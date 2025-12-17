Licencias, tenencia y predial: conoce descuentos y costos de trámites en CDMX

Con ello se homologa el cobro de tenencia en la Ciudad de México y el Estado de México, lo que se espera lleve a más personas a emplacar sus vehículos en la capital.

Durante todo el 2026 las y los capitalinos podrán tramitar la licencia permanente de conducir, cuyo costo se mantiene en 1,500 pesos.

El pago de impuestos se incrementa en general en un 3.91% para actualizar a partir de la inflación esperada.

Descuentos para 2026 en CDMX

Para el predial, se ofrecerá la posibilidad de ponerse al día a quienes tengan adeudos de años anteriores para los inmuebles de los rangos A, B, C y D, esto es con un valor catastral de hasta un millón 410,569 pesos.

Las y los propietarios podrán liquidar su deuda de años previos con un solo pago de 1,000 pesos en el caso de viviendas y de 2,000 pesos cuando sean pequeños negocios, siempre y cuando realicen el pago del predial de 2026.

Quienes tengan propiedades con un valor superior, también recibirán descuento sobre multas y recargos sobre deudas de años anteriores. Todos los contribuyentes podrán pagar el predial de 2026 con un descuento del 8% en enero y del 5% en febrero.

Por el pago del derecho de suministro de agua potable, se descontará el 100% de las multas y recargos a las personas que quieran pagar sus adeudos.

En infracciones de tránsito para conductores por hechos no graves, las personas podrán recibir descuentos de hasta el 90%, así como la exención de actualizaciones y recargos.

¿Cuánto costarán los trámites en CDMX para 2026?

Algunos de los trámites ante el Registro Civil tendrán los siguientes costos:

Registro de nacimientos y reconocimiento: 512 pesos

Celebración de matrimonios: 3,319 pesos

Para los trámites sobre vehículos particulares, estos serán los costos:

Permiso para circular por hasta 30 días: 297 pesos

Reposición o refrendo de tarjeta de circulación: 433 pesos

Cambio de propietario: 433 pesos

Baja de vehículo: 590 pesos

Reposición de calcomanía: 297 pesos

Para motocicletas y motonetas, estos serán los costos.

Alta que incluye expedición de placa y tarjeta de circulación: 709 pesos

Refrendo por vigencia anual de placa: 472 pesos

Las licencias de conducir tendrán diferentes costos y se mantiene disponible la opción de tramitar la licencia permanente, mientras el resto de opciones tienen una vigencia de tres años:

Tipo A ( permanente ) para vehículos particulares: 1,500 pesos

Autoridades en CDMX vigilarán a evasores

Uno de los cambios para el Código Fiscal 2026 es que ahora el Gobierno de la Ciudad de México podrá aplicar la “determinación presuntiva” de acuerdo a los artículos 76 y 77, según los cuales las autoridades capitalinas vigilarán el nivel de ingresos y el pago de impuestos de una persona contribuyente y podrán inscribir o actualizar en padrones a sujetos obligados a partir de la información que posea o que le sea proporcionada por terceros autorizados.

"La autoridad notificará al contribuyente dicha inscripción o actualización, otorgándole un plazo de quince días hábiles para manifestar lo que a su derecho convenga", indica el Artículo 73.