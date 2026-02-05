Hoy No Circula 5 de febrero de 2026: estos autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

Si tienes pensado usar tu auto este jueves 5 de febrero de 2026 en la Ciudad de México o en el Estado de México, hay una pregunta que conviene responder antes de salir de casa: ¿tu vehículo puede circular hoy? Pasar por alto el programa Hoy No Circula puede derivar en multas de consideración, así que vale la pena revisar con calma las restricciones y evitar contratiempos.
La medida estará vigente de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche y forma parte de las acciones para disminuir los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aplica tanto en la capital del país como en varios municipios mexiquenses.