Licencias, tenencia y predial: conoce descuentos y costos de trámites en CDMX

Con ello se homologa el cobro de tenencia en la Ciudad de México y el Estado de México, lo que se espera lleve a más personas a emplacar sus vehículos en la capital.
Durante todo el 2026 las y los capitalinos podrán tramitar la licencia permanente de conducir, cuyo costo se mantiene en 1,500 pesos.
El pago de impuestos se incrementa en general en un 3.91% para actualizar a partir de la inflación esperada.
Descuentos para 2026 en CDMX
Para el predial, se ofrecerá la posibilidad de ponerse al día a quienes tengan adeudos de años anteriores para los inmuebles de los rangos A, B, C y D, esto es con un valor catastral de hasta un millón 410,569 pesos.
Las y los propietarios podrán liquidar su deuda de años previos con un solo pago de 1,000 pesos en el caso de viviendas y de 2,000 pesos cuando sean pequeños negocios, siempre y cuando realicen el pago del predial de 2026.
Quienes tengan propiedades con un valor superior, también recibirán descuento sobre multas y recargos sobre deudas de años anteriores. Todos los contribuyentes podrán pagar el predial de 2026 con un descuento del 8% en enero y del 5% en febrero.
Por el pago del derecho de suministro de agua potable, se descontará el 100% de las multas y recargos a las personas que quieran pagar sus adeudos.
En infracciones de tránsito para conductores por hechos no graves, las personas podrán recibir descuentos de hasta el 90%, así como la exención de actualizaciones y recargos.
¿Cuánto costarán los trámites en CDMX para 2026?
Algunos de los trámites ante el Registro Civil tendrán los siguientes costos:
- Registro de nacimientos y reconocimiento: 512 pesos
- Celebración de matrimonios: 3,319 pesos
Para los trámites sobre vehículos particulares, estos serán los costos:
- Permiso para circular por hasta 30 días: 297 pesos
- Reposición o refrendo de tarjeta de circulación: 433 pesos
- Cambio de propietario: 433 pesos
- Baja de vehículo: 590 pesos
- Reposición de calcomanía: 297 pesos
Para motocicletas y motonetas, estos serán los costos.
- Alta que incluye expedición de placa y tarjeta de circulación: 709 pesos
- Refrendo por vigencia anual de placa: 472 pesos
Las licencias de conducir tendrán diferentes costos y se mantiene disponible la opción de tramitar la licencia permanente, mientras el resto de opciones tienen una vigencia de tres años:
- Tipo A (permanente) para vehículos particulares: 1,500 pesos
- Tipo A para vehículos particulares: 1,142 pesos
- Tipo A1 para conducir motocicletas: 572 pesos
- Tipo A2 para conducir vehículos particulares y motocicletas: 1,142
Autoridades en CDMX vigilarán a evasores
Uno de los cambios para el Código Fiscal 2026 es que ahora el Gobierno de la Ciudad de México podrá aplicar la “determinación presuntiva” de acuerdo a los artículos 76 y 77, según los cuales las autoridades capitalinas vigilarán el nivel de ingresos y el pago de impuestos de una persona contribuyente y podrán inscribir o actualizar en padrones a sujetos obligados a partir de la información que posea o que le sea proporcionada por terceros autorizados.
"La autoridad notificará al contribuyente dicha inscripción o actualización, otorgándole un plazo de quince días hábiles para manifestar lo que a su derecho convenga", indica el Artículo 73.