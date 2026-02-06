Publicidad

CDMX

Hoy No Circula 6 de febrero de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este viernes

Antes de salir a manejar este viernes en CDMX o Edomex, conviene revisar el calendario para evitar multas y contratiempos que te arruinen el día.
vie 06 febrero 2026 08:22 AM
El Hoy No Circula limita la circulación de autos según engomado, terminación de placa y holograma. (Cuartoscuro)

Si tienes pensado salir a manejar este viernes 6 de febrero en la Ciudad de México o en la zona conurbada del Estado de México, conviene que te detengas un momento antes de prender el motor y revises el calendario del Hoy No Circula.

El programa estará vigente de 5:00 a 22:00 horas, y no respetarlo puede costarte más de 3,000 pesos en multa. Anticiparte no solo protege tu bolsillo, también evita retrasos, visitas al corralón y malos ratos en el tránsito.

¿Qué autos no pueden circular este viernes?

Según el calendario oficial del Hoy No Circula , la restricción aplica para los vehículos que cumplan con estas características:

-Engomado azul

-Terminación de placa 9 o 0

-Holograma 1 o 2

Si tu automóvil entra en alguno de estos supuestos, lo más recomendable es dejarlo en casa y considerar alternativas como transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido.

Hoy No Circula Viernes
Restringen la circulación de vehículos con engomado azul o terminación de placa 9 o 0. (Came)

Vehículos que sí pueden circular

Puedes moverte con normalidad si tu coche cumple alguna de estas condiciones:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos o híbridos

-Automóviles con holograma 1 o 2 que no tengan engomado azul ni terminación de placa 9 o 0

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Este viernes no hay contingencia ambiental, por lo que solo aplica la restricción habitual del programa. No se contempla la activación del Doble Hoy No Circula.

¿Dónde aplica la restricción?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco, el Hoy No Circula aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, y las multas comenzaron a imponerse desde el 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir

Circular en un día restringido puede costarte mucho. Con el nuevo valor de la UMA en 2026, las multas quedan así:

-Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos

-Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos

Consejos para evitar contratiempos

Antes de salir, considera estos puntos:

-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula

-Revisa el reporte más reciente de calidad del aire

-Planea tus trayectos con anticipación

-Verifica el engomado, holograma y terminación de placa de tu vehículo

Cumplir con el Hoy No Circula no solo evita multas; también ayuda a reducir emisiones y mejora la calidad del aire en el Valle de México. Una revisión rápida antes de salir puede ahorrarte dinero, tiempo y dolores de cabeza.

