Edomex activa la fase 1 de contingencia ambiental hoy, 25 de diciembre: ¿hay doble Hoy no circula?

Edomex activa Fase I de Contingencia Ambiental

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México activó la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por partículas PM2.5 en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco.

La medida se aplicó luego de que, a las 11:00 horas de este 25 de diciembre, se registraran concentraciones máximas de 84 y 82 microgramos por metro cúbico de PM2.5 en las estaciones de Almoloya de Juárez y Xonacatlán, niveles considerados dañinos para la salud.

Las autoridades señalaron que el aumento en la contaminación se asocia con actividades propias de las festividades decembrinas, como la quema de pirotecnia y fogatas durante la noche del 24 de diciembre y la madrugada del día 25, además de condiciones meteorológicas adversas que dificultaron la dispersión de contaminantes.

Como parte de la contingencia, se activaron medidas en salud, servicios, industria y transporte, incluyendo restricciones a la circulación vehicular para este 26 de diciembre, la suspensión de actividades contaminantes y recomendaciones a la población para reducir la exposición al aire contaminado; de momento, esto solo aplica en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco.

La dependencia estatal pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los reportes de calidad del aire, los cuales se actualizarán a las 15:00 y 20:00 horas, y seguir las indicaciones oficiales para proteger la salud.

🚨 Se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental Atmosférica por partículas suspendidas en el Estado de México.

Evita actividades al aire libre y cuida a grupos vulnerables.

Más información en: https://t.co/bDx1Bcwl1s#Edoméx pic.twitter.com/WZS81Ad0XN — Medio Ambiente (@AmbienteEdomex) December 25, 2025

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Aunque el Estado de México declaró contingencia ambiental en algunas regiones, la Ciudad de México no ha hecho lo propio y hasta el momento no existe un pronunciamiento de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) sobre una posible contingencia general en el Valle de México.

No obstante, la activación de una contingencia general y del Doble Hoy No Circula sigue siendo una posibilidad si las condiciones de calidad del aire empeoran en las próximas horas tanto en la CDMX como en el Edomex.

Por ahora, será necesario observar cómo evoluciona la jornada en términos de contaminación y condiciones meteorológicas, ya que con los niveles actuales no se activaría una contingencia ambiental general.

¿Dónde hay mala calidad del aire?

De acuerdo con la página oficial del Gobierno de la Ciudad de México , a las 10:00 de la mañana las zonas con peor calidad del aire se ubican en las siguientes alcaldías:

-Álvaro Obregón

-Azcapotzalco

-Benito Juárez

-Coyoacán

-Cuauhtémoc

-Gustavo A. Madero

-Iztacalco

-Iztapalapa

-La Magdalena Contreras

-Milpa Alta

-Tláhuac

-Tlalpan

-Venustiano Carranza

-Xochimilco

Mientras que, en el Estado de México, los municipios conurbados que registran mala calidad del aire son:

-Coacalco

-Tultitlán

-Tultepec

-Nextlalpan

-Tonanitla

El semáforo de calidad del aire inició la jornada en color naranja en gran parte de la región. (Aire CDMX)

Está activo el Hoy No Circula

Pese a ser Navidad, el programa Hoy No Circula no está suspendido y opera con total normalidad en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México.

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, este día deben quedarse en casa:

Vehículos con engomado verde

Autos con placas terminadas en 1 o 2

Vehículos con holograma 1 o 2

Si tu auto entra en alguno de estos supuestos, lo más recomendable es no utilizarlo y optar por alternativas como transporte público, bicicleta o viajes compartidos.

Ignorar el Hoy No Circula puede resultar costoso. La sanción va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Para 2025, cada UMA equivale a 113.14 pesos, por lo que la multa oscila entre 2,262 y 3,394 pesos, según la autoridad que la imponga, sin excepción por ser Navidad.