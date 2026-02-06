Si tienes pensado salir a manejar este viernes 6 de febrero en la Ciudad de México o en la zona conurbada del Estado de México, conviene que te detengas un momento antes de prender el motor y revises el calendario del Hoy No Circula.
El programa estará vigente de 5:00 a 22:00 horas, y no respetarlo puede costarte más de 3,000 pesos en multa. Anticiparte no solo protege tu bolsillo, también evita retrasos, visitas al corralón y malos ratos en el tránsito.
Si tu automóvil entra en alguno de estos supuestos, lo más recomendable es dejarlo en casa y considerar alternativas como transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido.
Vehículos que sí pueden circular
Puedes moverte con normalidad si tu coche cumple alguna de estas condiciones:
-Autos con holograma 0 o 00
-Vehículos eléctricos o híbridos
-Automóviles con holograma 1 o 2 que no tengan engomado azul ni terminación de placa 9 o 0
¿Habrá Doble Hoy No Circula?
Este viernes no hay contingencia ambiental, por lo que solo aplica la restricción habitual del programa. No se contempla la activación del Doble Hoy No Circula.
Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco, el Hoy No Circula aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, y las multas comenzaron a imponerse desde el 1 de enero de 2026.
-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula
-Revisa el reporte más reciente de calidad del aire
-Planea tus trayectos con anticipación
-Verifica el engomado, holograma y terminación de placa de tu vehículo
Cumplir con el Hoy No Circula no solo evita multas; también ayuda a reducir emisiones y mejora la calidad del aire en el Valle de México. Una revisión rápida antes de salir puede ahorrarte dinero, tiempo y dolores de cabeza.