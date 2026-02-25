Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Iztapa’las Jefas 2026: 100,000 mujeres de Iztapalapa recibirán apoyos de 4,000 pesos

La alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, da continuidad al programa social dedicado a mujeres de entre 34 a 57 años. Además, este año, incrementa el apoyo económico a cada una.
mié 25 febrero 2026 07:24 PM
iztapa-las-jefas-2026.png
Iztapa’ las Jefas 2026 dará apoyo a 100,000 jefas de hogar con apoyos de 1,000 pesos por hasta cuatro depósitos. (Foto: 𝕏 / @Alc_Iztapalapa - Gemini)

El registro al programa Iztapa’las Jefas 2026 continúa en la alcaldía oriente de la Ciudad de México. Este año, se duplicó el monto de apoyo económico que recibirán las mujeres beneficiarias, quienes pueden recibir hasta 4,000 pesos.

Las jefas de familia interesadas en permanecer o incorportarse al programa, deberán de cumplir con los siguientes requisitos y presentarse en las fechas correspondientes.

Publicidad

Iztapa’las Jefas duplica el apoyo económico, pero reduce a beneficiarias

El cambio más relevante entre la convocatoria de 2025 y la de 2026 es el incremento al apoyo económico para las mujeres beneficiarias. Cuando se publicó la existencia del programa, la alcaldía brindó apoyos económicos de 400 pesos por hasta cinco ministraciones bimestrales. Es decir, 2,000 pesos al año a las mujeres jefas de familia.

Este 2026, el monto subió a 4,000 pesos, distribuidos en cuatro ministraciones de 1,000 pesos. La convocatoria no especifica cuál sería la periodicidad de los pagos. La redes oficiales de la alcaldía señalaron que serán bimestrales.

Sin embargo, este incremento no se debe a una mayor asignación de presupuesto, sino a que redujo la población beneficiaria. En 2025, había disponibilidad para dar 200,000 apoyos, y este año serán 100,000, la mitad.

Requisitos para Iztapa’las Jefas en 2026

La convocatoria, publicada en la Gaceta Oficial de la CDMX el 20 de febrero, señala que en este año, los requisitos siguen siendo fundamentalmente los mismos que los del año pasado, pero aumentó a un año la edad para ser beneficiaria:

- Ser jefa de hogar habitante en la alcaldía Iztapalapa.

- Tener 34 años y como máximo 57 años cumplidos.

- No ser persona trabajadora de la alcaldía, ni de otra dependencia del Gobierno de la CDMX, bajo ningún régimen laboral.

- No ser beneficiaria a otro programa o acción social vigente que ofrece Iztapalapa.

- Presentar la documentación solicititada.

- Manifestación de vulnerabilidad social.

- Llenar la solicitud de registro al programa.

Publicidad

La documentación necesaria para solicitar la nueva incorporación es:

- Credencial para votar vigente, con domicilio en la alcaldía Iztapalapa.

- Comprobante de domicilio con residencia en la alcaldía, no mayor a tres meses.

- CURP

- Llenar la cédula de solicitud de registro, misma que será proporcionada por la alcaldía, y que contrendrá manifiesto bajo protesta de decir verdad de vulnerabilidad social.

En el caso de las “Jefas de continuidad”, que quieran permanecer en el programa social, deberán presentarse en la alcaldía para validar sus datos.

Fechas de registro y validación

Tanto las mujeres de nueva incorporación como quienes busquen permanecer en el programa, deberán acudir de manera presencial a la alcaldía Iztapalapa en las siguientes fechas, de acuerdo la inicial de su primer apellido:

A - 22 de febrero
B y C - 23 de febrero
D, E, y E - 25 de febrero
G - 26 y 27 de febrero
H - 28 de febrero
I, J, K, y L - 1 de marzo
M - 2 y 3 de marzo
N, O, y P - 4 de marzo
Q y R - 5 de marzo
S - 6 de marzo
T, U y V - 7 de marzo
W, X, Y y Z - 8 de marzo

El horario de atención es de 9:00 a 15:00 horas. La dirección es Aldama 63, Colonia Barrio San Lucas, Iztapalapa, C.P. 09000 Ciudad de México, CDMX.

También podrán presentarse en las oficinas de la Dirección General de Inclusión y Bienestar Social, en un horario de 16:00 a 20:00 horas para hacer el trámite.

La convocatoria no contempla fechas para registro extemporáneo.

La alcaldía brinda información a los teléfonos 55 5445 1061 o al 55 5804 4140 ext. 1133, en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas.

Publicidad

Tags

Ciudad de México Alcaldía Iztapalapa Programas Sociales

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad