que se encontraban los animales en ese predio eran inaceptables.

"Nos preocupa que se quiera usar el discurso de bienestar animal para defender intereses de otro tipo", aseguró.

Las autoridades mostraron imágenes de los animales con heridas atribuidas a mordidas de ratas así como lesiones por enfermedades, jaulas con escasa iluminación y ventilación, presencia de heces y orina así como roedores en los espacios, además de un crematorio clandestino.

"No es que estemos sacando a los animales para maltratarlos, esa es la realidad que nos llevó a la toma de decisiones", dijo Brugada.

De acuerdo con las autoridades, durante el operativo del 7 de enero se aseguraron 858 perros, de los cuales 304 fueron enviados a un albergue en el Ajusco, 371 a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal en Xochimilco y 183 a la Utopía de Gustavo A. Madero.

Su estancia será temporal y conforme recuperen su salud física y mental se abrirá una jornada de adopción para que las y los ciudadanos puedan dar hogar a los perros rescatados.

