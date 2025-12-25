Publicidad

CDMX

Casas de las 3R, Utopías y programas: ¿cómo funcionará el sistema de cuidados de la CDMX?

La Ley del Sistema de Cuidados de la CDMX, que será prioridad en el Congreso capitalino en 2026, tiene como objetivo proteger los derechos de las personas cuidadoras y de quienes requieren cuidados.
jue 25 diciembre 2025 03:01 PM
ley de sistema de cuidados cdmx.jpeg
El Congreso de la CDMX tiene como prioridad para el arranque de 2026 construir y aprobar la Ley del Sistema de Cuidados para la capital, la cual define el derecho tanto de las personas que requieren cuidados como de las personas cuidadoras. (Crédito: Expansión)

Con el inicio de 2026, la creación de la Ley del Sistema de Cuidados será la prioridad en el Congreso de la Ciudad de México para dar una base legislativa a uno de los principales ejes de la administración de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Esta ley tiene como objetivo reconocer y garantizar los derechos de las personas que requieren cuidados, como niños, personas mayores y con discapacidad, así como de quienes brindan esos cuidados. Se prevé una inversión de 12,000 millones de pesos hasta 2030, lo que equivale a 4.6 veces el costo de la construcción de la Línea 3 del Cablebús en Chapultepec.

La creación de este sistema puede tener un gran impacto, especialmente en las mujeres de la capital. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa el 12% del Producto Interno Bruto (PIB) de la Ciudad de México y son las mujeres quienes asumen el 70% de esas labores, según el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México (Evalúa CDMX).

Las claves de la Ley del Sistema de Cuidados

La iniciativa de la jefa de Gobierno, enviada al Congreso en octubre y a partir de la cual las y los diputados de la ciudad construirán un dictamen de ley proyectado para 2026, establece que toda persona tiene derecho al cuidado.

“Las autoridades establecerán un Sistema de Cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y que desarrolle políticas públicas”, se propone en el Artículo 9.

La propuesta de ley establece el cuidado como una responsabilidad compartida, tanto entre la sociedad (gobierno, iniciativa privada, comunidad y familias), como entre géneros (hombres y mujeres).

¿Qué es el Sistema de Cuidados?

Se define como un conjunto de relaciones, principios, instituciones, normas, programas y políticas para los servicios de cuidados, desde su planeación hasta su implementación y posterior evaluación.

Es responsabilidad tanto del Gobierno capitalino como de los gobiernos de las alcaldías prestar servicios de cuidado “universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad”, indica el Artículo 23.

La Junta del Sistema de Cuidados, encabezada por la Jefatura de Gobierno, será la encargada de coordinar y vigilar la implementación de la política de cuidados.

Responsabilidades del Gobierno de la CDMX y los gobiernos de las 16 alcaldías:

- Creación de un padrón de personas cuidadoras remuneradas y no remuneradas, para impulsar su vinculación laboral y económica mediante planes y programas.

- Promover la responsabilidad compartida de género en el reparto y redistribución del trabajo de cuidados.

- Impulsar la formación de cooperativas de servicios de cuidado para impulsar la economía local y ampliar el acceso a estos servicios.

Deberes del Gobierno de la Ciudad de México:

- Promover acuerdos con el sector privado y empresarial para equilibrar la vida personal y laboral: trabajo a distancia, permisos de paternidad y maternidad, licencias de cuidado y reducción consensuada de la jornada laboral.

- Fomentar la formalización del empleo y salarios dignos para personas cuidadoras remuneradas, así como su capacitación y profesionalización.

- Crear una certificación para personas cuidadoras remuneradas, la cual deberá ser gratuita.

- Contar con programas de apoyo para infancias, adolescencias, mujeres embarazadas y personas mayores de 60 años no incluidas en otro programa federal o local.

Las instalaciones con servicios de cuidados que deberá ofrecer el Gobierno capitalino son:

- Centros de cuidado para infancias.

- Casas de día para adultos mayores.

- Espacios de atención para mujeres para prevenir y combatir la violencia de género.

- Casas de salud.

- Centros de atención y tratamiento no punitivo ni estigmatizante del consumo de drogas.

