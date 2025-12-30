Publicidad

CDMX

¿Vas a los festejos? Estos son los horarios del Metro y Metrobús el 31 de diciembre en CDMX

Los usuarios del transporte público tendrán un horario especial para poder trasladarse en el último día del año.
mar 30 diciembre 2025 11:18 AM
¿Vas a los festejos? Estos son los horarios del Metro y Metrobús el 31 de diciembre en CDMX
Los horarios del Metrobús sufren modificaciones en el último día de 2025. (Foto: Facebook Metrobús)

Los servicios de transporte público modifican sus horarios en días festivos, por lo que los usuarios deben tomar sus precauciones para sus traslados este fin de año. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús ya dieron a conocer los itinerarios establecidos para el 31 de diciembre.

Para quienes se desplacen rumbo a los festejos de la Nochevieja, el Metrobús tendrá un horario especial para el 31 de diciembre: será de 04:30 horas (h) a 21:00 h, en las líneas 2, 3 ,4 ,5 y 6.

Mientras que en las rutas 1 y 7, habrá un horario extendido de las 04:30 h a la 1:00 am del 1 de enero de 2026. Es decir, de las estaciones El Caminero a Indios Verdes y viceversa, así como de Indios Verdes a Campo Marte y viceversa.

Horarios del Metro el 31 de diciembre

En tanto, el STC informó que el horario para el miércoles 31 de diciembre será de las 05:00 a 23:00 horas; la última salida de trenes está programada a las 22:30 horas desde cada terminal de la red.

"Se invita a las personas usuarias a planear sus recorridos considerando los ajustes mencionados", informó el metro en una tarjeta informativa.

Además, recordó que en estas fechas se autoriza el acceso con bicicletas, conforme al programa “Tu bici viaja en Metro”, vigente los domingos y días festivos.

