Horarios del Metro y Metrobús de la CDMX para el 1 de enero de 2026

Horario del Metrobús para el 1 de enero 2026

El jueves 1 de enero de 2026 aplicará el horario de día festivo en las siete líneas de este medio de transporte, por lo que los usuarios deben tomar en cuenta sus tiempos de traslado, ya que el servicio estará disponible media hora después de lo habitual.

Línea 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 - a partir de las 05:00 a 00:00 horas.

¿Puedo subir con mi bicicleta al Metrobús el 1 de enero?

Sí, aunque esto dependerá del espacio disponible al interior de los autobuses. La Secretaría de Movilidad (Semovi) establece que solo aplica en las líneas 1, 2, 3, 5, y 6, en donde se deberá solicitar el acceso por la puerta de cortesía, que es la de descenso. Este programa no aplica para las líneas 4 y 7.

👉🏻Importante.



Compartimos los horarios en los que #Metrobús brindará servicio el próximo 31 de diciembre del 2025 y 1 de enero del 2026. 🎊🎄#TómaloEnCuenta 🫡 pic.twitter.com/owf4DPwtOn — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) December 26, 2025

Horarios Metro 1 de enero 2026

El STC informa que el jueves 1 de enero de 2026 se aplicará el horario correspondiente a día festivo, por lo que la operación iniciará a las 07:00 horas y finalizará a las 24:00 horas.

"Se invita a las personas usuarias a planear sus recorridos considerando los ajustes mencionados", detalla el Metro en un comunicado.

De igual forma, el Metro recuerda que en estas fechas se autoriza el acceso con bicicletas, conforme al programa “Tu bici viaja en Metro”, vigente los domingos y días festivos.

