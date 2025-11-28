Gobierno CDMX proyecta gasto de 313 mil millones de pesos para 2026

Al entregar al Congreso de la Ciudad de México la propuesta de Presupuesto de Egresos, Ley de Ingresos y Código Fiscal para el ejercicio 2026, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, detalló que el planteamiento se diseñó bajo los principios de austeridad, fortalecimiento del gasto social y mayor inversión en infraestructura.

Seguridad, obras vivienda, agua y movilidad figuran entre los sectores que fueron más favorecidos y también se prevé un aumento general del 7.5% en el presupuesto para las 16 alcaldías con respecto al recurso otorgado en 2025.

En la Secretaría de Administración y Finanzas (@Finanzas_CDMX), tenemos el compromiso de seguir impulsando finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles para la Ciudad de México. Por instrucciones de la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, el #PaqueteEconómico2026, propone… pic.twitter.com/Jzwy3ELZjJ — Juan Pablo de Botton (@JPDeBotton) November 28, 2025

Sistema Público de Cuidados

Para conformar el Sistema Público de Cuidados -programa estrella de la jefa de gobierno Clara Brugada-, el gobierno capitalino tiene proyectado destinar 12,000 millones de pesos durante todo su sexenio.

Para 2026, el Paquete Económico tiene contemplados 400 millones de pesos para la construcción de 16 casas de la 3R (Reconocer, Redistribuir y Reducir) con comedores comunitarios, spa, lavanderías, centros de desarrollo infantil, casas de salud, casas de día para adultos mayores, entre otras actividades. También se prevén otros 168 millones de pesos para su equipamiento.

El sistema Utopías tendrá un presupuesto de 2,500 millones de pesos para la construcción de 13 unidades y otros 100 millones para la elaboración de proyectos que serán aprobados en 2027.

Aumento de presupuesto a movilidad

Para el Sistema de Transporte Colectivo Metro, el gobierno capitalino prevé una asignación de 25,000 millones de pesos, de los cuales, 5,000 millones se destinarán a la primera fase de las obras de remodelación de la Línea 3.

Para Cablebús, el gobierno federal destinará recursos a la Ciudad de México por 4,754 millones para la Línea 4 -que va de Tlalpan al Metro Universidad-, y la capital destinará 4,559.7 millones para la construcción de las líneas 5 y 6 que van a ir de Magdalena Contreras al Metro Mixcoac y de Milpa Alta al Metro Tláhuac.

Para la creación de la “Línea 0” del Trolebús -del Metro Chapultepec a Ciudad Universitaria-, se prevé una inversión por 900 millones de pesos para la adquisición de unidades y equipamiento.