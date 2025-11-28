El gobierno de la Ciudad de México proyecta un gasto de 313,385.4 millones de pesos y una cifra similar en recaudación para el ejercicio fiscal de 2026, lo que representa un aumento del 7.5% con respecto al presupuesto aprobado en 2025.
Gobierno CDMX proyecta gasto de 313 mil millones de pesos para 2026
Al entregar al Congreso de la Ciudad de México la propuesta de Presupuesto de Egresos, Ley de Ingresos y Código Fiscal para el ejercicio 2026, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, detalló que el planteamiento se diseñó bajo los principios de austeridad, fortalecimiento del gasto social y mayor inversión en infraestructura.
Seguridad, obras vivienda, agua y movilidad figuran entre los sectores que fueron más favorecidos y también se prevé un aumento general del 7.5% en el presupuesto para las 16 alcaldías con respecto al recurso otorgado en 2025.
Sistema Público de Cuidados
Para conformar el Sistema Público de Cuidados -programa estrella de la jefa de gobierno Clara Brugada-, el gobierno capitalino tiene proyectado destinar 12,000 millones de pesos durante todo su sexenio.
Para 2026, el Paquete Económico tiene contemplados 400 millones de pesos para la construcción de 16 casas de la 3R (Reconocer, Redistribuir y Reducir) con comedores comunitarios, spa, lavanderías, centros de desarrollo infantil, casas de salud, casas de día para adultos mayores, entre otras actividades. También se prevén otros 168 millones de pesos para su equipamiento.
El sistema Utopías tendrá un presupuesto de 2,500 millones de pesos para la construcción de 13 unidades y otros 100 millones para la elaboración de proyectos que serán aprobados en 2027.
Aumento de presupuesto a movilidad
Para el Sistema de Transporte Colectivo Metro, el gobierno capitalino prevé una asignación de 25,000 millones de pesos, de los cuales, 5,000 millones se destinarán a la primera fase de las obras de remodelación de la Línea 3.
Para Cablebús, el gobierno federal destinará recursos a la Ciudad de México por 4,754 millones para la Línea 4 -que va de Tlalpan al Metro Universidad-, y la capital destinará 4,559.7 millones para la construcción de las líneas 5 y 6 que van a ir de Magdalena Contreras al Metro Mixcoac y de Milpa Alta al Metro Tláhuac.
Para la creación de la “Línea 0” del Trolebús -del Metro Chapultepec a Ciudad Universitaria-, se prevé una inversión por 900 millones de pesos para la adquisición de unidades y equipamiento.
Mayor gasto en obras y programas
Para 2026, el gobierno local propone destinar 2,000 millones de pesos al programa de repavimentación de vialidades y 500 millones al programa de bacheo.
Para la recuperación de 12 bajo-puntes de Calzada de Tlalpan se prevé una inversión por 80 millones de pesos; 477.3 millones para el programa de iluminación de vialidades; 400 millones para el mejoramiento de escuelas.
La Secretaría del Agua tendrá 19,000 millones, un aumento del 26% al presupuesto de 2026 para la gestión del recurso, obras de alcantarillado y atención a la red hidráulica.
En materia de programas sociales:
- Desde la Cuna y Mujeres Sanas, Infancias Protegidas: 920.1 mdp
- Pensión Universal para Hombres de 60 a 64 Años: 1,768.5 mdp
- Pensión para Personas con Discapacidad Permanente: 578.5 mdp
- Comedores para el Bienestar de la Ciudad de México: 573.9 mdp
Más dinero para la seguridad
Para este año serán destinados 29,507.4 millones de pesos para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, un 4.9% superior que el del ejercicio que está por concluir.
Otros 150 millones para la construcción del primer hospital del policía y 100 millones para la compra de nuevas cámaras de seguridad del C5.
Alcaldías con más recursos; oposición inconforme
El gobierno capitalino prevé un gasto por 57,600.2 millones de pesos para el próximo año, que frente a los 53,582 millones del año anterior, representa un crecimiento del 7.5%. Este porcentaje de aumento será el mismo para las 16 demarcaciones.
Por tamaño de población, Iztapalapa será la alcaldía con mayor presupuesto, con 7,773.1 millones de pesos, seguida de Gustavo A. Madero con 6,339.4 millones, y Álvaro Obregón con 4,246.2 millones.
En contraste, alcaldías como Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, encabezadas por el panista Mauricio Tabe y la aliancista Alessandra Rojo de la Vega, recibirán propuestas de asignación que oscilan entre 3,227 y 4,463 millones de pesos, pese a que ambas solicitaron al Congreso incrementos presupuestales de hasta 85%.
En rueda de prensa, alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, quien preside la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), pidió que el Fondo para la Infraestructura Social (Fais) sea devuelto a las alcaldías y aseguró que la asignación presupuestal de la Ciudad de México es insuficiente para atender las demandas de los vecinos.
“Ese es el dinero de la gente con el que se arreglan los baches, las luminarias, la infraestructura deportiva, los deportivos, los espacios públicos, los parques, los centros de salud que se apoya a las comunidades marginadas con las que se construyen caminos rurales, se electrifican comunidades, con las que se apoya a la gente”, recordó.
Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, insistió en que están atados de mano, pues además de que no tienen dinero no tienen facultades de recaudación.
¿Y los ingresos?
El secretario de Finanzas de la Ciudad de México resaltó que para el próximo año no se crearán impuestos y los ya existentes solo se actualizarán conforme lo establecido en la norma.
La Ciudad de México estima recaudar 313,385.4 millones de pesos y anunció que para el próximo año se mantendrá la licencia permanente, cuyo precio por documento seguirá en 1,500 pesos y este recurso será destinado a movilidad y mejora de la infraestructura ciclista.
Se actualiza el subsidio a la tenencia vehicular a 550,000 pesos a valor factura y se mantendrán los programas de subsidio y beneficios fiscales por pronto pago en materia de agua y predial.