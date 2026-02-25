Iztapa’las Jefas 2026: 100,000 mujeres de Iztapalapa recibirán apoyos de 4,000 pesos

La documentación necesaria para solicitar la nueva incorporación es:
- Credencial para votar vigente, con domicilio en la alcaldía Iztapalapa.
- Comprobante de domicilio con residencia en la alcaldía, no mayor a tres meses.
- CURP
- Llenar la cédula de solicitud de registro, misma que será proporcionada por la alcaldía, y que contrendrá manifiesto bajo protesta de decir verdad de vulnerabilidad social.
En el caso de las “Jefas de continuidad”, que quieran permanecer en el programa social, deberán presentarse en la alcaldía para validar sus datos.
Fechas de registro y validación
Tanto las mujeres de nueva incorporación como quienes busquen permanecer en el programa, deberán acudir de manera presencial a la alcaldía Iztapalapa en las siguientes fechas, de acuerdo la inicial de su primer apellido:
A - 22 de febrero
B y C - 23 de febrero
D, E, y E - 25 de febrero
G - 26 y 27 de febrero
H - 28 de febrero
I, J, K, y L - 1 de marzo
M - 2 y 3 de marzo
N, O, y P - 4 de marzo
Q y R - 5 de marzo
S - 6 de marzo
T, U y V - 7 de marzo
W, X, Y y Z - 8 de marzo
El horario de atención es de 9:00 a 15:00 horas. La dirección es Aldama 63, Colonia Barrio San Lucas, Iztapalapa, C.P. 09000 Ciudad de México, CDMX.
También podrán presentarse en las oficinas de la Dirección General de Inclusión y Bienestar Social, en un horario de 16:00 a 20:00 horas para hacer el trámite.
La convocatoria no contempla fechas para registro extemporáneo.
La alcaldía brinda información a los teléfonos 55 5445 1061 o al 55 5804 4140 ext. 1133, en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas.