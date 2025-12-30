Metrobús concluye servicio de apoyo en ruta Glorieta Cuitláhuac-Alameda Tacubaya

¿Cuándo dejará de operar?

A partir del lunes 5 de enero del 2026 el Metrobús finaliza el servicio de la ruta de apoyo Glorieta Cuitláhuac-Alameda Tacubaya, misma que conectó con las Líneas 7 y 9 de ese sistema.

"Tras la apertura total de la Línea 1 del Metro en noviembre del presente año, este servicio se da por concluido ya que cumplió con el periodo de apoyo a la ciudadanía", detalló el Metrobús en un comunicado.

Las rutas que continúan prestando servicio en la Línea 7 son:

Indios Verdes - Campo Marte

Hospital Infantil La Villa - Campo Marte

Indios Verdes - La Diana

Hospital Infantil La Villa - La Diana

Garibaldi - Campo Marte

Los autobuses de 12 metros serán incorporados a las rutas Garibaldi-Campo Marte e Indios Verdes- La Diana, por lo que aún circularán en Av. Paseo de la Reforma; por lo que para evitar confusiones, se recomienda a los usuarios de este servicio de transporte público que observen la pantalla superior frontal y lateral del autobús, para asegurarse que la unidad sea la correcta para llegar a su destino.

Invitamos a las y los usuarios a seguir las instrucciones del personal de Metrobús para mantener el orden en los parabuses, realizar las filas en los lugares correspondientes y agilizar la salida de los autobuses.

Reinauguración de la L1 del Metro

El 16 de noviembre de 2025, reabrió por completo el último tramo de la Línea 1 del Metro, desde la estación Juanacatlán a la terminal Observatorio. En ese día, Guillermo Calderón, asesor de movilidad y exdirector del Metro CDMX, afirmó que los trabajos implicaron una renovación por completo de las instalaciones y sistemas, así como la adquisición de 29 trenes nuevos.

Explicó que se atenderá a alrededor de 850,000 pasajeros diarios, en un viaje que durará 40 minutos de Pantitlán a Observatorio.

