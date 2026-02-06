Hoy No Circula Sabatino 7 de febrero: Autos que no pueden salir en CDMX o Edomex, o tendrán una multa

El Hoy No Circula es un programa gestionado por la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México que busca es reducir la contaminación que producen los vehículos en la capital y el Estado de México. De esta forma se mejora la calidad del aire que respiras todos los días.

Para esto, aplica restricciones de circulación a algunos autos, según sus características, número de placa y color de engomado.

¿Qué autos que no circulan el 7 de febrero?

En esta ocasión, por ser el primer sábado de enero, la restricción aplican de la manera siguiente:

- Vehículos con holograma 1 con terminación de placa non (1, 3, 5, 7 y 9).

-Vehículos con holograma 2, sin importar el número final de la placa.

-Placas foráneas, sin importar holograma ni terminación.

Los autos con estas características no podrán salir en la Ciudad de México y municipios aledaños del Estado de México de las 05:00 a 22:00 horas.

Antes de salir, revisa tu holograma y el número final de tu placa para cumplir con el Hoy No Circula Sabatino. Puedes revisar cuándo no puedes circular a través del calendario de la Sedema, disponible aquí: https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/

Autos que sí salen sin restricciones

Este fin de semana, los siguientes autos podrán salir sin limitación de circulación:

-Vehículos con holograma 1, con terminación de placas par (0, 2, 4, 6 y 8)

-Vehículos con holograma 00 y 0, que suelen ser más nuevos y con menores emisiones.

-Autos eléctricos e híbridos, exentos para incentivar tecnologías limpias.