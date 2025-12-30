¿Vas a los festejos? Estos son los horarios del Metro y Metrobús el 31 de diciembre en CDMX

Para quienes se desplacen rumbo a los festejos de la Nochevieja, el Metrobús tendrá un horario especial para el 31 de diciembre: será de 04:30 horas (h) a 21:00 h, en las líneas 2, 3 ,4 ,5 y 6.

Mientras que en las rutas 1 y 7, habrá un horario extendido de las 04:30 h a la 1:00 am del 1 de enero de 2026. Es decir, de las estaciones El Caminero a Indios Verdes y viceversa, así como de Indios Verdes a Campo Marte y viceversa.

👉🏻Importante. Compartimos los horarios en los que #Metrobús brindará servicio el próximo 31 de diciembre del 2025 y 1 de enero del 2026. 🎊🎄 #TómaloEnCuenta 🫡

Horarios del Metro el 31 de diciembre

En tanto, el STC informó que el horario para el miércoles 31 de diciembre será de las 05:00 a 23:00 horas; la última salida de trenes está programada a las 22:30 horas desde cada terminal de la red.

"Se invita a las personas usuarias a planear sus recorridos considerando los ajustes mencionados", informó el metro en una tarjeta informativa.

Además, recordó que en estas fechas se autoriza el acceso con bicicletas, conforme al programa “Tu bici viaja en Metro”, vigente los domingos y días festivos.