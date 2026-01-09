Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Pilares abre vacantes en varias alcaldías de CDMX: requisitos para ganar hasta 14 mil pesos al mes

Las personas que deseen participar como profesores en estos centros ubicados en las 16 alcaldías de la CDMX. Las actividades que se ofrecen a la población son gratuitas.
vie 09 enero 2026 11:35 AM
Pilares abre vacantes en varias alcaldías de CDMX: requisitos para ganar hasta 14 mil pesos al mes
En los PILARES se ofrecen clases para adquirir diversas habilidades y se ofrecen en distintos centros ubicados en las alcaldías. (Foto: https://pilares.cdmx.gob.mx/ )

Si entre tus objetivos está obtener un nuevo empleo, y además servir a la comunidad, el Subsistema de Educación Comunitaria Pilares publicó en la Gaceta Oficial de la CDMX las convocatorias para participar como Beneficiaria o Beneficiario Facilitador de Servicios (BFS) en los programas sociales Pilares 2026.

La convocatoria se dirige a fortalecer el acceso gratuito a la educación, el deporte, la cultura y la formación para la autonomía económica en las 16 alcaldías de la capital. Por lo que se abrieron vacantes como coordinadores, subcoordinadores, entrenadores, promotores y animadores deportivos. Estos son los requisitos y la documentación requerida.

Publicidad

¿Dónde hay trabajo en CDMX?

Se abrió la convocatoria desde el 5 de enero de 2026 para docente, tallerista, promotora o promotor deportivo que puedan laborar en los siguientes programas: “Ciudad de México, la más Deportiva, Ponte Pila 2026”, “Pilares 2026, Ciberescuelas”; “Talleres de Artes y Saberes Comunitarios Pilares 2026”; “Pilares, Educación para la Autonomía Económica 2026” y “Beca Pilares Bienestar 2026”.

La página para realizar el registro correspondiente es la siguiente: https://sec.pilares.cdmx.gob.mx/convocatorias

¿Y el sueldo?

El documento establece que el salario mensual para talleristas será de 9 mil pesos mensuales; mientras que el de coordinadores se estableció en 14 mil pesos.

pilares.jpg
Los (Foto: PILARES CDMX)

Te recomendamos:

Obras de modernización de Línea 3 del Metro de CDMX iniciará después del Mundial de Futbol
CDMX

Lo que le espera a CDMX en 2026 en movilidad: rescate de líneas del Metro y nuevas rutas de Cablebús

Requisitos generales para laborar en Pilares

1) Ser persona ciudadana mexicana o extranjera cuya condición migratoria le permita formar parte del programa.

2) Ser persona mayor de 18 años al momento del registro.

3) Ser persona residente de la Ciudad de México.

4) No ser persona beneficiaria facilitadora de servicios de otro apoyo económico de la misma naturaleza, federal, Estatal o local.

5) No ser persona trabajadora bajo ningún régimen, del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, para el caso de las Figuras: Coordinador(a) de Alcaldía, Subcoordinador(a), Entrenador(a) Deportivo(a), personas de Apoyo Técnico Operativo Comunitario, personas de Apoyo Técnico Administrativo y Promotor(a) Deportivo(a).

6) No ser persona trabajadora bajo ningún régimen del Gobierno de la CDMX o local para el caso de la figura de Animadores(as) Deportivos(as).

7) Tener disposición a cumplir con lo establecido en la “Carta de Obligaciones y Actividades” y de los alcances de las presentes reglas de operación del programa.

8) Contar con una cuenta de correo electrónico de uso personal activa, misma que será considerada como el medio formal para oír y recibir notificaciones, incluso aquellas de carácter legal.

9) Preferentemente ser persona habitante de la colonia, barrio o pueblo donde exista o se instale un Pilares o Punto Ponte Pila, o en su caso ser habitante de alguna colonia colindante.

10) Tener disposición de participar en la creación de comunidades de aprendizaje desde el enfoque de educación comunitaria, mediante acciones que abarquen actividades recreativas, educativas y deportivas, así como acciones estratégicas del Programa Social.

11) Tener disposición de participar activamente en las acciones y estrategias, regulares o emergentes que sean convocadas por el Subsistema de Educación Comunitaria “PILARES” y que se pueden realizar en cualquier parte del territorio de la CDMX.

Los aspirantes deben identificar a qué programa quieren pertenecer y realizar el registro correspondiente en esta página. https://sec.pilares.cdmx.gob.mx/convocatorias

Publicidad

Coordinadores de alcaldía

Si te interesa ser coordinador, además de cumplir con los requisitos anteriores, también debes contar con los siguientes:

• Contar preferentemente con nivel licenciatura terminada.

• Currículum Vitae que integre experiencia en planeación, organización, gestión, manejo de grupos, atención al público en general, resolución de conflictos, manejo de documentos, archivo y paquetería office. Demostrar, con documentación comprobable que acredite y/o certifique formación deportiva.

• Deberá demostrar habilidades de liderazgo, manejo de grupos, resolución de conflictos, comunicación asertiva, empatía, organización, escucha activa, capacidad analítica y resolutiva y responsabilidad.

• Deberá demostrar habilidades en el uso de herramientas tecnológicas.

Subcoordinadores de alcaldía

• Contar preferentemente con nivel medio superior terminado.

• Currículum Vitae que integre experiencia en planeación, organización, gestión, manejo de grupos, atención a público en general, resolución de conflictos, manejo de documentos, archivo y paquetería office. Demostrar, con documentación comprobable que acredite y/o certifique formación deportiva.

