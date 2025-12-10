Publicidad

CDMX

Hoy No Circula 10 de diciembre 2025: autos que no pueden salir en CDMX y Edomex este miércoles

El programa restringe la circulación de vehículos según holograma, color de engomado y terminación de placas, de lunes a sábado.
mié 10 diciembre 2025 03:04 AM
Hoy No Circula
El Hoy No Circula es un programa obligatorio que limita la circulación vehicular para disminuir el tráfico y la contaminación. (Jeff Greenberg/Universal Images Group via Getty)

Si usas tu coche para moverte por la Ciudad de México o el Estado de México, este miércoles 10 de diciembre es importante que revises si te toca quedarte en casa. El programa Hoy No Circula opera con normalidad y no respetarlo puede costarte una multa considerable.

¿Qué autos no pueden circular hoy?

De acuerdo con el calendario oficial, este miércoles deben suspender su circulación:

-Vehículos con holograma 1 o 2

-Autos con engomado rojo

-Placas que terminan en 3 o 4

Si tu vehículo cumple con alguna de estas condiciones, lo recomendable es evitar encenderlo para no exponerte a sanciones económicas.

Hoy No Circula miercoles
Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

¿Quiénes sí pueden circular?

Tienen libre circulación:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. Este miércoles no se activa el Doble Hoy No Circula porque no hay contingencia ambiental en el Valle de México. El programa opera de manera habitual.

Horario y zonas donde aplica

La restricción está vigente de 5:00 a 22:00 horas en:

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México

Los siguientes 18 municipios del Estado de México:

-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla
-Tultitlán
-Valle de Chalco

Además, desde el 1 de julio de 2025, el programa también se aplica en Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para autos con hologramas 1 y 2. En estas zonas, las multas comenzarán a cobrarse a partir del 1 de enero de 2026.

Multas por incumplir

Circular en un día restringido puede costarte entre 20 y 30 UMA, es decir, entre 2,262 y 3,394 pesos, dependiendo de la autoridad que emita la infracción.

Recomendaciones para automovilistas

-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula antes de salir.

-Revisa los reportes de calidad del aire.

-Mantente atento a posibles contingencias que puedan modificar las restricciones.

Respetar el Hoy No Circula no solo evita multas: también ayuda a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Antes de tomar las llaves, confirma si puedes circular. Tu bolsillo —y el ambiente— te lo van a agradecer.

