La otra crisis de vivienda en CDMX: habitantes están expuestos a desalojos forzosos y sin respaldo de la ley

Desde entonces vive en un hotel junto a sus pequeños, una niña de 4 años y un niño de 6 años, así como su hija de 15 años, su esposo y su suegra.

“Desde hace tres meses no tenemos una solución. El Gobierno nos está apoyando con hospedaje en un hotel y 4,000 pesos, pero no es lo mismo como tener tu propia vivienda. Nosotros no queremos una vivienda regalada, queremos simplemente una vivienda digna”, dice a Expansión Política durante una protesta contra los desalojos.

Cuenta que llegó 10 años atrás para vivir junto a su familia con su suegra, una mujer de 91 años, quien ya llevaba alrededor de 70 años rentando el mismo departamento. “Mis niños chiquitos ahí nacieron”, dice.

Patricia Olivares fue expulsada de su departamento en República de Cuba 11 donde vivía junto a sus tres hijos, su esposo y su suegra. (Foto: Shelma Navarrete)

Hay irregularidades que rodearon el desalojo de Patricia Olivares y sus vecinos de República de Cuba 11. Tras la muerte del dueño original, Fernando Adolfo Pérez, el inmueble cambió de propietario cuatro veces, mientas los inquilinos siguieron pagando la renta a una arrendadora por 25 años.

El desalojo ocurrió como consecuencia de un juicio iniciado por la misma arrendadora en 2017 en Tizayuca, Hidalgo, a partir del cual el edificio fue escriturado a nombre de dicha arrendadora para luego ser vendido tres veces.

Todo pasó sin que los inquilinos fueran informados durante el juicio ni se les diera la oportunidad de comprar.

“¡Qué más pruebas quieren si todo es ilícito!”, reclama Patricia con la voz quebrada.