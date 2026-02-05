Publicidad

CDMX

Hoy No Circula 5 de febrero de 2026: estos autos no pueden salir en CDMX y Edomex este jueves

Se recomienda revisar el calendario oficial, calidad del aire, engomado, holograma y terminación de placa antes de salir.
jue 05 febrero 2026 02:59 AM
Hoy No Circula
El Hoy No Circula restringe el uso de ciertos vehículos este jueves 5 de febrero de 2026. (Cuartoscuro)

Si tienes pensado usar tu auto este jueves 5 de febrero de 2026 en la Ciudad de México o en el Estado de México, hay una pregunta que conviene responder antes de salir de casa: ¿tu vehículo puede circular hoy? Pasar por alto el programa Hoy No Circula puede derivar en multas de consideración, así que vale la pena revisar con calma las restricciones y evitar contratiempos.

La medida estará vigente de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche y forma parte de las acciones para disminuir los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aplica tanto en la capital del país como en varios municipios mexiquenses.

¿Qué autos no pueden circular este jueves?

De acuerdo con el calendario del programa Hoy No Circula , este jueves deben suspender su circulación los vehículos que cumplan con alguna de estas características:

-Engomado verde

-Placas con terminación 1 o 2

-Holograma 1 o 2

Si tu auto entra en alguno de estos supuestos, lo más recomendable es no utilizarlo y considerar alternativas como transporte público, bicicleta, caminar o compartir el auto.

Hoy No Circula jueves
Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)

¿Quiénes sí pueden circular?

El programa también contempla excepciones. Este jueves sí pueden circular:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado verde ni placas terminadas en 1 o 2

Antes de salir, revisa con cuidado el engomado, el holograma y la terminación de tus placas para evitar confusiones.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Este jueves no hay contingencia ambiental, por lo que solo aplica la restricción habitual del programa.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

En la Ciudad de México, la medida se aplica en las 16 alcaldías.

En el Estado de México, opera en los siguientes municipios:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

El Hoy No Circula también aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las multas comenzaron a aplicarse desde el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir

Circular en un día restringido puede costarte mucho. Con el nuevo valor de la UMA en 2026, las multas quedan así:

Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Recomendaciones antes de salir

Consulta siempre el calendario oficial del Hoy No Circula.

Revisa los reportes diarios de calidad del aire.

Mantente atento a posibles contingencias ambientales, que pueden modificar las reglas.

Respetar el Hoy No Circula no solo evita multas, también ayuda a reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de tomar las llaves, confirma si tu auto puede circular: tu bolsillo —y el aire— lo agradecerán.

