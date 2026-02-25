Hoy No Circula 26 de febrero de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

Si planeas usar tu auto este jueves 26 de febrero en la Ciudad de México o en el Estado de México, conviene que primero te preguntes: ¿puede circular tu vehículo hoy? Ignorar las restricciones del programa Hoy No Circula puede costarte desde multas hasta contratiempos innecesarios, así que vale la pena revisar la información antes de salir de casa.

La medida estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y forma parte de las acciones para disminuir los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aplica tanto en la capital del país como en varios municipios mexiquenses.