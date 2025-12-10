Ley seca en CDMX por el 12 de diciembre: estas son las alcaldías y colonias afectadas

Alcaldías aplica la ley seca del 12 de diciembre

Habrá suspensión de venta únicamente en dos alcaldías hasta el momento: Gustavo A. Madero y La Magdalena Contreras.

Ley seca en Gustavo A. Madero

En esta demarcación, la suspensión de venta de bebidas alcohólicas será aplicada en colonias cercanas a la Basílica de Guadalupe. Se trata de zonas con actividad comercial vinculada con la llegada de visitantes, así como trayectos utilizados para el ingreso al recinto.

Colonias incluidas:

- Martín Carrera

- Estanzuela

- Santa Isabel Tola

- Tepeyac Insurgentes

- Lindavista

- Industrial

- Vallejo

- Siete de Noviembre

- Guadalupe Tepeyac

- Estrella

- Aragón La Villa

Aplica en vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y establecimientos similares que vendan bebidas alcohólicas.

Dónde sí se permite el consumo en Gustavo A. Madero

El consumo dentro de establecimientos que venden alimentos o bebidas en el lugar no está restringido. En estos espacios se permite el consumo en copeo o bebida embotellada:

Restaurantes, establecimientos de hospedaje, cantinas, pulquerías, bares, cervecerías, peñas, cabarets, centros nocturnos, discotecas, salones de baile y salas de cine con venta de bebidas alcohólicas.

Ley seca en La Magdalena Contreras

La prohibición abarcará toda la demarcación. La suspensión incluye venta en:

- Vinaterías

- tiendas de abarrotes

- supermercados con licencia para venta de vinos y licores

- tiendas de autoservicio

- tiendas departamentales

- puntos de venta temporales

- servicios a domicilio que entreguen bebidas alcohólicas

Fechas y horarios de la ley seca por el Día de la Virgen

Los horarios de la suspensión de venta de bebidas alcohólicas cambian según la demarcación. En Gustavo A. Madero, la restricción comienza desde el primer minuto del jueves 11 de diciembre y se mantiene vigente hasta las 23:59 horas del viernes 12 de diciembre. A partir del sábado 13 de diciembre se reanuda de forma normal la venta y distribución de bebidas alcohólicas dentro de los establecimientos comerciales autorizados.

En La Magdalena Contreras, la medida opera en dos esquemas. Existe un bloque general de restricción que aplica el jueves 11 de diciembre de 19:00 a 23:59 horas y se repite el viernes 12 de diciembre en el mismo horario. Ese esquema cubre el funcionamiento de establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas en toda la demarcación.

Además, la autoridad estableció un periodo ampliado en ocho colonias donde la suspensión se extiende durante cinco días consecutivos: 11, 12, 13, 14 y 15 de diciembre, con el mismo horario de las 19:00 a las 23:59 horas. Las colonias incluidas en este esquema son La Cuauhtémoc, El Tanque, San Jerónimo Aculco, La Cruz, La Guadalupe, Las Huertas, Subestación y El Gavillero.