• Deberá demostrar habilidades de liderazgo, manejo de grupos, resolución de conflictos, comunicación asertiva, empatía, organización, escucha activa, capacidad analítica y resolutiva y responsabilidad.

• Deberá demostrar habilidades en el uso de herramientas tecnológicas.

Entrenadores deportivos

• Contar preferentemente con nivel licenciatura terminada en el ámbito de la cultura física, entrenamiento deportivo y/o educación física validados por el Sistema Educativo Nacional.

• Actualización continua (cursos, diplomados o seminarios en materia deportiva). • Dominio de técnicas y tácticas del deporte específico.

• Habilidad para analizar y evaluar el rendimiento del alumnado y el equipo.

• Tener conocimiento y dominio en la elaboración de planes de trabajo (macrociclos).

• Tener conocimiento y dominio en la elaboración de sesiones de entrenamiento.

• Tener conocimiento sobre metodologías del entrenamiento deportivo.

• Tener conocimientos pedagógicos.

• Capacidad para comunicarse de forma clara y estructurada.

• Contar con experiencia en gestión, coordinación y manejo de grupos deportivos.

• Capacidad para el desarrollo de estrategias de detección y orientación del talento deportivo de base.

Compromiso con la ética y la integridad en la práctica del deporte.

• Respeto y empatía hacia compañeros(as) y atletas. • Demostrar habilidades en el uso de herramientas tecnológicas.

• Cubrir preferentemente 100 horas de actividades físicas, deportivas y demás que establezca la Dirección de Ponte Pila.

Apoyo Técnico Operativo Comunitario

• Tener documento probatorio de estudios de bachillerato en curso, trunco o concluido, avalado por una institución educativa oficial.

• Experiencia o afinidad en trabajo de campo, preferentemente vinculada a actividades recreativas, educativas o deportivas.

• Contar preferentemente con nivel medio superior terminado.

• Demostrar dominio en el manejo de equipo y programas de cómputo, como paquetería office, aplicaciones de Google, manejo de redes sociales, entre otros.

• Demostrar conocimientos en el ámbito técnico-administrativo.

• Tener conocimientos en el manejo de archivo documental.

• Cubrir preferentemente 120 horas de actividades físicas, deportivas y demás que establezca la Dirección de Ponte Pila.

Para conocer la convocatoria completa, da clic en este enlace.

¿Qué documentos solicitan?

1. Identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla del Servicio Militar Nacional).

2. Comprobante de domicilio en la CDMX, expedido en los últimos tres meses anteriores a la fecha de registro (recibo de agua, predial, teléfono, gas, luz o constancia de residencia oficial expedida por dependencia de gobierno competente). Se solicitará el documento solo en caso de no ser visible en la Identificación Oficial.

3. Constancias, diplomas o certificaciones de cursos, talleres, seminarios etc. que acredite la disciplina que desea impartir, para los casos de personas beneficiarias facilitadoras de servicios Coordinadores(as) de Alcaldía, Subcoordinadores(as), Entrenadores(as) Deportivos(as), personas de Apoyo Técnico Administrativo y Promotores(as) Deportivos(as).

4. Constancias, diplomas o demostrar tener incidencia en su comunidad, en el caso de los Animadores(as) Deportivos(as).

5. Demostrar experiencia o afinidad en trabajo de campo, preferentemente vinculada a actividades recreativas, educativas o deportivas, en el caso de personas de Apoyo Técnico Operativo Comunitario.

6. Clave Única de Registro de Población (CURP). Se solicitará el documento solo en caso de no ser visible en la Identificación Oficial.

7. Currículum Vitae firmado. Incluir comprobante de estudios avalado por una institución educativa oficial, según el solicitado en los Requisitos Específicos para cada una de las figuras.

8. Aceptar en la plataforma de registro lo establecido en la “Carta de Obligaciones y Actividades”.

9. Aceptar en la plataforma de registro la “Carta bajo protesta de decir la verdad de no ser persona beneficiaria de otro apoyo económico de la misma naturaleza, del orden federal o local”.

Después de adjuntar la documentación que se solicita, el sistema emitirá un comprobante de registro con una identificación personal única e intransferible que funcionará como número de identificación dentro del programa social, sin que dicho comprobante garantice el ingreso.

10. Aceptar en la plataforma de registro la “Carta bajo protesta de decir la verdad de no ser persona trabajadora del Gobierno Federal o Local, bajo régimen laboral alguno” para el caso de las figuras (Coordinador(a) de Alcaldía, Subcoordinador(a), Entrenador(a) Deportivo(a), personas de Apoyo Técnico Operativo Comunitario, personas de Apoyo Técnico Administrativo y Promotor(a) Deportivo(a).

11. Aceptar en la plataforma de registro la “Carta bajo protesta de decir la verdad de no ser persona trabajadora del Gobierno de la Ciudad de México o Local, bajo régimen laboral alguno” para el caso de Animador(a) Deportivo(a).

¿Qué son los Pilares?

Los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) son centros comunitarios gratuitos del Gobierno de la CDMX que ofrecen educación (desde alfabetización hasta licenciatura en línea), capacitación, deporte, arte y cultura para fortalecer el tejido social y reducir desigualdades, con talleres gratuitos de código, música, box, robótica, oficios y acceso a computadoras e internet para todos, especialmente en zonas de alta marginación.

Publicidad

Tags

Ley Federal del Trabajo Ciudad de México

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad