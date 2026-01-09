Pilares abre vacantes en varias alcaldías de CDMX: requisitos para ganar hasta 14 mil pesos al mes

Coordinadores de alcaldía

Si te interesa ser coordinador, además de cumplir con los requisitos anteriores, también debes contar con los siguientes:

• Contar preferentemente con nivel licenciatura terminada.

• Currículum Vitae que integre experiencia en planeación, organización, gestión, manejo de grupos, atención al público en general, resolución de conflictos, manejo de documentos, archivo y paquetería office. Demostrar, con documentación comprobable que acredite y/o certifique formación deportiva.

• Deberá demostrar habilidades de liderazgo, manejo de grupos, resolución de conflictos, comunicación asertiva, empatía, organización, escucha activa, capacidad analítica y resolutiva y responsabilidad.

• Deberá demostrar habilidades en el uso de herramientas tecnológicas.

Subcoordinadores de alcaldía

• Contar preferentemente con nivel medio superior terminado.

• Currículum Vitae que integre experiencia en planeación, organización, gestión, manejo de grupos, atención a público en general, resolución de conflictos, manejo de documentos, archivo y paquetería office. Demostrar, con documentación comprobable que acredite y/o certifique formación deportiva.

• Deberá demostrar habilidades de liderazgo, manejo de grupos, resolución de conflictos, comunicación asertiva, empatía, organización, escucha activa, capacidad analítica y resolutiva y responsabilidad.

• Deberá demostrar habilidades en el uso de herramientas tecnológicas.

Entrenadores deportivos

• Contar preferentemente con nivel licenciatura terminada en el ámbito de la cultura física, entrenamiento deportivo y/o educación física validados por el Sistema Educativo Nacional.

• Actualización continua (cursos, diplomados o seminarios en materia deportiva). • Dominio de técnicas y tácticas del deporte específico.

• Habilidad para analizar y evaluar el rendimiento del alumnado y el equipo.

• Tener conocimiento y dominio en la elaboración de planes de trabajo (macrociclos).

• Tener conocimiento y dominio en la elaboración de sesiones de entrenamiento.

• Tener conocimiento sobre metodologías del entrenamiento deportivo.

• Tener conocimientos pedagógicos.

• Capacidad para comunicarse de forma clara y estructurada.

• Contar con experiencia en gestión, coordinación y manejo de grupos deportivos.

• Capacidad para el desarrollo de estrategias de detección y orientación del talento deportivo de base.

Compromiso con la ética y la integridad en la práctica del deporte.

• Respeto y empatía hacia compañeros(as) y atletas. • Demostrar habilidades en el uso de herramientas tecnológicas.

• Cubrir preferentemente 100 horas de actividades físicas, deportivas y demás que establezca la Dirección de Ponte Pila.

Apoyo Técnico Operativo Comunitario

• Tener documento probatorio de estudios de bachillerato en curso, trunco o concluido, avalado por una institución educativa oficial.

• Experiencia o afinidad en trabajo de campo, preferentemente vinculada a actividades recreativas, educativas o deportivas.

• Contar preferentemente con nivel medio superior terminado.

• Demostrar dominio en el manejo de equipo y programas de cómputo, como paquetería office, aplicaciones de Google, manejo de redes sociales, entre otros.

• Demostrar conocimientos en el ámbito técnico-administrativo.

• Tener conocimientos en el manejo de archivo documental.

• Cubrir preferentemente 120 horas de actividades físicas, deportivas y demás que establezca la Dirección de Ponte Pila.

Para conocer la convocatoria completa, da clic en este enlace.

¿Qué documentos solicitan?

1. Identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla del Servicio Militar Nacional).

2. Comprobante de domicilio en la CDMX, expedido en los últimos tres meses anteriores a la fecha de registro (recibo de agua, predial, teléfono, gas, luz o constancia de residencia oficial expedida por dependencia de gobierno competente). Se solicitará el documento solo en caso de no ser visible en la Identificación Oficial.

3. Constancias, diplomas o certificaciones de cursos, talleres, seminarios etc. que acredite la disciplina que desea impartir, para los casos de personas beneficiarias facilitadoras de servicios Coordinadores(as) de Alcaldía, Subcoordinadores(as), Entrenadores(as) Deportivos(as), personas de Apoyo Técnico Administrativo y Promotores(as) Deportivos(as).

4. Constancias, diplomas o demostrar tener incidencia en su comunidad, en el caso de los Animadores(as) Deportivos(as).

5. Demostrar experiencia o afinidad en trabajo de campo, preferentemente vinculada a actividades recreativas, educativas o deportivas, en el caso de personas de Apoyo Técnico Operativo Comunitario.

6. Clave Única de Registro de Población (CURP). Se solicitará el documento solo en caso de no ser visible en la Identificación Oficial.

7. Currículum Vitae firmado. Incluir comprobante de estudios avalado por una institución educativa oficial, según el solicitado en los Requisitos Específicos para cada una de las figuras.

8. Aceptar en la plataforma de registro lo establecido en la “Carta de Obligaciones y Actividades”.

9. Aceptar en la plataforma de registro la “Carta bajo protesta de decir la verdad de no ser persona beneficiaria de otro apoyo económico de la misma naturaleza, del orden federal o local”.

Después de adjuntar la documentación que se solicita, el sistema emitirá un comprobante de registro con una identificación personal única e intransferible que funcionará como número de identificación dentro del programa social, sin que dicho comprobante garantice el ingreso.

10. Aceptar en la plataforma de registro la “Carta bajo protesta de decir la verdad de no ser persona trabajadora del Gobierno Federal o Local, bajo régimen laboral alguno” para el caso de las figuras (Coordinador(a) de Alcaldía, Subcoordinador(a), Entrenador(a) Deportivo(a), personas de Apoyo Técnico Operativo Comunitario, personas de Apoyo Técnico Administrativo y Promotor(a) Deportivo(a).

11. Aceptar en la plataforma de registro la “Carta bajo protesta de decir la verdad de no ser persona trabajadora del Gobierno de la Ciudad de México o Local, bajo régimen laboral alguno” para el caso de Animador(a) Deportivo(a).

¿Qué son los Pilares?

Los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) son centros comunitarios gratuitos del Gobierno de la CDMX que ofrecen educación (desde alfabetización hasta licenciatura en línea), capacitación, deporte, arte y cultura para fortalecer el tejido social y reducir desigualdades, con talleres gratuitos de código, música, box, robótica, oficios y acceso a computadoras e internet para todos, especialmente en zonas de alta marginación.