Casas de las 3R, Utopías y programas: ¿cómo funcionará el sistema de cuidados de la CDMX?

Responsabilidades del Gobierno de la CDMX y los gobiernos de las 16 alcaldías:
- Creación de un padrón de personas cuidadoras remuneradas y no remuneradas, para impulsar su vinculación laboral y económica mediante planes y programas.
- Promover la responsabilidad compartida de género en el reparto y redistribución del trabajo de cuidados.
- Impulsar la formación de cooperativas de servicios de cuidado para impulsar la economía local y ampliar el acceso a estos servicios.
Deberes del Gobierno de la Ciudad de México:
- Promover acuerdos con el sector privado y empresarial para equilibrar la vida personal y laboral: trabajo a distancia, permisos de paternidad y maternidad, licencias de cuidado y reducción consensuada de la jornada laboral.
- Fomentar la formalización del empleo y salarios dignos para personas cuidadoras remuneradas, así como su capacitación y profesionalización.
- Crear una certificación para personas cuidadoras remuneradas, la cual deberá ser gratuita.
- Contar con programas de apoyo para infancias, adolescencias, mujeres embarazadas y personas mayores de 60 años no incluidas en otro programa federal o local.
Las instalaciones con servicios de cuidados que deberá ofrecer el Gobierno capitalino son:
- Centros de cuidado para infancias.
- Casas de día para adultos mayores.
- Espacios de atención para mujeres para prevenir y combatir la violencia de género.
- Casas de salud.
- Centros de atención y tratamiento no punitivo ni estigmatizante del consumo de drogas.
- Espacios de descanso y soporte para personas cuidadoras.
- Comedores y lavanderías comunitarias.
- Espacios para la promoción de la responsabilidad compartida de los cuidados.
- Red de servicios de cuidados para personas con discapacidad.
- Albergues especializados para personas en situación de calle.