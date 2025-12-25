Casas de las 3R, Utopías y programas: ¿cómo funcionará el sistema de cuidados de la CDMX?

La creación de este sistema puede tener un gran impacto, especialmente en las mujeres de la capital. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa el 12% del Producto Interno Bruto (PIB) de la Ciudad de México y son las mujeres quienes asumen el 70% de esas labores, según el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México (Evalúa CDMX).

Las claves de la Ley del Sistema de Cuidados

La iniciativa de la jefa de Gobierno, enviada al Congreso en octubre y a partir de la cual las y los diputados de la ciudad construirán un dictamen de ley proyectado para 2026, establece que toda persona tiene derecho al cuidado.

“Las autoridades establecerán un Sistema de Cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y que desarrolle políticas públicas”, se propone en el Artículo 9.

La propuesta de ley establece el cuidado como una responsabilidad compartida, tanto entre la sociedad (gobierno, iniciativa privada, comunidad y familias), como entre géneros (hombres y mujeres).

¿Qué es el Sistema de Cuidados?

Se define como un conjunto de relaciones, principios, instituciones, normas, programas y políticas para los servicios de cuidados, desde su planeación hasta su implementación y posterior evaluación.

Es responsabilidad tanto del Gobierno capitalino como de los gobiernos de las alcaldías prestar servicios de cuidado “universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad”, indica el Artículo 23.

La Junta del Sistema de Cuidados, encabezada por la Jefatura de Gobierno, será la encargada de coordinar y vigilar la implementación de la política de cuidados.