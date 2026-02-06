Si tienes pensado salir a manejar este viernes 6 de febrero en la Ciudad de México o en la zona conurbada del Estado de México, conviene que te detengas un momento antes de prender el motor y revises el calendario del Hoy No Circula.

El programa estará vigente de 5:00 a 22:00 horas, y no respetarlo puede costarte más de 3,000 pesos en multa. Anticiparte no solo protege tu bolsillo, también evita retrasos, visitas al corralón y malos ratos en el tránsito.