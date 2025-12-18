Hoy No Circula 18 de diciembre 2025: estos autos no salen en CDMX y Edomex este jueves

¿Qué autos no pueden circular este jueves?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, deben quedarse en casa:

-Vehículos con engomado verde

-Autos con placas terminadas en 1 o 2

-Vehículos con holograma 1 o 2

Si tu auto entra en alguno de estos supuestos, lo más recomendable es no usarlo y optar por alternativas como transporte público, bicicleta o viajes compartidos.

Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)

¿Quiénes sí pueden circular?

Están exentos del programa:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2, siempre que no tengan engomado verde ni placas terminadas en 1 o 2

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Para este jueves no hay contingencia ambiental, por lo que solo aplica la restricción habitual.

¿Dónde aplica el programa?

El Hoy No Circula aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en los siguientes municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco la restricción aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio. Las multas en estos municipios comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

¿De cuánto es la multa por incumplir?

Ignorar el Hoy No Circula sale caro. La sanción va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Para 2025, cada UMA equivale a 113.14 pesos, por lo que la multa oscila entre 2,262 y 3,394 pesos, según la autoridad que la imponga.

Consejos para evitar contratiempos

Consulta el calendario oficial antes de salir.

-Revisa el reporte más reciente de calidad del aire.

-Planea tus trayectos con anticipación.

-Verifica qué restricción aplica a tu vehículo según holograma y terminación de placa.

Cumplir con el Hoy No Circula no solo evita sanciones: también ayuda a mejorar la calidad del aire. Antes de encender el motor, revisa placas, engomado y holograma. Una verificación rápida puede ahorrarte dinero, tiempo y contribuir al bienestar de millones de personas en el Valle de México.