El Metro de CDMX tendrá horario extendido por concierto de Shakira en el Zócalo en estas líneas

CDMX

El Metro anuncia horario extendido por concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX

La cantante colombiana se presentará en la plancha del Zócalo de la CDMX, por lo que el gobierno a cargo de Clara Brugada Molina implementará un operativo.
mié 25 febrero 2026 02:53 PM
Los usuarios de tres líneas del Sistema de Transporte Colectivo, Metro podrán usar el servicio de transporte público en horario extendido por el concierto de Shakira. (Foto: Facebook Metrocdmx)

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, informó en conferencia de prensa sobre la implementación de un operativo y las acciones que se llevarán a cabo el domingo 1 de marzo para la presentación de Shakira en la plancha del Zócalo de la CDMX, entre las que se prevé la extensión de horario en tres líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

La mandataria capitalina recordó que las avenidas principales de acceso a la plancha del Zócalo estarán cerradas al tránsito vehicular, y que a lo largo de las avenidas principales como son 20 de Noviembre, avenida Pino Suárez y 5 de mayo se instalarán pantallas para que la ciudadanía disfrute del concierto de la artista colombiana.

Horario extendido del Metro el 1 de marzo

Las líneas 1, 2 y 9 del Metro contarán con horario extendido hasta la una de la mañana para que todas y todos los asistentes puedan regresar con seguridad a sus destinos.

Estamos organizándonos bien para que se pueda disfrutar del concierto de Shakira, que se convierte en uno de los conciertos más importantes que la ciudad tiene en los últimos tiempos
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

El titular de Grandes Festivales Comunitarios, Argel Gómez Concheiro, detalló que se tienen preparados pantallas y audio, en las avenidas mencionadas por la mandataria capitalina, así como en Avenida Juárez desde la Alameda Central hasta el Monumento a la Revolución y se instalarán 12 módulos de Atención Ciudadana, Salud y Locatel.

“Estamos invitando a las familias con menores de edad a las pantallas gigantes que habrá especialmente en la Alameda Central y el Monumento a la Revolución”, expresó el subsecretario de Cultura".

La Línea 1 corre de las estaciones Pantitlán a Observatorio, cuenta con 20 estaciones que corren por las alcaldías Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza.

La Línea 2 corre de Cuatro Caminos a Tasqueña, cuenta con 24 estaciones con corren por las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Coyoacán.

La Línea 9 corre de Pantitlán a Tacubaya, cuenta con 12 estaciones que corren por las alcaldías Iztacalco, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Recomendaciones a asistentes al concierto

La cita para el concierto de la cantautora será el domingo 1 de marzo a las 20:00 horas, por lo que se recomienda a los asistentes a evitar acudir al concierto con bolsas voluminosas, objetos punzo-cortantes, hieleras, bebidas alcohólicas, aerosoles, envases de vidrio y sillas.

“Estamos con mesas permanentes todos los días, de tal manera que estamos organizando muy bien”, aseguró.

¿Quién es Shakira?

Shakira nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla Colombia; actualmente tiene 49 años. Es una cantante, compositora y bailarina reconocida a nivel mundial. El año pasado, rompió el récord de la artista con más conciertos (todos sold out) en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol) en la CDMX, donde acumuló 12 presentaciones.

Shakira cantó junto a Jennifer López en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2020; en donde además festejó su cumpleaños número 43.

“El mejor regalo de cumpleaños ha sido sentir el apoyo de todos mis fans y el más increíble y ético equipo de trabajo que una artista puede desear. Hemos escalado el Kilimanjaro y los latinos hemos hecho historia esta noche. No lo hubiéramos logrado sin ustedes”, escribió en sus redes sociales.

