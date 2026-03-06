Si tienes planes para aprovechar este 7 de marzo, ya sea para salir de paseo, ir de compras o visitar a la familia, revisa primero si tu placa no tiene restricciones por el Hoy No Circula. Estos son los autos que no podrán este sábado.
Hoy No Circula Sabatino: Autos que no pueden salir en CDMX o Edomex el 7 de marzo
El Hoy No Circula es un programa gestionado por la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, con objetivo de reducir la contaminación que producen los vehículos en la capital y el Estado de México. De esta forma se mejora la calidad del aire.
Para esto, aplica restricciones de circulación a algunos autos, según sus características de sus matrículas.
¿Qué autos que no circulan el 7 de marzo?
Por ser el primer sábado del mes, la restricción del Hoy No Circula aplicará de la siguiente manera:
- Vehículos con holograma 1 con terminación de placa non (1, 3, 5, 7 y 9).
-Vehículos con holograma 2, sin importar el número final de la placa.
-Placas foráneas, sin importar holograma ni terminación.
Antes de salir, revisa tu holograma y el número final de tu placa para cumplir con el Hoy No Circula Sabatino. Puedes revisar cuándo no puedes circular a través del calendario de la Sedema, disponible aquí: https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/
Autos que sí salen sin restricciones
Este fin de semana, los siguientes autos podrán salir sin limitación de circulación:
-Vehículos con holograma 1, con terminación de placas par (0, 2, 4, 6 y 8).
-Vehículos con holograma 00 y 0, que suelen ser más nuevos y con menores emisiones.
-Autos eléctricos e híbridos, exentos para incentivar tecnologías limpias.
¿Dónde aplica el Hoy No Circula?
El programa se aplica en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) , que contempla las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:
-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco
Además, la Secretaría de Medio Ambiente del Edomex ya inició su aplicación en el Valle de Toluca (ZMVT) y en Santiago Tianguistenco.
Los autos tendrán restricción de las 05:00 a 22:00 horas.
Multas por incumplir el Hoy No Circula
En la Ciudad de México, si no respetas la medida, la sanción va de 20 a 30 UMA, mientras que en el Edomex, la multa es de 20 UMA. En 2026, el valor vigente de la UMA es de 117.31 pesos, por lo que las multas quedan de la siguiente manera:
Mínima (20 UMAs): 2,346.20 pesos
Máxima (30 UMAs): 3,519.30 pesos
En la CDMX, puedes revisar si cuentas con multas desde la Secretaría de Administración y Finanzas con tu número de placa, en el siguiente enlace: https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/sma/consulta_sedema
En el Edomex, se revisa desde el siguiente enlace: https://sseguridad.edomex.gob.mx/infracciones-transito
¿Cómo funciona el Hoy No Circula sabatino?
Desde la aplicación del programa en 2014, la Sedema divide la circulación de los vehículos de holograma 1 por el número en que termina su placa.
- Placa con terminación impar: descansa primer y tercer sábado.
- Placa con terminación par: descansa segundo y cuarto sábado.
Quinto sábado del mes: descansan los vehículos con holograma 2 y los autos foráneos.
Mientras tanto, todos los vehículos de holograma 2 no circulan.