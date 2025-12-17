Publicidad

CDMX

Licencias, tenencia y predial: conoce descuentos y costos de trámites en CDMX

El gobierno capitalino ofrecerá descuentos para que las personas se pongan al día en el pago de impuestos, más vehículos podrán exentar la tenencia y seguirá disponible la licencia permanente.
mié 17 diciembre 2025 07:56 PM
Expedición Licencia Permanente
Durante todo 2026 las y los capitalinos podrán tramitar la licencia de conducir permanente, además se ofrecerán descuentos en predial, servicio de agua y multas de tránsito. (Foto: Magdalena Montiel/Cuartoscuro)

En la Ciudad de México para el 2026 no se crearán nuevos impuestos, pero sí se ofrecerán descuentos para quienes deseen ponerse al día en el pago de predial, servicio de agua y multas de tránsito; se extiende la posibilidad de tramitar la licencia permanente y más vehículos podrán exentar el pago de tenencia.

Uno de los principales cambios es el aumento en el valor de los vehículos que pueden exentar el pago de la tenencia vehicular, que pasa de 250,000 a 638,000 pesos al valor de factura del auto o camioneta, solo con pagar el refrendo durante los tres primeros meses del año.

Con ello se homologa el cobro de tenencia en la Ciudad de México y el Estado de México, lo que se espera lleve a más personas a emplacar sus vehículos en la capital.

Durante todo el 2026 las y los capitalinos podrán tramitar la licencia permanente de conducir, cuyo costo se mantiene en 1,500 pesos.

El pago de impuestos se incrementa en general en un 3.91% para actualizar a partir de la inflación esperada.

Descuentos para 2026 en CDMX

Para el predial, se ofrecerá la posibilidad de ponerse al día a quienes tengan adeudos de años anteriores para los inmuebles de los rangos A, B, C y D, esto es con un valor catastral de hasta un millón 410,569 pesos.

Las y los propietarios podrán liquidar su deuda de años previos con un solo pago de 1,000 pesos en el caso de viviendas y de 2,000 pesos cuando sean pequeños negocios, siempre y cuando realicen el pago del predial de 2026.

Quienes tengan propiedades con un valor superior, también recibirán descuento sobre multas y recargos sobre deudas de años anteriores. Todos los contribuyentes podrán pagar el predial de 2026 con un descuento del 8% en enero y del 5% en febrero.

Por el pago del derecho de suministro de agua potable, se descontará el 100% de las multas y recargos a las personas que quieran pagar sus adeudos.

En infracciones de tránsito para conductores por hechos no graves, las personas podrán recibir descuentos de hasta el 90%, así como la exención de actualizaciones y recargos.

¿Cuánto costarán los trámites en CDMX para 2026?

Algunos de los trámites ante el Registro Civil tendrán los siguientes costos:

  • Registro de nacimientos y reconocimiento: 512 pesos
  • Celebración de matrimonios: 3,319 pesos

Para los trámites sobre vehículos particulares, estos serán los costos:

  • Permiso para circular por hasta 30 días: 297 pesos
  • Reposición o refrendo de tarjeta de circulación: 433 pesos
  • Cambio de propietario: 433 pesos
  • Baja de vehículo: 590 pesos
  • Reposición de calcomanía: 297 pesos

Para motocicletas y motonetas, estos serán los costos.

  • Alta que incluye expedición de placa y tarjeta de circulación: 709 pesos
  • Refrendo por vigencia anual de placa: 472 pesos

Las licencias de conducir tendrán diferentes costos y se mantiene disponible la opción de tramitar la licencia permanente, mientras el resto de opciones tienen una vigencia de tres años:

  • Tipo A (permanente) para vehículos particulares: 1,500 pesos
  • Tipo A para vehículos particulares: 1,142 pesos
  • Tipo A1 para conducir motocicletas: 572 pesos
  • Tipo A2 para conducir vehículos particulares y motocicletas: 1,142

Autoridades en CDMX vigilarán a evasores

Uno de los cambios para el Código Fiscal 2026 es que ahora el Gobierno de la Ciudad de México podrá aplicar la “determinación presuntiva” de acuerdo a los artículos 76 y 77, según los cuales las autoridades capitalinas vigilarán el nivel de ingresos y el pago de impuestos de una persona contribuyente y podrán inscribir o actualizar en padrones a sujetos obligados a partir de la información que posea o que le sea proporcionada por terceros autorizados.

"La autoridad notificará al contribuyente dicha inscripción o actualización, otorgándole un plazo de quince días hábiles para manifestar lo que a su derecho convenga", indica el Artículo 73.

