El Metro de CDMX tendrá horario extendido por concierto de Shakira en el Zócalo en estas líneas

Horario extendido del Metro el 1 de marzo

Las líneas 1, 2 y 9 del Metro contarán con horario extendido hasta la una de la mañana para que todas y todos los asistentes puedan regresar con seguridad a sus destinos.

Estamos organizándonos bien para que se pueda disfrutar del concierto de Shakira, que se convierte en uno de los conciertos más importantes que la ciudad tiene en los últimos tiempos Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

El titular de Grandes Festivales Comunitarios, Argel Gómez Concheiro, detalló que se tienen preparados pantallas y audio, en las avenidas mencionadas por la mandataria capitalina, así como en Avenida Juárez desde la Alameda Central hasta el Monumento a la Revolución y se instalarán 12 módulos de Atención Ciudadana, Salud y Locatel.

“Estamos invitando a las familias con menores de edad a las pantallas gigantes que habrá especialmente en la Alameda Central y el Monumento a la Revolución”, expresó el subsecretario de Cultura".

La Línea 1 corre de las estaciones Pantitlán a Observatorio, cuenta con 20 estaciones que corren por las alcaldías Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza.

La Línea 2 corre de Cuatro Caminos a Tasqueña, cuenta con 24 estaciones con corren por las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Coyoacán.

La Línea 9 corre de Pantitlán a Tacubaya, cuenta con 12 estaciones que corren por las alcaldías Iztacalco, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

