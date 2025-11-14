Cuánto de tu sueldo gastas en transporte público si vives en el Edomex y trabajas en CDMX tras aumento de precio

“Antes pagaba 63 pesos para ir al trabajo y ahora 68, por lo que hay un aumento de cinco pesos diarios. Tengo que tomar un transporte que me lleve al Eje 10 Sur, por un tramo de kilómetro y medio destino 14 pesos. Después tomo una combi que me lleve a la estación del Metro Tláhuac. Por este trayecto ya pago 9 pesos. En el caso del Metro y Cablebús, destino los 5 y 7 pesos habituales”, comenta a Expansión.

Carrasco gasta 340 pesos cuando antes destinaba 315 pesos semanalmente. Los 68 pesos representan 15% de su salario diario.

Los aumentos en las tarifas de ambas entidades son de 18.7% en la CDMX y de 16.6% para el Edomex. Ambos porcentajes superan por mucho a la inflación anual de 3.57% al cierre de octubre, de acuerdo a datos del Inegi.

Los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México, sobre todo los que habitan en la periferia, dependen de peseros, combis o camiones para poder llegar a su destino.

Los problemas en los traslados se extienden por el tráfico y las malas condiciones de las unidades, choferes que conducen a alta velocidad, acompañados con altos niveles de música que les impide escuchar a los usuarios.

¿Cuánto subió el transporte público en CDMX y en el Edomex?

Aumentó 1.50 pesos en la CDMX a partir del 1 de noviembre. La Secretaría de Movilidad de la ciudad (Semovi) puso a disposición el tarifario actualizado y queda de la siguiente manera:

Microbuses y vagonetas: los primeros cinco kilómetros: 7.50 pesos

Microbuses y vagonetas: de cinco a 12 kilómetros: 8 pesos.

Autobuses: primeros cinco kilómetros: 8.50 pesos.

Autobuses más de 5 kilómetros: 9.50 pesos.

Por su parte, en el Edomex y tras seis años de que no se aumentaba el pasaje en todos los municipios de la entidad, la Secretaría de Movilidad autorizó un incremento de dos pesos; es decir, pasa de 12 a 14 pesos en los primeros cinco kilómetros, con un aumento de .25 centavos por cada kilómetro adicional excedente de la tarifa inicial.

“El ajuste permitirá la modernización y viabilidad de la prestación del servicio, en condiciones de seguridad, eficiencia, calidad y sustentabilidad”, detalla uno de los avisos que pegó en su unidad un chofer de la Ruta 38 que pasa por avenida Central.

En algunas combis que circulan por avenida Central ya se informa sobre el incremento en el pasaje a los usuarios. (Foto: Dolores Luna)

El salario mínimo aprobado para este 2025 quedó establecido en 278.80 pesos, lo que el aumento en el pasaje de 2 pesos en el Edomex y 1.50 en la CDMX sí representa un golpe a los usuarios que a diario usan transporte público en ambas entidades.

La Gaceta del Gobierno del Edomex establece que el servicio mixto por los primeros 10 kilómetros queda en 11 pesos y esto contempla los siguientes municipios:

Amanalco de Becerra

Donato Guerra

Ixtapan del Oro

Otzoloapan

Santo Tomás de los Plátanos

Valle de Bravo

San José Villa de Allende

Zacazonapan

Almoloya de Alquisiras

Coatepec Harinas

Ixtapan de la Sal

Joquicingo

Malinalco

Ocuilan

Sultepec

Tenancingo

Texcaltitlán

Tonatico

Villa Guerrero

Zacualpan

Zumpahuacán

Amatepec

Luvianos

Tlatlaya

San Simón de Guerrero

Tejupilco

Temascaltepec