- Espacios de descanso y soporte para personas cuidadoras.

- Comedores y lavanderías comunitarias.

- Espacios para la promoción de la responsabilidad compartida de los cuidados.

- Red de servicios de cuidados para personas con discapacidad.

- Albergues especializados para personas en situación de calle.

El presupuesto para los servicios públicos de cuidados deberá ser progresivo en la Ciudad de México. “En ningún caso podrá ser inferior, en términos reales, al asignado el año inmediatamente anterior para sus actividades operativas”, indica la iniciativa en el Artículo 67.

¿Cómo se materializará el Sistema de Cuidados en CDMX?

Brugada arrancó con la construcción de su visión de Sistema de Cuidados mucho antes de enviar su iniciativa de ley al Congreso: se inició desde principios de 2025 con la construcción de 11 Utopías (Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social).

Aunque se proyectaban 16 para el primer año de su administración, en alcaldías como Álvaro Obregón, Xochimilco y Cuajimalpa los proyectos fueron rechazados por la ciudadanía e integrantes de pueblos y barrios originarios, por lo que se tuvieron que someter a consulta y en algunos casos buscar otras ubicaciones.

Las Utopías son la base de cómo se planean llevar a territorio los servicios de cuidados: estas ofrecerán espacios culturales, recreativos y deportivos y en su interior se ubicarán las Casas de las 3R, que incluyen centros de cuidado infantil, las Casa de Día para Adultos Mayores, comedores populares y lavanderías populares, así como espacios de rehabilitación para personas con discapacidad.

Para 2026 se asignaron 2,500 millones de pesos para la construcción de 13 Utopías, que se suman a los 400 millones de pesos destinados a la instalación de nuevas Casas de las 3R.

En Iztapalapa ya funcionan 16 Utopías construidas durante la administración de Brugada como alcaldesa de esta demarcación al oriente de la Ciudad de México (2018-2023).

En la capital este 2025 arrancaron nuevos programas sociales enfocados al Sistema de Cuidados: Desde la Cuna, para niños y niñas de 0 a 3 años; Mujeres Sanas, Infancias Protegidas, para mujeres durante el embarazo, y la Pensión Hombres Bienestar, para hombres de 60 a 64 años.

Ley de cuidados va para 2026

Las y los diputados de la ciudad tienen sobre sí tres amparos que les obligan a crear la legislación sobre el Sistema de Cuidados, dos de los cuales vencieron el pasado 15 de diciembre: uno a partir de la sentencia emitida por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en un juicio de amparo presentado por Olga Lidia Vargas Palma y Cecilia Mariel Ortega Cornejo, personas cuidadoras; el segundo –con la misma fecha límite– fue interpuesto por Martha Claudio Moreno Melo.

Un tercer amparo, obtenido por Silvana Carranza, activista y persona cuidadora de su madre, da al Congreso capitalino hasta mayo de 2026 para aprobar la ley.

Pese a las sentencias, la diputada Cecilia Vadillo (Morena) indicó que se priorizará la inclusión de las opiniones ciudadanas mediante la consulta y los acuerdos con los distintos sectores sociales y políticos para la construcción de la ley.

“Nos vamos a tomar el tiempo que tengamos que tomarnos para que sea el mejor dictamen que podamos sacar.

“Cada partecita de la consulta la hemos hecha con muchísimo cuidado, incluyendo a todas las voces, consultando con todos los grupos políticos”, dijo en una conferencia de prensa el pasado 23 de noviembre.

El Congreso de la ciudad realizó una preconsulta con mesas receptoras de opinión, donde se recibieron alrededor de 3,000 participaciones en espacios públicos de las 16 alcaldías del 26 de noviembre al 18 de diciembre.

A partir de enero será puesto a consulta de las y los ciudadanos un predictamen que fue construido a partir de la iniciativa de la Ley del Sistema de Cuidados de Brugada, junto a las propuestas presentadas por legisladores y legisladoras de Movimiento Ciudadano, PAN y Morena.

Después de la consulta pública y la realización de foros, pasará a discutirse y votarse la ley en el Congreso de la ciudad en el próximo periodo ordinario, que inicia el 1 de febrero.

