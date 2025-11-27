Línea 1 del Metrobús: estas 19 estaciones estarán cerradas por remodelación del 1 al 16 de diciembre

Entre las acciones principales está la colocación de guía podotáctil en el piso de las estaciones, destinada a apoyar la movilidad de personas con discapacidad visual y garantizar un tránsito más seguro, informó el sistema Metrobús en un comunicado .

Debido a la naturaleza de estos trabajos, las estaciones involucradas permanecerán cerradas durante las labores, ya que no es posible realizar las adecuaciones mientras se brinda el servicio normal. Metrobús ha preparado un calendario detallado de cierres para que la población usuaria pueda planear sus traslados con anticipación y evitar contratiempos.

Calendario de cierres programados – Línea 1

1 de diciembre: Nápoles

2 de diciembre: Nápoles, La Raza, El Chopo

3 de diciembre: La Raza, El Chopo, Colonia del Valle, Teatro de los Insurgentes

4 de diciembre: Colonia del Valle, Teatro de los Insurgentes, Manuel González, Reforma

5 de diciembre: Manuel González, Reforma, José María Velasco, La Joya

6 de diciembre: José María Velasco, La Joya

8 de diciembre: Olivo, La Bombilla

9 de diciembre: Olivo, La Bombilla, Buenavista II, Hamburgo

10 de diciembre: Buenavista II, Hamburgo, Altavista, Parque Hundido

11 de diciembre: Altavista, Parque Hundido, Durango, Chilpancingo

12 de diciembre: Durango, Chilpancingo

15 de diciembre: Sonora, Ciudad de los Deportes

16 de diciembre: Sonora, Ciudad de los Deportes

Metrobús comparte las fechas y estaciones cerradas a través de redes sociales, pantallas del sistema y su página web oficial. (Metrobús)

Recomendaciones para las y los usuarios

Planificar su trayecto: verificar las estaciones cerradas y buscar alternativas para llegar a su destino.

Salir con anticipación: considerar tiempo extra para trasladarse debido a posibles concentraciones en estaciones cercanas.

Consultar información oficial: revisar redes sociales y la página de Metrobús para obtener avisos actualizados sobre los cierres.

Atender indicaciones de personal: durante los trabajos, el personal del Metrobús estará disponible para orientar a los pasajeros y garantizar su seguridad.

Cómo mantenerse informado

Para garantizar que nadie se vea afectado por estos cierres, Metrobús comparte la información a través de sus redes sociales, pantallas dentro de las estaciones y su página web oficial: www.metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB.

La institución hace un llamado a las personas usuarias a consultar estos canales antes de salir de casa y considerar rutas alternas en caso de ser necesario.