Hoy No Circula 5 de febrero de 2026: estos autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

¿Qué autos no pueden circular este jueves?

De acuerdo con el calendario del programa Hoy No Circula , este jueves deben suspender su circulación los vehículos que cumplan con alguna de estas características:

-Engomado verde

-Placas con terminación 1 o 2

-Holograma 1 o 2

Si tu auto entra en alguno de estos supuestos, lo más recomendable es no utilizarlo y considerar alternativas como transporte público, bicicleta, caminar o compartir el auto.

Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)

¿Quiénes sí pueden circular?

El programa también contempla excepciones. Este jueves sí pueden circular:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado verde ni placas terminadas en 1 o 2

Antes de salir, revisa con cuidado el engomado, el holograma y la terminación de tus placas para evitar confusiones.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Este jueves no hay contingencia ambiental, por lo que solo aplica la restricción habitual del programa.