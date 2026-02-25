Iztapa’las Jefas 2026: 100,000 mujeres de Iztapalapa recibirán apoyos de 4,000 pesos

Iztapa’las Jefas duplica el apoyo económico, pero reduce a beneficiarias

El cambio más relevante entre la convocatoria de 2025 y la de 2026 es el incremento al apoyo económico para las mujeres beneficiarias. Cuando se publicó la existencia del programa, la alcaldía brindó apoyos económicos de 400 pesos por hasta cinco ministraciones bimestrales. Es decir, 2,000 pesos al año a las mujeres jefas de familia.

Este 2026, el monto subió a 4,000 pesos, distribuidos en cuatro ministraciones de 1,000 pesos. La convocatoria no especifica cuál sería la periodicidad de los pagos. La redes oficiales de la alcaldía señalaron que serán bimestrales.

Sin embargo, este incremento no se debe a una mayor asignación de presupuesto, sino a que redujo la población beneficiaria. En 2025, había disponibilidad para dar 200,000 apoyos, y este año serán 100,000, la mitad.

Requisitos para Iztapa’las Jefas en 2026

La convocatoria, publicada en la Gaceta Oficial de la CDMX el 20 de febrero, señala que en este año, los requisitos siguen siendo fundamentalmente los mismos que los del año pasado, pero aumentó a un año la edad para ser beneficiaria:

- Ser jefa de hogar habitante en la alcaldía Iztapalapa.

- Tener 34 años y como máximo 57 años cumplidos.

- No ser persona trabajadora de la alcaldía, ni de otra dependencia del Gobierno de la CDMX, bajo ningún régimen laboral.

- No ser beneficiaria a otro programa o acción social vigente que ofrece Iztapalapa.

- Presentar la documentación solicititada.

- Manifestación de vulnerabilidad social.

- Llenar la solicitud de registro al programa.