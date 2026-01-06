Pese a programa, separación de basura se mantiene pendiente en colonias de CDMX

"Sigue todo igual, no ha venido la autoridad a decirnos cómo va a estar el movimiento", dice Daniel Torres, trabajador de limpia desde hace 20 años.

Daniel Torres, trabajador de limpia en la UH Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc. (Foto: Shelma Navarrete)

A diferencia de otras colonias de la capital donde los habitantes esperan el paso del camión recolector de basura, en Tlatelolco los edificios cuentan con cuartos, túneles y contenedores conocidos como "hongos" para depositar los desechos, estos últimos expuestos en el espacio público.

"A lo mejor la gente sí baja su basura separada, pero como hay mucho pepenador lo que hace el pepenador es abrir el hongo, esculca la basura entonces la revuelve. Ya cuando pasa el recolector -nosotros- a recogerla la basura ya está revuelta", comparte Torres.

Mientras en Iztacalco trabajadores de limpia han hecho un esfuerzo por informar a las personas sobre la separación de basura y los distintos días de recolección al entregarles folletos y colgar lonas en los camiones recolectores, sin embargo parte de la población no presenta interés.

"La verdad es que los vecinos que ya la entregaban separada son los que la siguen entregando así y hasta nos preguntan ahora cómo están los días de recolección. Pero a la gente que no le importa sigue entregando su basura toda revuelta, hasta la tiran en la esquina por ahorrarse el darle a uno una moneda.

"Es más trabajo para nosotros (separar la basura) pero para eso estamos", cuenta Juan, trabajador de limpia en las colonias Viaducto Piedad y Asturias.